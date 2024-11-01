Las operadoras bajo el control de LaLiga bloquean la web de Madrid Salud

La web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, MadridSalud, es la última víctima del bloqueo del fútbol que las operadoras aplican bajo la dirección de LaLiga, según apunta Digi en el mensaje que muestra al acceder a esta web. Otra vez LaLiga TV bloqueando webs totalmente legales, que ni siquiera están relacionadas con el fútbol, obligando a sus usuarios a utilizar VPN para poder acceder a ellas. Eso si, los que ven futbol pirata, esos siguen viéndolo sin ningún problema y sin necesitar VPN.