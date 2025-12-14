Compromís reclama que el CIS pregunte sobre la monarquía tras los 50 años de su restauración y las memorias del emérito

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, reclama que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunte sobre la valoración ciudadana respecto a la monarquía y ha solicitado que el Gobierno aclare cuándo piensa desclasificar información reservada sobre el golpe de Estado del 23F.
Luego tenemos a Felipe VI diciendo que el hecho de que todavía seguimos teniendo monarquía es lo que la legitima.