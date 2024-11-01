edición general
Alvise Pérez ha pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas

Aunque Vito Quiles asegura que ningún partido ni ningún político le financia, El País ha revelado que ha tenido acceso a una factura emitida el pasado 8 de octubre por Quiles para Alvise Pérez por valor de 13.140,50 euros (IVA incluido) en concepto de "servicios profesionales externos, marketing y promoción".

2 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Lo que no sé muy bien es qué pretende éste yendo por las universidades públicas. Las privadas aún el chaval tendría su audiencia pero, ¿las públicas? No recuerdo un lugar más anodino, vulgar, apolítico, desinteresado totalmente de la política, con menos compromiso social, línea de montaje de PaDeFos y lleno de ignorantes que la Universidad Pública (Politécnica de Valencia).

Si tuviera que apostar, me jugaría cincuenta euros a que la mayoría de los que van a tocarle los cojones y escrachearle a sus charlas son gente de fuera de la Uni, porque los de dentro estoy seguro de que ni saben que hay charla política y cuando se enteran se cagan en ir porque están a otras cosas. La Universidad Pública es un templo de pasotismo que flipas.
#1 Piscardomorao
Y todos sabemos que Vito Quiles NUNCA miente.....

{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
