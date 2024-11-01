edición general
30 meneos
30 clics
Las operadoras bajo el control de LaLiga bloquean la web de Madrid Salud

Las operadoras bajo el control de LaLiga bloquean la web de Madrid Salud

La web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, MadridSalud, es la última víctima del bloqueo del fútbol que las operadoras aplican bajo la dirección de LaLiga, según apunta Digi en el mensaje que muestra al acceder a esta web. Otra vez LaLiga TV bloqueando webs totalmente legales, que ni siquiera están relacionadas con el fútbol, obligando a sus usuarios a utilizar VPN para poder acceder a ellas. Eso si, los que ven futbol pirata, esos siguen viéndolo sin ningún problema y sin necesitar VPN.

| etiquetas: operadoras , laliga , madrid salud , bloqueo
26 4 0 K 286 tecnología
12 comentarios
26 4 0 K 286 tecnología
Comentarios destacados:    
Connect #1 Connect
Esto no se entiende. Están bloqueando hasta plataformas como YouTube. Y nsdis dice nada. No me cuela que La Liga tenga mucho poder.
4 K 68
Cidwel #5 Cidwel
#1 pero si son ellos los que diseñaron la ley que les protege de justo esto...
1 K 17
manc0ntr0 #9 manc0ntr0
#1 tienen tanto poder como les quiera dar su amigo el juez
0 K 8
nemeame #6 nemeame
Si Madrid Salud usa Cloudflare habría que denunciarlo, es una empresa de EEUU que no debería tener acceso a datos médicos bajo ningún concepto
2 K 28
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
#6 No, no tienen acceso a nada porque es una landing de servicios del ayuntamiento de Madrid, no la de la Com Autonoma.
1 K 21
nemeame #12 nemeame
#7 Servicios como pedir cita en centros de drogodependientes? Parece información muy sensible para ir viajando por ahí
0 K 9
d5tas #10 d5tas
#6 me parece que no entiendes muy bien como funciona cloudflare.
1 K 20
nemeame #11 nemeame
#10 Por lo que he visto para usar la "protección" de Cloudflare les tienes que dar tu clave privada de SSL para que no parezca que hacen un ataque de hombre en medio. Al hacerlo les das acceso a todo el trafico sin cifrar y por tanto a los datos, y es una empresa de EEUU. No es así?
0 K 9
Dene #3 Dene
Ooooleeeee
Y así, hasta que muera al
Luego, a por el juez que permite esta barbaridad.
1 K 23
#4 bizcobollo
Cuando hay fútbol se ve fútbol, nada de ponerse malo o trabajar.
0 K 7
#8 dclunedo
Ayuso dimisión :troll:
0 K 6

menéame