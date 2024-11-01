edición general
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas

Un activista británico ha iniciado una campaña contra conductores que aparcan ocupando más de una plaza. Coloca pegatinas difíciles de quitar en sus parabrisas con mensajes como “Has aparcado como un gilipollas”, obligándolos a retirarlas antes de conducir. Documenta las reacciones en redes sociales, donde ha ganado miles de seguidores. La iniciativa busca concienciar sobre el respeto en el uso del espacio público, especialmente en aparcamientos estrechos. Incluye el nombre de las cuentas de Instagram y TikTok donde este “justiciero” publica

nopolar #1 nopolar
Que me manden un taco, que me dura una tarde.
Aokromes #9 Aokromes
#1 hoy mismo he visto un minusvalido mental, aparcado en una plaza de minusvalido, sin tarjeta azul ocupando 3 plazas.
crob #15 crob
#1 están de ofertaaaaa :take:
www.chollometro.com/ofertas/rollo-de-160-pegatinas-y-son-pocas-de-esta
a menos de 2c la pegatina
Thornton #8 Thornton
Esto ya lo vi en Alemania en los años 90. Lo usaban, sobre todo, ciclistas cuando un coche aparcaba sobre un carril bici.
Lugon #4 Lugon
Y si te toca aparcar así por qué otro ya lo hizo? Y resulta que se va antes que tú y quedas como un gilipollas... O sigo dando vueltas hasta encontrar un hueco que vuesas mecedes consideren grato?
#6 tropezon
#4 Hombre, si es solo 1 el que aparcó en medio de 2 plazas, cuando te vas a poner a su lado si tu coche cabe es porque hay plaza y media. Y en ese caso si que puedes meter tu coche en la plaza, no hace falta que aparques pegado a el, sino en la plaza señalada.

Otra cosa es que sean los 2 de los lados, y en ese caso si que te tienes que meter al hueco que han dejado
#16 Albarkas
Esto es más viejo que el hilo negro. Y antes eran fotocopias pegadas con cola blanca.
Cehona #2 Cehona
Últimamente veo coches que dejan más de medio metro delante y detrás aparcando en línea. ¿Tienen miedo que les rocen?
pitercio #3 pitercio
#2 pues te diré que se venden varias veces más bolas de remolque que remolques. Debe ser un fenómeno similar.
ghotam #5 ghotam
¿Las tienen en tamaño poster?
Aokromes #12 Aokromes
#5 los rusos usan unas xxl

www.youtube.com/watch?v=ibl6SHbq8sY
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Una webcam y denuncia a la policía del hdp que haga eso.
#10 Toponotomalasuerte
#7 si si... Van a llamar al csi y tomar las huellas por qué te pusieron una pegatina... Fijo que si.
Ahora, al subnormal de la noticia creo que si que lo vas a poder emplumar.
#13 Pixmac *
#7 ¿Cuál es el artículo de la ley de circulación que infringe? Las pegatinas no pueden perjudicar la visión pero esa norma es para el propietario. Aunque sea el aparcamiento de un supermercado o centro comercial, el que sí puede salir con una multa es el conductor del coche que ocupa dos plazas de aparcamiento. En esos aparcamientos la Policía sigue teniendo capacidad para multar.
#11 Aas59
Pues es verdad, cabrea mucho
Felón_Task #14 Felón_Task
Un spray y tintas las lunas, coche inmovilizado, multa cuando vaya la policía y coste de reparación, son tips que recomiendan algunas inteligencias.
