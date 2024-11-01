EEUU amenaza a la UE con dejarla sin “contratos favorables” de gas si no se aprueba el acuerdo comercial

En un momento de tensión de precios de la energía por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la Administración de Trump presiona para que el Parlamento Europeo apruebe sin enmendar el tratado comercial. Nuevas amenazas comerciales de EEUU contra Europa. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha asegurado este lunes que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tiene que aprobar el acuerdo comercial firmado entre
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Favorables .. para él.
lef*gustoso por el bien de los españoles.
Tranquilos.
A Rivera y Ciudadanos ya se lo cargaron de un golpe cuando dejó de ser útil. A "NOX" llegado el momento le pasará lo mismo.
O parte yuanes parte euros.
Pero no.
Solo declaraciones de paz y lloriqueos
aun le haran caso a este que si amenazo directamente a europa
en lugar de volver al gas barato y cercano de rusia,
tenemos lo que nos merecemos...
El plan batu khan 2.0 parece que aun tiene chances de materializarse.
La mala suerte para los europedos, es que no sera putin la punta de lanza.
El tiene una pizca de honor y humanidad