El PSOE cambia la rosa por un pene en su nuevo logotipo

Desde el año 1977, el puño y la rosa ha sido el logotipo del partido socialista, pero “hay que adaptarse a los tiempos y ser coherentes”. Con los numerosos casos de acoso sexual en sus filas, los socialistas han decidido modificar el mítico logotipo diseñado por Cruz Novillo con una imagen más acorde a las últimas informaciones. “Entramos en una nueva etapa y nuestra imagen debe reflejar el espíritu real del partido”.