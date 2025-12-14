edición general
Compromís reclama que el CIS pregunte sobre la monarquía tras los 50 años de su restauración y las memorias del emérito

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, reclama que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunte sobre la valoración ciudadana respecto a la monarquía y ha solicitado que el Gobierno aclare cuándo piensa desclasificar información reservada sobre el golpe de Estado del 23F.

angelitoMagno
El CIS. ¿Qué opina usted de la monarquía? Excelente, Muy bien, bien :troll:
DenisseJoel
#4 Mejor aún: Excelente, formidable, ¡quiero más!
Esteban_Rosador
#4 el CIS no podría cocinar los datos como hace en sondeos electorales.
Almorca
#6 Los datos de las respuestas a las preguntas son públicos. Lo que pasa es que luego el CIS realiza estimaciones sobre esos datos (lo que comúnmente se llama el cocinado) para que los resultados se acerquen más a la realidad. Por ejemplo, se estima cuánta gente que ha dicho que duda si votar o no a un partido realmente lo votaría.
www.cis.es/es/estudios/catalogo?catalogo=estudio&sort=publishDate-
Torrezzno
Al CIS para que? Deberia reclarmar un referendum
Esteban_Rosador
#2 el hecho de no hacer un sondeo sobre monarquía o República es debido precisamente a que no se quiere hacer un referendo.
Torrezzno
#3 pues entonces es un paripe o que? Porqué no le dicen claramente al PSOE que no le ofrecen sus votos a no ser que convoque el referéndum? Para mi es bastante mas simple. En vez de andar con subterfugios y tirar la piedra y esconder la mano. Los partidos de izquierdas tienen que ir de frente, no jugando al poli bueno poli malo para entrar en coalición.
Esteban_Rosador
Aprovecho para decir que no son 50 años de monarquía. Franco declaró que España era un reino en 1947 y designó a juan Carlos como su sucesor a título de Rey en 1969.
vicvic
Que se pongan a la cola, todavía algunos esperamos que se pregunte por la amnistía que el partido que la ha impulsado dijo que no haría , y aseguró antes de las elecciones para después de ellas hacer todo lo contrario y, me temo, que podemos seguir esperando sentados... :-D
pirat
Con lo idiotizada que veo a la peña, casi prefiero que no pregunten...
BoosterFelix
La mayor prueba y la mejor encuesta que podemos tener para demostrar rotundamente que en España hay una cantidad de gente mas que suficiente que prefiere la república es que la monarquía, es decir, el CIS, se niega a preguntar sobre ello, es decir, se niega a publicar ninguna encuesta sobre ello. La mejor encuesta a favor de la república es la no encuesta por parte de la monarquía.

Luego tenemos a Felipe VI diciendo que el hecho de que todavía seguimos teniendo monarquía es lo que la legitima.
