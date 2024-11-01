edición general
6 meneos
33 clics
Por qué los estadounidenses comen lo que Europa prohíbe [EN]

Por qué los estadounidenses comen lo que Europa prohíbe [EN]  

Lamento decírselo, pero si está cenando en Estados Unidos, su aceite de trufa no se ha hecho con trufas. ¿Su extracto de vainilla? Bueno, eso es probablemente sólo un derivado de laboratorio de petróleo crudo. ¿Y su queso parmesano rallado? Probablemente tenga pulpa de madera dentro. Pero los alimentos falsos no sólo son engañosos, sino que se están volviendo increíblemente comunes en EE.UU... hasta el 50% de las calorías, según algunas estimaciones. Entonces, ¿cómo se ha convertido Estados Unidos en la nación de la imitación, mientras Euro

| etiquetas: estadounidenses , comen , europa , phohíbe
5 1 0 K 67 cultura
9 comentarios
5 1 0 K 67 cultura
#3 joseclc
Proximamente en nuestros supermercados, gracias a Ursula.
8 K 101
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Joder, entraba justo a poner exactamente esa frase. Gracias.
1 K 36
#7 pirat
#3 úlcera
0 K 7
VotaAotros #8 VotaAotros
#3 Aquí lo que nos quieren meter poco a poco, es el comer insectos.
0 K 6
Milmariposas #2 Milmariposas
No hay más que fijarse en cómo preparan "comida" y con qué "ingredientes" en distintas RRSS. Vomitar es la reacción más frecuente. {0x1f4a9}
1 K 34
#4 casicasi
Libertaz!
1 K 30
TooBased #1 TooBased
Comemielda
1 K 27
VotaAotros #6 VotaAotros
#1 Vitaminada.
0 K 6
#9 Pixmac *
Con la cantidad de salsas que le echan a todas las comidas los productos de alimentación pueden tener la composición que sea que no importará y las empresas ganan más. Todo por el dinero, no la salud, y con Trump presumiblemente irá a peor. En Europa también puede que pase gracias a Úrsula pero espero que los compradores se fijen un poco y no compren esa basura.
0 K 20

menéame