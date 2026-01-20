El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia

El fondo de pensiones de Dinamarca, AkademikerPension, se ha unido a la corrientede “vender América” y ha avanzado que planea la venta de sus bonos soberanos de EE UU a finales de este mes. “Básicamente, Estados Unidos no tiene un buen crédito y, a largo plazo, las finanzas del Gobierno estadounidense no son sostenibles”, declaró a la agencia Bloomberg Anders Schelde, director de inversiones de AkademikerPension. Este fondo gestiona un patrimonio de 25.000 millones de dólares, que incluyen 100 millones de dólares en bonos del tesoro estadoun
Tiene que estar feliz.
Si se venden todos los bonos de golpe les arruinan, pero si van a cachitos y esos dolares se mueven, le viene de maravilla.
Es venta de unos existentes.
Los comprará UK y luego harán sus chanchullos. Va a afectar cero al valor.
Por poner un ejemplo España debe por el entorno de 1,6 billones de euros, que te suban 1% esa deuda estamos hablando de que dispones de 16000 millones menos para tu presupuesto, a ver de dónde recorta esa partida y hay un máximo de donde puedes ir cortando hasta que te toque cargarte por ejemplo las pensiones
Y qué cojones crees que pasará si se pone a la venta tanto bono y nadie lo compra?
Crees acaso que esos bonos nos los han regalado?
Por dios, no tenéis ni 2 dedos de frente.
Con lo cual aun quedan miles de millones de margen para vender tantos como hizo Japón
Igual es lo que necesitan para que tomen a uno por serio viendo el nivel de garrulismo de la administración 2.0 Trump
#48 Sobrevivirá, pero a qué precio ?
Esto va de poder,... De guerra económica, de presiones internacionales, de perder soberanía y territorio...
Guardate la ideología para otro día cojones.... Que el zanahorio está armando al moro y luego vendrás llorando cuando sea tarde para los trocitos que nos quiten.
El problema es que es demasiado pedír, obviamente.
#2 Sería lo ideal y lo verdaderamente impactante.
Que hacen bien, pero no descorches el champán todavía.
Si ahora dicen los políticos Daneses que empiezan a mover sus activos personales fuera de USA, ya si que me creeré que la cosa se está poniendo seria.
El imperio tiene la fuerza y la voluntad de usarla contra quienes se opongan a sus designios.
Es el único lenguaje que entienden los matones.
Soy español, soy europeo, no yanqui ni súbdito de yanquis venidos a más.
Y si la élite de EEUU, porque no solo es Trump, quieren guerra, guerra haya. A mí no me someten los anormales esos gratis.
No somos Venezuela. No somos súbditos de EEUU.
¿Que pasará con ese fondo "superseguro" indexado en el S&P500 cuando llegue la guerra comercial?
Otra cosa es deuda nueva o renovaciones.
A ver si viene el topo de Reino Unido (y otros paises europeos, que es la ostia, europa está sosteniendo el mercado de deuda de eeuu) a seguir comprando bonos de EEUU como ha estado comprando los bonos que vendía China y sacarle las castañas del fuego a EEUU
Lo que quiero decir es que se viene una crisis de deuda soberana aparentemente. Los mercados cada vez quieren menos bonos nacionales, no solo de los EEUU, pero especialmente los de EEUU.
Y no comprar nada que huela a gringo.