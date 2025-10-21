edición general
Estados Unidos enciende la alarma por riesgo de escasez de alimentos ante falta de migrantes en el campo

En un informe presentado ante el Registro Federal, el Departamento de Trabajo advirtió que el suministro de alimentos en Estados Unidos podría estar en riesgo por la escasez de mano de obra agrícola tras las redadas masivas del ICE. Expertos anticipan que los efectos se sentirán desde noviembre, con escasez de alimentos y un aumento en los precios agrícolas con alzas comparables a las de la pandemia. "La crisis en la cadena de suministro se verá primero en Florida y Texas, los estados con más detenciones y deportaciones”

Peka #5 Peka
Disfruten lo votado o como dicen ellos: "Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir"
pepel #2 pepel
Sigue expulsando gente, idiota.
#3 candonga1
Que coman armas.
#7 tobruk1234
Pero no les estaban robando los empleos los inmigrantes, no entiendo como los agricultores no contratan americanos, ah claro les tienen que pagar un sueldo decente y los jovenes americanos pasan de trabajar de sol a sol aunque el sueldo sea decente. Hay majo es lo que tiene desear una cosa y votar a un loco para que se cumpla. Pues ahora a llorar a un camino.
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Que coman pasteles xD xD xD
#4 intotheflow
El Gran Salto Adelante, versión MAGA.
