EEUU amenaza a la UE con dejarla sin “contratos favorables” de gas si no se aprueba el acuerdo comercial

En un momento de tensión de precios de la energía por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la Administración de Trump presiona para que el Parlamento Europeo apruebe sin enmendar el tratado comercial. Nuevas amenazas comerciales de EEUU contra Europa. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha asegurado este lunes que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tiene que aprobar el acuerdo comercial firmado entre