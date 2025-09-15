La UE endurece el cálculo de emisiones de los híbridos enchufables y pone fin a la trampa del WLTP

Desde enero de 2022, todos los turismos nuevos vendidos en la Unión Europea deben equipar un sistema OBFCM (On-Board Fuel Consumption Monitor). Este dispositivo registra durante la conducción tanto el consumo de combustible como el de electricidad. Los datos quedan guardados en el vehículo y pueden ser leídos en las inspecciones técnicas. Posteriormente se envían a la Agencia Europea de Medioambiente y, tras su análisis, a la Comisión Europea. Con esta información, Bruselas ha decidido ajustar la metodología para calcular las emisiones reales