China obliga a reducir el consumo de los coches eléctricos por ley

A partir del año que viene, China impondrá la primera norma para regular el consumo energético de los coches eléctricos. La conocida como Energy Consumption Limits for Electric Vehicles establece umbrales vinculantes de consumo en base al peso en vacío de los vehículos y sus características, endureciendo los requisitos de eficiencia en aproximadamente un 11% respecto a los anteriores estándares no obligatorios. Aquellos turismos eléctricos con un peso en vacío de dos toneladas deberán tener un consumo máximo de 15.1 kWh/100 km.