La DGT prepara un cambio radical en las etiquetas medioambientales

El sistema de etiquetas medioambientales de la DGT, implantado en 2016, lleva años en el punto de mira por no reflejar ni por asomo la realidad de emisiones de los coche. Nunca lo ha hecho, pero ahora Pere Navarro asegura que el cambio será inevitable y llegará de golpe. Esto supondría una auténtica revolución: dos coches con la misma tecnología y antigüedad podrían tener etiquetas distintas en función de cuánto contaminen de verdad, algo que alinearía la clasificación con el objetivo original de mejorar la calidad del aire en las ciudades.

17 comentarios
Antipalancas21
Todo por sacar pasta con las nuevas etiquetas, esa es la principal función.
K 39
shake-it
#4 ¿Exactamente cómo y quién saca pasta de esto?
K 20
SMaSeR
#7 Cuestan 5 € si la pides tu y tal y 8 si encargas que te la pidan y te la manden a casa.
K 7
shake-it
#10 Jajajaja, cuánto margen crees que dejan esas pegatinas? Realmente te crees que la DGT se lleva algo de esto? Las pegatinas las sacarán a licitación y el que gane dinero con esto será el que se adjudique el contrato. Un dinero "honestamente" ganado (lo entrecomillo porque en el sistema capitalista no hay nada realmente honesto)
K 20
SMaSeR
#13 Yo solo he dicho lo que cuesta cada una. Lo demás esta todo en tu cerebro xD.
K 7
MADMax2
#4 Lo podrían haber hecho antes, pero se han esperado a que la gente estuviese con el agua al cuello, o el perro mordiéndole el culo, y hayan tenido que cambiar de vehículo (como yo).

Muchos hemos comprado lo que nuestras economías nos permitían (los coches están carisimos todos) y que nos permitiesen seguir entrando en zonas de bajas emisiones.

Desde luego si lo hiciesen retroactivo, se arriesgarían a demandas de las asociaciones de afectados que se formarían.
K 10
arsuceno
Sin tener ni idea, siempre me ha parecido extraño que un híbrido enchufable tenga etiqueta 0 cuando puede estar perfectamente circulando en modo gasolina...
K 30
ChatGPT
#_4 dudo que el negocio esté en las etiquetas, el negocio está en forzar el cambio de vehículo, que un coche nuevo tiene muchos impuestos.
K 20
SMaSeR
#5 "Eso sí, lanzó un mensaje de tranquilidad a los conductores: cualquier modificación vendrá acompañada de la garantía de que no habrá efectos retroactivos negativos. Dicho de otra manera, quien hoy tenga una etiqueta no verá cómo se la quitan mañana para dejarle fuera de las Zonas de Bajas Emisiones."
K 11
ACEC
Mi Suzuki de hace 35 años sin etiqueta me juego lo que queráis a que contamina menos que un Aston Martin Valkyrie con etiqueta cero
K 10
Destrozo
A ver si es verdad y los 0 son realmente 0
K 10
emmett_brown
#1 Y los ECO realmente ECO... Porque tengo un ECO ahora que consume más gasolina que un C que tuve 4 años antes.
K 45
Ovlak
#2 Al margen de que esto está implementado como el culo (no lo voy a discutir), se supone que lo que marcan las etiquetas son las emisiones, no el consumo. Es técnicamente posible que un coche consuma más que otro pero tenga menos emisiones por catalizador, recirculación de gases, start & stop, etc. De todas formas, no va a haber baremo que contente a todos. Un coche de 200cv tiene la capacidad de consumir y contaminar menos que uno de 100, pero también tiene la capacidad de consumir y contaminar más, todo depende de cómo se conduzca.
K 12
Zerjillo
Y por supuesto no será retroactivo. Porque imagina la gracia de todos los que han comprado el coche para tener la etiqueta (en realidad a la mayoría se la sopla la contaminación, les interesa la etiqueta) si de repente les dicen que su coche si que contamina (quien lo iba a suponer!). Paparruchas.
K 7
shake-it
#6 Ojalá sea retractivo. Nada me gustaría más que ver las lágrimas de los dueños de SUVs en las grandes ciudades.
K 20
Zerjillo
#9 Sería un puntazo, pero ya te digo yo que no lo van a hacer.
K 27

