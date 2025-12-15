·
El juez procesa a Álvaro Romillo, financiador de Alvise, por estafar más de 185 millones
El magistrado ha impuesto a los diez investigados en la causa una fianza solidaria que supera los 247 millones de euros.
|
etiquetas
:
alvise
,
financiador
,
alvaro
,
romillo
10
2
0
K
133
actualidad
2 comentarios






relacionadas
#1
nitsuga.blisset
Siga la línea de puntos...
Alvise Pérez ha pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas
www.meneame.net/story/alvise-perez-ha-pagado-13-140-euros-vito-quiles-
0
K
10
#2
aPedirAlMetro
*
El putogenio que creía que tenía el método definitivo para estafar a Hacienda, y lo divulgaba (pago de por medio) desde Telegram durante la pandemia...
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
