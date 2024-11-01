edición general
El PSOE cambia la rosa por un pene en su nuevo logotipo

Desde el año 1977, el puño y la rosa ha sido el logotipo del partido socialista, pero “hay que adaptarse a los tiempos y ser coherentes”. Con los numerosos casos de acoso sexual en sus filas, los socialistas han decidido modificar el mítico logotipo diseñado por Cruz Novillo con una imagen más acorde a las últimas informaciones. “Entramos en una nueva etapa y nuestra imagen debe reflejar el espíritu real del partido”.

Fartón_Valenciano
Entramos en una nueva etapa y nuestra imagen debe reflejar el espíritu real del partido

Pero que cabrones son estos del mundo today... xD xD xD
Expat_Guinea_Ecuatorial
La envidia del PNV
Delay
Muy flojito, este chiste lo han plagiado de la fachosfera:

www.mediatize.info/backend/media?type=link&id=123397&version=0
mis_cojones_en_bata
“Tampoco queríamos que fuera un gran pene, sino un pene como el de cualquier ciudadano, un pene de la calle, un pene obrero, para que nuestros votantes se sientan representados y nuestras votantes sepan lo que hay”.
Battlestar
Menos mal que es elmundotoday, si cualquier otro medio hace el chiste hunden el envio en segundos
Milmariposas
El Pene Socialista Obrero Español, o lo que sea. :roll:
Graffin
Este chiste lo hizo la revista Interviú hace unos 30 años.
vilgeits
El PSOE está entre el pene y la pena.
angelitoMagno
Patriarcado el que tengo aquí agarrado.
#14 Suleiman
Son la polla ...
Arzak_
¡El PSOE es la polla! 8-D
Dramaba
Dice Errejón que sí aún hay plazas libres. :troll:
eltxoa
nunca fue una rosa. era un capullo
DayOfTheTentacle
Y un xoxo no? Machistas
ezbirro
Están estrangulando un pene ¡¡hembristas!!
Chepacoleta
No creo que le haga mucha gracia a la perrosfera de Menéame
