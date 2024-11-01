El MG 3 sufre un fallo crítico de seguridad en la prueba de choque Euro NCAP y la organización "recomienda a los consumidores que consideren otros coches en lugar del MG3"

Durante las pruebas de choque, el habitáculo del MG3 se mantuvo estructuralmente estable, lo cual es un enorme punto positivo de seguridad y la pruebas que las zonas de deformación programada han protegido el habitáculo. Sin embargo, los ingenieros de Euro NCAP detectaron “un fallo en el mecanismo de bloqueo del asiento del conductor” durante la colisión frontal. La organización asegura que es la primera vez que se encuentra con este problema desde que comenzó su trabajo en 1997.