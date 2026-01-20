edición general
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia

El fondo de pensiones de Dinamarca, AkademikerPension, se ha unido a la corrientede “vender América” y ha avanzado que planea la venta de sus bonos soberanos de EE UU a finales de este mes. “Básicamente, Estados Unidos no tiene un buen crédito y, a largo plazo, las finanzas del Gobierno estadounidense no son sostenibles”, declaró a la agencia Bloomberg Anders Schelde, director de inversiones de AkademikerPension. Este fondo gestiona un patrimonio de 25.000 millones de dólares, que incluyen 100 millones de dólares en bonos del tesoro estadoun

cocolisto #2 cocolisto
Este tipo de cosas si hacen daño.Puede ser muy doloroso si toda la deuda norteamericana se pone en venta por parte de Europa que asciende, creo, a casi el billón de dólares.
20 K 203
omegapoint #4 omegapoint *
#1 #2 Justo lo que quiere Trump, que los dolares extranjeros se muevan, pero a poquitos.

Tiene que estar feliz.

Si se venden todos los bonos de golpe les arruinan, pero si van a cachitos y esos dolares se mueven, le viene de maravilla.
0 K 10
#7 chocoleches
#4 Si venden los bonos tendrán que pagar más intereses cada vez que emitan de nuevos.
8 K 104
omegapoint #13 omegapoint
#7 pero no es emisión de nuevos bonos.

Es venta de unos existentes.
0 K 10
#19 ddomingo *
#13 El precio de los bonos existentes afecta al de los nuevos. Si tienes muchos bonos existentes en el mercado bajan de precio (sube la rentabilidad). Los nuevos bonos, si quieres venderlos, los tienes que emitir baratos (con más retorno).
10 K 70
omegapoint #42 omegapoint
#28 #19 sigo diciendo que es una cantidad irrisoria de deuda de EEUU. No va a afectar en nada a no ser que el resto de Europa se ponga a venderlos en bloque.

Los comprará UK y luego harán sus chanchullos. Va a afectar cero al valor.
0 K 10
Aenedeerre #53 Aenedeerre
#42 100 millones es polvo, vale más la noticia y el hecho que lo que va a afectar al dólar.
1 K 9
#56 osids
#42 100 millones en la deuda de más de 24 billones que tienen es una mierda, pero significa mucho ya que no solo Dinamarca tiene deuda americana y si entras en guerra con toda la UE te puede caer una buena, aparte que los ciudadanos de esos países también pueden decidir unirse y ya te digo que no hace falta que sea una parte significativa del total de la deuda para mover los intereses un poquito y eso sí te puede joder.

Por poner un ejemplo España debe por el entorno de 1,6 billones de euros, que te suban 1% esa deuda estamos hablando de que dispones de 16000 millones menos para tu presupuesto, a ver de dónde recorta esa partida y hay un máximo de donde puedes ir cortando hasta que te toque cargarte por ejemplo las pensiones
2 K 21
karlos_ #59 karlos_
#56 Tienen la impresora, de dan que haga brrrrr brrrrr y andando.
0 K 8
#28 chocoleches
#13 Porque no puedes cambiar el rendimiento de los que ya están en circulación, pero esto es oferta y demanda, si vendes estás quitando demanda del mercado secundario y tendrán que pagar más intereses, que ya están en máximos.
1 K 16
javierchiclana #30 javierchiclana *
#13 Da igual, #4 si hay sobreoferta de bonos subirá el interés de las nuevas emisiones.
0 K 16
BiRDo #31 BiRDo
#4 Sí. Le va a salir de puta madre dejar que el resto del planeta pague su inflación monetaria. Ah, no, que eso no existe. Espera, espera, a que esta vez sí va a ser un fenómeno casi exclusivamente monetario. Me voy a comprar unas palomitas, a ver si esta vez es de esas pocas en las que la TMM y la neoliberal se dan la mano y se follan a USA.
0 K 11
#14 nadaman
#2 Ojalá el siguiente sea el fondo de pensiones noruego, eso sí que les dolerá de verdad.
7 K 67
UsuarioXY #15 UsuarioXY
#2 sois los más listos los rojelios, no sé porque el socialismo no es el ideal a llegar para una sociedad.

Y qué cojones crees que pasará si se pone a la venta tanto bono y nadie lo compra?

Crees acaso que esos bonos nos los han regalado?


Por dios, no tenéis ni 2 dedos de frente.
13 K -83
camvalf #18 camvalf
#15 Pasa por tu bocata que te lo has ganado.
6 K 57
UsuarioXY #22 UsuarioXY
#18 y tú por tu ración de inteligencia que hoy no has comido.
1 K 5
camvalf #62 camvalf
#22 y mira hasta terrocillo de azúcar de estas ganando
0 K 12
Verdaderofalso #36 Verdaderofalso *
#24 Japón vendió bonos por unos 60000 millones de dólares de EEUU hace unos meses y fue un hecho que hizo temblar las bolsas y una carta para negociar

www.meneame.net/story/mayor-comprador-tesoro-fuera-ee-uu-vende-silenci

www.meneame.net/story/ministro-finanzas-japon-dice-tener-bonos-eeuu-ca

Con lo cual aun quedan miles de millones de margen para vender tantos como hizo Japón

Cc #18 #33 #27
4 K 55
UsuarioXY #40 UsuarioXY
#36 el colega decía de vender 1 billón a mercado.
0 K 6
Verdaderofalso #43 Verdaderofalso *
#40 billon norteamericano o billón europeo?

Igual es lo que necesitan para que tomen a uno por serio viendo el nivel de garrulismo de la administración 2.0 Trump
1 K 23
UsuarioXY #44 UsuarioXY
#43 por favor.
0 K 6
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso *
#15 entonces le dejamos que siga amenazando a Europa? Con Rusia actuamos con contundencia y Ucrania no es OTAN ni UE
2 K 35
UsuarioXY #24 UsuarioXY
#20 se pueden vender bonos americanos sin que salte todo por los aires y sin que se pierda dinero, eso lo sabe el más tonto.
1 K 12
dilsexico #47 dilsexico
#24 Se te nota cierta obsesion con la inteligencia, tienes alguna inseguridad que desees compartir?
0 K 10
thror #52 thror
#24 De ti tenemos serias dudas
0 K 10
Lupus #23 Lupus
#15 sois más listos los naranjas, anda, límpiate la comisura que tienes como restos de chetos.
3 K 42
UsuarioXY #25 UsuarioXY
#23 es que tú madre cocina genial.
3 K -13
Lupus #29 Lupus
#25 jajajajajaja, joder eres casi tan listo como Alvise. Con ese nivel no podías ser si no de derechas.
0 K 10
Top_Banana #27 Top_Banana
#15 Que va. Los más listos sois los fachapobres, que os han subido el salario mínimo gracias a los rojelios.
2 K 35
traviesvs_maximvs #33 traviesvs_maximvs
#15 podrías empezar por discrepar argumentando y no rebuznando, así los rojos aprendemos de los que saben y tu no quedas como un comerisketos simplón. Todos ganamos.
3 K 27
UsuarioXY #41 UsuarioXY
#33 si quieres aprender economía básica vete a tu sede rojelia más cercena. Al menos sabrán sumar 2+2
5 K -29
#39 LaMinaEnMiPuerta
#15 En el capitalismo solo es necesario un tonto y es el último que compra.
1 K 20
Lerena #51 Lerena *
#15 Si se pone tanto bono a la venta y nadie lo compra pues el bono de USA pierde todo su valor.

#48 Sobrevivirá, pero a qué precio ?
0 K 10
Wachoski #61 Wachoski
#15 que tiene que ver el rojerio pedazo de mangurrian?

Esto va de poder,... De guerra económica, de presiones internacionales, de perder soberanía y territorio...

Guardate la ideología para otro día cojones.... Que el zanahorio está armando al moro y luego vendrás llorando cuando sea tarde para los trocitos que nos quiten.
0 K 7
camvalf #16 camvalf
#2 billón europeo, que es algo más que el de ellos.
0 K 12
#64 Grahml *
#1 Esta acción de debería ser implementada de manera coordinada y por su propia iniciativa en todos los países europeos, como símbolo de la "unión" que debería haber en Europa.

El problema es que es demasiado pedír, obviamente.

#2 Sería lo ideal y lo verdaderamente impactante.
0 K 20
Cehona #1 Cehona
Ahí, ahí, donde más le duele a Trump.
19 K 140
#55 cnr
#1 Si te has leído el artículo sabrás que es una gota en el océano en el contexto del mercado de bonos del Tesoro estadounidense, y más simbólico que otra cosa.

Que hacen bien, pero no descorches el champán todavía.
0 K 6
WcPC #9 WcPC
Vale, esto empieza a ser serio...
Si ahora dicen los políticos Daneses que empiezan a mover sus activos personales fuera de USA, ya si que me creeré que la cosa se está poniendo seria.
4 K 47
manzitor #8 manzitor
Son 100 millones de dólares, no le hace ni cosquillas, es más simbólico que otra cosa, pero igual es el camino.
3 K 37
alehopio #46 alehopio
#8 Si fuera una cantidad significativa no podrían, so pena de enfrentar severas consecuencias...

El imperio tiene la fuerza y la voluntad de usarla contra quienes se opongan a sus designios.

www.meneame.net/story/gran-bretana-debe-declarar-independencia-estados
0 K 11
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Es un primer paso, pero habría que tomar medidas mas contundentes, como acorralarle en Davos y darle una paliza.

Es el único lenguaje que entienden los matones.
2 K 34
tetepepe #32 tetepepe
#10 Sin extralimitarse, con mandarlo al hospital para los próximos 6 ó 7 años será suficiente, ya si eso después que fallezca por muerte natural a los 85 u 86.
0 K 7
nemeame #34 nemeame *
#10 Debería estar incluido en la precio del WEF: entrada, consumición y patada en los huevos al cerdito naranja
0 K 10
ur_quan_master #38 ur_quan_master
#10 pica pica en el pañal
0 K 12
Wachoski #63 Wachoski
#10 joder, me he imaginado a Sánchez y Macron dándole de hostias al zanahorio en un pasillo.... Jajajjajja que imagen!
0 K 7
Spirito #37 Spirito *
Todos los países europeos deberían hacer lo mismo.

Soy español, soy europeo, no yanqui ni súbdito de yanquis venidos a más.

Y si la élite de EEUU, porque no solo es Trump, quieren guerra, guerra haya. A mí no me someten los anormales esos gratis.

No somos Venezuela. No somos súbditos de EEUU.
2 K 26
cosmonauta #11 cosmonauta
Eso si que duele y no tonterías de BRICS y polladas. Los europeos deberíamos mover la pasta de USA a Europa, tanto por política como por evitar riesgos innecesarios.

¿Que pasará con ese fondo "superseguro" indexado en el S&P500 cuando llegue la guerra comercial?
1 K 23
Justiciero_Solitario #48 Justiciero_Solitario *
#11 ¿Que pasará con ese fondo "superseguro" indexado en el S&P500 cuando llegue la guerra comercial? Será momento de aumentar las aportaciones a estos fondos. Yo mensualmente desde hace años aporto parte de mi sueldo a dos fondos uno indexado al S&P500 y otro indexado a economías emergentes, si mañana el S&P500 se hunde aumentaré mis aportaciones mensuales a ese fondo tal como hice con las caidas del COVID o la de los aranceles de Trump. Son oportunidades de compra, el S&P 500 ha sobrevivido al Crac del 29, a dos guerras mundiales, a una pandemia global, a la burbuja de las .com, a la crisis de Lehman Brothers... Creeeme, sobrevivira a Trump.
0 K 10
Naiyeel #60 Naiyeel
#48 O no...
0 K 9
cosmonauta #12 cosmonauta *
#_2 Eso no va a ocurrir, porque el que perdería es el que tiene la deuda, no el que la ha emitido.

Otra cosa es deuda nueva o renovaciones.
0 K 13
#21 ddomingo
#12 Perdería el que tiene la deuda pero obligaría a EEUU a tener que dar más rentabilidad en sus bonos nuevos.
0 K 10
kevers #26 kevers
Ese es el camino.
0 K 12
#5 omega7767
eso si que va a doler

A ver si viene el topo de Reino Unido (y otros paises europeos, que es la ostia, europa está sosteniendo el mercado de deuda de eeuu) a seguir comprando bonos de EEUU como ha estado comprando los bonos que vendía China y sacarle las castañas del fuego a EEUU
0 K 11
mandelbr0t #3 mandelbr0t
Si te atacan te defiendes
0 K 11
Bapho #50 Bapho
Lo del secretario del tesoro casi me cabreado mas que Trump. Nos están atacando y el que nos ha dado la torta pide que nos calmemos???
0 K 11
BastardWolf #49 BastardWolf
Desde la mas absoluta ignorancia... ¿Y quien compraria esa deuda para que ellos se puedan deshacer de ella? Porque esto me está sonando un poco a las criptomonedas que para poder venderlas y que eso sea dinero de verdad, necesitas que alguien te la compre (y al precio que esperas)
0 K 11
#57 diprosio
#49 Si no consiguen vender a un precio puede que decidan bajarlo o aguantarse con la deuda. Ellos sabrán cuantas ganas y prisa tienen por venderla. Es curioso como uno puede comprar deuda a 30 años, con el paso del tiempo ir cambiando la valoración de esa deuda, haciendo que el tenedor quiera venderla para obtener los beneficios si ve que sube, o limitar las pérdidas si ve que baja, y así puede cambiar de manos múltiples veces para que al final, 30 años después, el tipo al que le vence en sus manos quizá ni había nacido cuando esa deuda fue emitida.
0 K 11
Justiciero_Solitario #45 Justiciero_Solitario *
Cuando los meneantes se enteren que ese paraíso socialista llamado países nórdicos capitalizan las pensiones, como piden los liberatas en España, les explota al cabeza.
0 K 10
Wachoski #65 Wachoski
#45 ha salido por aquí varias veces
0 K 7
BertoltBrecht #6 BertoltBrecht
Con el consiguiente aumento de rentabilidad. A ver si se pone de moda y otros actores más grandes hacen lo mismo.
0 K 9
Naiyeel #58 Naiyeel
Y así señores, se acelera la caída de un imperio que lleva ya muchos años gastando donde no hay que gastar.
0 K 9
tricionide #54 tricionide
centimos para nosotros
0 K 8
#35 guixOS *
No van a ser los únicos, y no van a ser sólo los de EEUU.
Lo que quiero decir es que se viene una crisis de deuda soberana aparentemente. Los mercados cada vez quieren menos bonos nacionales, no solo de los EEUU, pero especialmente los de EEUU.
0 K 7
#17 Aas59
Eso es lo que hay que hacer.
Y no comprar nada que huela a gringo.
0 K 6

