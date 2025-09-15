La UE endurece el cálculo de emisiones de los híbridos enchufables y pone fin a la trampa del WLTP

Desde enero de 2022, todos los turismos nuevos vendidos en la Unión Europea deben equipar un sistema OBFCM (On-Board Fuel Consumption Monitor). Este dispositivo registra durante la conducción tanto el consumo de combustible como el de electricidad. Los datos quedan guardados en el vehículo y pueden ser leídos en las inspecciones técnicas. Posteriormente se envían a la Agencia Europea de Medioambiente y, tras su análisis, a la Comisión Europea. Con esta información, Bruselas ha decidido ajustar la metodología para calcular las emisiones reales
Eso si, mi coche es raro por que tiene los 2 motores delante y es 4x4 así que cuando voy en full eléctrico mi coche usa marchas igualmente ....era raro cuando lo pillé en 2023, ahora no se como estará el tema, en ese momento lo normal era tener un motor en cada eje.
Un PHEV tiene mas kilometros que los que dice la casa si solo haces ciudad, menos kilometros si solo haces carretera, y mas o menos lo que dicen si haces un combinado .
Comprarse un PHEV para usarlo como si fuese un hibrido puro supone un gasto extra sobre un HEV convencional, ya que pesan mas (200/300kg mas).
Aun así, por carretera, mi coche…
A mi me ofrecen una batería de 200/300 km en 4 o 5 años para mi modelo y se la pondría sin dudar eh .
Eso si, lo próximo es uno full eléctrico si o si por que ya he probado sus mieles.
Lo que dices ahora en pleno 2025 esta muy clarito, en verano de 2023 no lo estaba tanto . De hecho yo me pille un PHEV y mi hermano un EV6, el si que se lanzó y también esta muy contento con el coche.