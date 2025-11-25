Errejón reprocha al juez que asuma sin pruebas la versión de Mouliaá

El exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón ha recurrido su procesamiento por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá y ha criticado que el juez instructor, Adolfo Carretero, haya "asumido íntegramente la versión judicial" de la denunciante. También le reprocha que eleve a categoría de indicio único la declaración de la perjudicada pese a que, sostiene, ha quedado "desvirtuada" por testigos presenciales, peritos y documentación aportada durante la instrucción.