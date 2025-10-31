El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y le ha notificado a la entidad dicho expediente, así como la apertura del correspondiente periodo de alegaciones, tal y como han confirmado fuentes de Cultura. El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio.
| etiquetas: fundación nacional francisco franco , fnff , ilegalización
Es lo que pasa cuando les das aviso en vez de incautar todo antes de avisar
Que en pleno siglo XXI existan cosa así...
Que no puedan decir que se hace para desviar atención.
