Fracasa la opa de BBVA entre los 'accionistas clientes' de Banco Sabadell: solo un 1,1% del capital ha aceptado

El 97% de los accionistas de Banco Sabadell que tienen depositadas sus acciones en el propio banco ha rechazado la opa lanzada por BBVA, representando apenas un 1,1% del capital total, según los datos oficiales enviados a la CNMV por la entidad. Queda pendiente por recontar el 70% de la propiedad que tiene sus títulos en otros brókers y entidades financieras.