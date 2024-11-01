Europa se enfrenta a los primeros fabricantes de coches que no quieren prorrogar los coches de combustión en 2035

Una inesperada resistencia de sus propios actores industriales mientras debate la posibilidad de relajar la prohibición de vender vehículos nuevos de combustión interna más allá de 2035... no son solo los fabricantes tradicionales los que presionan al bloque, sino que han surgido voces que se oponen rotundamente a cualquier prórroga... Volvo y su filial de alto rendimiento eléctrico, Polestar, ambas con fuertes raíces en Suecia y propiedad del gigante chino Geely...
Lo mismo con el verifactu, a los que se adelantaron para cumplir, se han comido las licencias del software todo un año, los que lo dejaron para el ultimo momento, se lo han ahorrado.
la seguridad regulatoria es muy importante para que no haya ineficiencias y reticencias a la inversión...
Pasa un poco como en los 90 con el Diesel, que las marcas americanas no tenían motor adaptado y tenían que llegar a acuerdos, Jeep con VM, General Motors Opel con Isuzu etc para poder vender algo en Europa
El precio de un motor no es su fabricación, la mayor parte es el intangible del gasto de ingeniería y validación para las mil normas de los diferente países
Es una mala gestión, por haber dejado en manos de malandrines con traje e ínfulas de intelectuales. lo que son asuntos técnicos. no le des mas vueltas, que de esto entiendo un poquillo y no es por tirarme flores, son datos.
Pues los que no, que se jodan y bailen
Edito: Tb pueden crear un mercado de obsolescencia, es decir, lo que ya saben que no van a vender, ponerlo a precio de chollo, es de primero de logística, sacar los obsoletos.
La UE es la única que está bajando emisiones mientras el resto del planeta lo jode sin miramientos. Jodernos la vida para mejorar algo la huella de carbono cuando el 80% de la población mundial le suda las pelotas no parece tener mucho sentido.
Coche eléctrico sí, cuando la tecnología permita que se puedan fabricar coches al mismo coste que los coches de combustión. Mientras tantos bien… » ver todo el comentario
1100€ el salario medio.