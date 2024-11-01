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EEUU amenaza a la UE con dejarla sin “contratos favorables” de gas si no se aprueba el acuerdo comercial

EEUU amenaza a la UE con dejarla sin “contratos favorables” de gas si no se aprueba el acuerdo comercial

En un momento de tensión de precios de la energía por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la Administración de Trump presiona para que el Parlamento Europeo apruebe sin enmendar el tratado comercial. Nuevas amenazas comerciales de EEUU contra Europa. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha asegurado este lunes que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tiene que aprobar el acuerdo comercial firmado entre

| etiquetas: eeuu , amenaza , ue.sin contratos , favorables , gas
15 5 0 K 237 Trump
21 comentarios
15 5 0 K 237 Trump
Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Como era aquello de depender de Putin y el gas ruso? xD
17 K 222
#9 jorgeesc
#1 y lo mejor es que no son contratos favorables: nos venden el gas más caro de lo que lo comprábamos.
9 K 139
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

Favorables .. para él. :roll:
1 K 31
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 así se está haciendo de rico el jodio xD
1 K 37
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Es mejor negociar con Rusia el fin de la guerra de Ucrania que aguantar a este retrasado.
7 K 87
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Pero aquí seguimos, deslumbrados por "el faro del mundo libre".
4 K 61
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#7 Premio FIFA de la Paz
2 K 48
Spirito #2 Spirito
Abascal tragará lef* gustoso por el bien de los españoles. :troll:

Tranquilos. :shit:
3 K 47
josde #13 josde
#2 Y Feijoo también, es seguidor de sus doctrina.
2 K 50
Supercinexin #20 Supercinexin
#2 ¿A cuánto crees que pagará USA a los cheerleaders y felatrices de la OTAN en el Menéame, con todo el dinero que han sacado sus billonarios dueños de gaseras y petroleras desde que por fin les compramos el butano y la gasofa a ellos? ¿A cinco eurazos el comentario pro-Zeleski? ¿A dos euros? ¿A uno? ¿A bolsita de Cheetos de veinticinco pesetas? ¿A nada?
0 K 20
#21 Hynkel
#2 Un pequeño off-topic con esto. Con lo último que está saliendo de los pufos de Pagascal... igual el hombre no llega a vicepresidente del gobierno sino que se tiene que conformar con llevar el economato de su módulo en el trullo.

A Rivera y Ciudadanos ya se lo cargaron de un golpe cuando dejó de ser útil. A "NOX" llegado el momento le pasará lo mismo.
0 K 7
#6 rogerillu
Y este era el plan desde el principio.
2 K 41
XtrMnIO #18 XtrMnIO
Y por esto es por lo que Europa debe apostar por las renovables, porque el gas y el petróleo hacen a Europa débil y dependiente.
1 K 23
azathothruna #5 azathothruna
Hace semanas podian haber aceptado el pago en yuanes.
O parte yuanes parte euros.
Pero no.
Solo declaraciones de paz y lloriqueos
0 K 19
jm22381 #17 jm22381
Deberíamos decirles a lo iraníes que les pagamos en yuanes y mandar a Trump a la mierda.
0 K 19
SeñorPresunciones #19 SeñorPresunciones
Trump es un puto bandolero, sin más.
0 K 12
#4 marcotolo
europa es gilipollas...
aun le haran caso a este que si amenazo directamente a europa
en lugar de volver al gas barato y cercano de rusia,
tenemos lo que nos merecemos...
0 K 11
azathothruna #8 azathothruna
#4 Solo es la primera cuota
El plan batu khan 2.0 parece que aun tiene chances de materializarse.
La mala suerte para los europedos, es que no sera putin la punta de lanza.
El tiene una pizca de honor y humanidad
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#16 imaginateca *
#8 Y una gramática y un manual de ortografía, por lo que he escuchado. La pizca de humanidad para invadir Ucrania la lleva demostrando 1.488 días. Todo un caballero humanista, dónde va a parar.
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josde #14 josde *
#4 Europa no, los gilipollas y algo mas fuerte son los que mandan en la UE.
1 K 37
#15 AlexGuevara
Con "amigos" como estos quien quiere enemigos
0 K 7

menéame