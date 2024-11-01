“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas

Un activista británico ha iniciado una campaña contra conductores que aparcan ocupando más de una plaza. Coloca pegatinas difíciles de quitar en sus parabrisas con mensajes como “Has aparcado como un gilipollas”, obligándolos a retirarlas antes de conducir. Documenta las reacciones en redes sociales, donde ha ganado miles de seguidores. La iniciativa busca concienciar sobre el respeto en el uso del espacio público, especialmente en aparcamientos estrechos. Incluye el nombre de las cuentas de Instagram y TikTok donde este “justiciero” publica