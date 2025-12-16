China obliga a reducir el consumo de los coches eléctricos por ley

A partir del año que viene, China impondrá la primera norma para regular el consumo energético de los coches eléctricos. La conocida como Energy Consumption Limits for Electric Vehicles establece umbrales vinculantes de consumo en base al peso en vacío de los vehículos y sus características, endureciendo los requisitos de eficiencia en aproximadamente un 11% respecto a los anteriores estándares no obligatorios. Aquellos turismos eléctricos con un peso en vacío de dos toneladas deberán tener un consumo máximo de 15.1 kWh/100 km.
Una ley de este tipo implica que los actuales fabricantes sean aún más competitivos para ofrecer más eficiencia, mejor aerodinámica, menor peso, software más avanzado para reducir el consumo, motores más eficientes en un rango dinámico mayor y por supuesto mejor densidad energética en las baterías, lo que redundará en un evidente beneficio para el resto de la industria.
Los Teslas suelen ser mucho más eficientes, pero aun así te hacen un mixto de 18 o 19 kwh.
Poner el listón máximo de 15 kwh me parece muy poco realista, a no ser que limiten la entrega de potencia, la potencia en si y la velocidad máxima permitida.
Cuando la industria europea se vaya a la mierda esos pocos tendrán los bolsillos muy muy llenos.
Por otro lado si con ello se frena la gigantización que estan sufriendo los coches, pues tampoco me parece mala idea.
No olvidemos que la normativa Europea de contaminación de CO2 es más laxa con los coches pesados, no sea que los vehículos de lujo de sus señorias/amigos fueran castigados frente a esos feos coches ligeros y baratos.
Aquí y en la China.
Los eléctricos chinos se caracterizan por no tener los mejores consumos.
