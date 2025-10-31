edición general
172 meneos
171 clics
El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y le ha notificado a la entidad dicho expediente, así como la apertura del correspondiente periodo de alegaciones, tal y como han confirmado fuentes de Cultura. El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio.

pepel #2 pepel
Se han tardado 50 años. A ver cuantos se tarda en ser efectiva.
frg #4 frg
#2 Siempre nos quedará España 2000, VOX, y demás partidos legales ...
charles_ton #8 charles_ton
#4 les darán la Presidencia de honor en VOX y más allá...
reithor #21 reithor
#2 49, que se fundó en 1976, y nunca debió de haberse creado... Pero en ese año no había gobierno ni Constitución, solo transición.
Ne0 #30 Ne0
#21 transacción, se dice transacción
reithor #34 reithor
#30 de esas hubo muchas, la Transición es una transacción que merece nombre propio.
#3 casicasi
Espero que sea rescadata la documentación que tiene secuestrada esa infame agrupación.
Ashlie #5 Ashlie
Ya era hora, joder.
Trigonometrico #38 Trigonometrico
#37 Eso que lo discutan ellos luego con el Juez.
makinavaja #9 makinavaja
¿Y todos los documentos oficiales que, incomprensiblemente, aún tienen archivados y depositados en la fundación y deberían estar en algún sitio oficial?
Dene #32 Dene
#9 pues los estarán guardando en otro sitio y anotando en su libro que se destruyeron
Es lo que pasa cuando les das aviso en vez de incautar todo antes de avisar
#10 Suleiman
No deberia haber existido nunca.
Waves #11 Waves *
#_1 Casi siempre hay algunas elecciones a la vista. Y el proceso se inició en junio de 2024 (varias décadas tarde en mi opinión).
manc0ntr0 #24 manc0ntr0
Fundación del dictador asesino.
Que en pleno siglo XXI existan cosa así...
TonyStark #12 TonyStark
y a los grupos de extrema derecha no? España 2000, Alianza Nacional... en fin.
ThePato #17 ThePato
Una asociación que ensalza asesinos menos. Ahora a por las demás.
Ludovicio #16 Ludovicio
Está es la clase de cosa que debe hacerse, pero debe hacerse sin darle bombo.

Que no puedan decir que se hace para desviar atención.
Andreham #6 Andreham *
Extinguir la sociedad debe incluir recuperar todos los bienes obtenidos de forma ilegal (porque la amnistia no las hizo legales, simplemente impidió su persecución) y el resarcimiento de las víctimas... va a tener la familia Franco que vivir con el SMI porque el resto del sueldo lo tendrá embargado veinte generaciones.
#15 soberao
#6 Pregúntale a la CNT y si recuperaron sus locales históricos incautados durante el golpe de estado y la dictadura franquista.
kwisatz_haderach #31 kwisatz_haderach
#15 conozco a una familiar, descendiente del fundador de la CNT, (era su tío abuelo o similar) aún hoy recuerdan como ese lado de la familia tuvo que huir a latino america y como el resto tuvo que vivir asustados aún entrada democracia, por que estaban amenazados. Tuvieron que cambiar apellidos y por supuesto olvidarse de reclamar las casas y campos que tuvieron que abandonar, que se las robaron todos.
#29 ogrexxx
No entiendo cómo puede haber una ley que sancione la exhibición la exhibición y exaltación de símbolos franquistas y que sea tan difícil disolver está asociación de fascistas
sivious #23 sivious
Y recordad, ahora los que van a decir que "es la izquierda la que saca a Franco" y "que Franco ya esta olvidado" y que "por que no pasan pagina y siempre lo mismo" son los mismos que se manifiestan asi:

www.elplural.com/uploads/s1/19/97/22/0/protestas-calle-ferraz_4_800x45
Maki_Hirasawa #27 Maki_Hirasawa
Con todo lo poco que me gusta el Psoe y compañia, no entiendo porque coño existe una "fundación Francisco Franco" del mismo modo que no entendía ni entiendo que sus herederos viviesen en el pazo de Meirás
Peka #22 Peka
Huele a que la transición no ha terminado ni terminara.
Anfiarao #14 Anfiarao
Con la calma, psoe, sin prisas
ahoraquelodices #19 ahoraquelodices *
#14 a ver, es que si hacen todo en un par de legislaturas luego no pueden ponerlo en su programa cuando pierdan las elecciones el gobierno.
Foxdie #25 Foxdie
Pues lo único que tiene que hacer, afortunadamente, es constituirse de otra forma.
Herrerii #28 Herrerii
Psoed
Mathrim #35 Mathrim
Entre todo lo que Sánchez hace mal, este es otro punto que se anota
Trigonometrico #36 Trigonometrico
#35 Para esto se le ha votado. También a los demás partidos pero, este es el que lo ha llevado a cabo.
Cehona #7 Cehona
#1 Y que si ganan los sucesores franquistas, harán otra Cruz de los Caídos en el Alcazar de Toledo.
tetepepe #13 tetepepe
#1 Cierto, dentro de año y medio, poco más o menos.
#18 Galton
#1 Huele a que hay justicia a la vista.
#20 LaMinaEnMiPuerta
#1 Efectivamente, democracia a la vista.
lameiro #26 lameiro
#1 Para 2027, no sé que prisa teneis en volver a perder.
Seyker #33 Seyker
#26 No hombre, que ellos ganaron, pero no gobiernan porque no quieren
