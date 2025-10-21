Estados Unidos enciende la alarma por riesgo de escasez de alimentos ante falta de migrantes en el campo

En un informe presentado ante el Registro Federal, el Departamento de Trabajo advirtió que el suministro de alimentos en Estados Unidos podría estar en riesgo por la escasez de mano de obra agrícola tras las redadas masivas del ICE. Expertos anticipan que los efectos se sentirán desde noviembre, con escasez de alimentos y un aumento en los precios agrícolas con alzas comparables a las de la pandemia. "La crisis en la cadena de suministro se verá primero en Florida y Texas, los estados con más detenciones y deportaciones”