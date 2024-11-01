Fracasa la opa de BBVA entre los 'accionistas clientes' de Banco Sabadell: solo un 1,1% del capital ha aceptado

El 97% de los accionistas de Banco Sabadell que tienen depositadas sus acciones en el propio banco ha rechazado la opa lanzada por BBVA, representando apenas un 1,1% del capital total, según los datos oficiales enviados a la CNMV por la entidad. Queda pendiente por recontar el 70% de la propiedad que tiene sus títulos en otros brókers y entidades financieras.
El Sabadell me la suda, sus accionistas lo mismo o más, pero el anuncio del BBVA era jodidamente impresentable, odioso y casposo a más no poder. El del Sabadell no es que fuera mucho mejor, aunque era mejor, pero los que empezaron fueron los subnormales del BBVA. Hasta en youtube estaban los putos anuncios, daba igual la temática del vídeo.
Pues que se jodan mil veces, espero que se arruinen y quiebren. Y el Sabadell también, y también la Caixa y el Santander (que no tienen nada que ver con esta movida, pero que se jodan también).
Había varios, no sé cuál te he puesto. Con ver los 2 primeros segundos ya me he puesto malo.