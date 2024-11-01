Alvise Pérez ha pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas

Aunque Vito Quiles asegura que ningún partido ni ningún político le financia, El País ha revelado que ha tenido acceso a una factura emitida el pasado 8 de octubre por Quiles para Alvise Pérez por valor de 13.140,50 euros (IVA incluido) en concepto de "servicios profesionales externos, marketing y promoción".
| etiquetas: alvise pérez , vito quiles , financiación
Si tuviera que apostar, me jugaría cincuenta euros a que la mayoría de los que van a tocarle los cojones y escrachearle a sus charlas son gente de fuera de la Uni, porque los de dentro estoy seguro de que ni saben que hay charla política y cuando se enteran se cagan en ir porque están a otras cosas. La Universidad Pública es un templo de pasotismo que flipas.