Por qué los estadounidenses comen lo que Europa prohíbe [EN]  

Lamento decírselo, pero si está cenando en Estados Unidos, su aceite de trufa no se ha hecho con trufas. ¿Su extracto de vainilla? Bueno, eso es probablemente sólo un derivado de laboratorio de petróleo crudo. ¿Y su queso parmesano rallado? Probablemente tenga pulpa de madera dentro. Pero los alimentos falsos no sólo son engañosos, sino que se están volviendo increíblemente comunes en EE.UU... hasta el 50% de las calorías, según algunas estimaciones. Entonces, ¿cómo se ha convertido Estados Unidos en la nación de la imitación, mientras Euro