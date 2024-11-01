El MG 3 sufre un fallo crítico de seguridad en la prueba de choque Euro NCAP y la organización "recomienda a los consumidores que consideren otros coches en lugar del MG3"

Durante las pruebas de choque, el habitáculo del MG3 se mantuvo estructuralmente estable, lo cual es un enorme punto positivo de seguridad y la pruebas que las zonas de deformación programada han protegido el habitáculo. Sin embargo, los ingenieros de Euro NCAP detectaron “un fallo en el mecanismo de bloqueo del asiento del conductor” durante la colisión frontal. La organización asegura que es la primera vez que se encuentra con este problema desde que comenzó su trabajo en 1997.
| etiquetas: ncap , fallo seguridad , mg3
"En cuanto a la protección de los niños en caso de un choque lateral, el resultado es extremadamente preocupante, tanto que el coche obtuvo cero puntos en este caso. En el impacto lateral contra la barrera, el maniquí de 10 años, sentado en el lado del coche que recibió el impacto, golpeó el pilar C a través del airbag con su cabeza, “lo que provocó lesiones graves en la cabeza y el pecho. Como resultado, el maniquí de 10 años no obtuvo ningún punto en el impacto lateral"."
Más preocupante, Euro NCAP también descubrió que la cabeza del conductor podía “golpearse contra el fondo” a través del airbag en caso de colisión. Algo similar ocurrió en el caso de las pruebas de choque laterales para los pasajeros traseros. En el caso de un choque frontal, “el movimiento de la cabeza del pasajero del asiento trasero superó el umbral de Euro NCAP y la protección se calificó como deficiente. La protección del pecho del pasajero trasero fue marginal, según las lecturas de compresión del maniquí”, avisan desde Euro NCAP.
"Basta con disponer de las ayudas a la conducción que Euro NCAP considera necesarias para poder optar a las cinco estrellas. Y aunque un coche sea seguro, si no dispone de esas ayudas, nunca tendrá las cinco estrellas"
Pero me pregunto, dentro de esas "ayudas" se incluyen los airbags y los problemas que presenta este MG3?
Pues buscando al parecer esas ayudas se refieren al ADAS (Advanced… » ver todo el comentario
Pero si el fallo es tan grave como afirman, es para tenerlo en cuenta desde luego.
www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/mg-3-receives-four-star