edición general
9 meneos
31 clics
El día que un apagón reveló el truco detrás del precio de la electricidad

El día que un apagón reveló el truco detrás del precio de la electricidad

El día del apagón se programaron 10 centrales para regular la tensión de la red. Una avisó que no estaba disponible, otra actuó al revés y unas cuantas no respondieron. El 28-A nos recordó que el mercado decide quién produce, pero la física decide cómo se puede operar. Y si los que cobran por sostener la red no cumplen, el sistema entero lo paga. Solución; aumentar el número de centrales de respaldo. La conclusión “quien incumple gana más” es una sospecha: alerta sobre incentivos mal diseñados.

| etiquetas: apagón , red eléctrica , marginalista , electricidad
7 2 0 K 85 actualidad
sin comentarios
7 2 0 K 85 actualidad

menéame