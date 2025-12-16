edición general
China obliga a reducir el consumo de los coches eléctricos por ley

A partir del año que viene, China impondrá la primera norma para regular el consumo energético de los coches eléctricos. La conocida como Energy Consumption Limits for Electric Vehicles establece umbrales vinculantes de consumo en base al peso en vacío de los vehículos y sus características, endureciendo los requisitos de eficiencia en aproximadamente un 11% respecto a los anteriores estándares no obligatorios. Aquellos turismos eléctricos con un peso en vacío de dos toneladas deberán tener un consumo máximo de 15.1 kWh/100 km.

Desideratum #1 Desideratum *
Están a años luz de los demás países productores de coches eléctricos.

Una ley de este tipo implica que los actuales fabricantes sean aún más competitivos para ofrecer más eficiencia, mejor aerodinámica, menor peso, software más avanzado para reducir el consumo, motores más eficientes en un rango dinámico mayor y por supuesto mejor densidad energética en las baterías, lo que redundará en un evidente beneficio para el resto de la industria.
Graco #6 Graco
#1 Para ilustrar la noticia pongo de ejemplo el ByD Sealion, el cual es muy difícil que baje de los 25 kwh.
Los Teslas suelen ser mucho más eficientes, pero aun así te hacen un mixto de 18 o 19 kwh.

Poner el listón máximo de 15 kwh me parece muy poco realista, a no ser que limiten la entrega de potencia, la potencia en si y la velocidad máxima permitida.
Desideratum #9 Desideratum
#6 BYD se está poniendo las "pilas" para atajar el problema que tiene con la eficiencia de sus motores y en menos de un año va a dar un salto sideral pues va a poner a punto una nueva línea de motores eléctricos a la vanguardia de la tecnología. Como se puede leer, por ejemplo, en esta noticia del mismo portal que la enviada: forococheselectricos.com/movilidad/byd-motores-electricos-flujo-variab, o en este otro…   » ver todo el comentario
Graco #12 Graco
#9 A ver si las promesas se convierten en realidad. Sería un avance importante
Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
#6 Limitar la entrega de potencia tiene sentido. Un eléctrico da un par que deja atrás a cualquier coche de combustión, lo cual facilita mucho acelerones absurdos, con el consecuente desgaste de neumáticos (que también es una forma de contaminación).
#11 Perrota
#6 El límite es el consumo homologado. No el real. El Sealion 7 tiene 19 kWh a los 100 km WLTP. Bajo el Cltc de china está en 16 kWh a los 100 km.
Graco #13 Graco
#11 Esa es la trampa del WLTP y del resto de protocolos, que son tan optimistas que se parece a la realidad como un pepino a una tuerca.
salteado3 #14 salteado3
#1 Están incentivando mejoras reales, como en los buenos tiempos de la Union Europea.
tul #3 tul
En Europa por ley nos toca seguir chupando tubos de escape durante generaciones
#7 Otrebla8002
Mientras tanto en Europa seguimos siendo presss del lobby automovilístico para seguir consumiendo vehículos de combustión a beneficio particular de unos pocos.
Cuando la industria europea se vaya a la mierda esos pocos tendrán los bolsillos muy muy llenos.
pepel #4 pepel
Necesitamos todos los coches que se fabriquen para la Exportación.
#2 Pitchford
Veremos si afecta a los SUV o lo solucionan subiendo el peso en vacío..
placeres #5 placeres *
Tiene toda la pinta de ser una forma de dar subvenciones "encubiertas" para el desarrollo de nuevos modelos.

Por otro lado si con ello se frena la gigantización que estan sufriendo los coches, pues tampoco me parece mala idea.

No olvidemos que la normativa Europea de contaminación de CO2 es más laxa con los coches pesados, no sea que los vehículos de lujo de sus señorias/amigos fueran castigados frente a esos feos coches ligeros y baratos.
salteado3 #15 salteado3
#5 Subvencionar para lograr mejoras es bueno.

Aquí y en la China.
axisnaval #16 axisnaval
Con que igualen a Tesla ya no tendrían competencia.
javierchiclana #8 javierchiclana
Tendría que homologarse el consumo eléctrico en autopista ya que en ciudad es imposible agotar la batería en el día... si no eres profesional.

Los eléctricos chinos se caracterizan por no tener los mejores consumos.
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#8 Eso lo dices tu, los eléctricos chinos hoy en día tienen una gran autonomia con mas de 725Km y alguno hasta 1.500Km
motor.elpais.com/coches-electricos/china-va-a-poner-fin-a-la-ansiedad-

Eso si tu no lo puedes leer.
