Errejón reprocha al juez que asuma sin pruebas la versión de Mouliaá

El exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón ha recurrido su procesamiento por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá y ha criticado que el juez instructor, Adolfo Carretero, haya "asumido íntegramente la versión judicial" de la denunciante. También le reprocha que eleve a categoría de indicio único la declaración de la perjudicada pese a que, sostiene, ha quedado "desvirtuada" por testigos presenciales, peritos y documentación aportada durante la instrucción.

Doisneau
Pues no haber apoyado un marco legal en el que un testimonio coherente y persistente es prueba suficiente.

Hace años podria haber puesto de su parte para parar todo esto, a dia de hoy solo nos quedan los sotoivars y demas calaña desde las antipodas ideologicas como unico enfrentamiento a la mente colmena de la izquierda en todo lo relativo a la igualdad y viogen.
Antipalancas21
Sera otro Marchena o Peinado.
DenisseJoel
El karma es muy jodido. También es bastante curioso que aún ahora, Errejón sea incapaz de decir que igual se equivocó en apoyar la legislación de excepción y los discursos que la sostienen.
CharlesBrowson
come karma, millhouse yonky
