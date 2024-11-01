edición general
Europa se enfrenta a los primeros fabricantes de coches que no quieren prorrogar los coches de combustión en 2035

Europa se enfrenta a los primeros fabricantes de coches que no quieren prorrogar los coches de combustión en 2035

Una inesperada resistencia de sus propios actores industriales mientras debate la posibilidad de relajar la prohibición de vender vehículos nuevos de combustión interna más allá de 2035... no son solo los fabricantes tradicionales los que presionan al bloque, sino que han surgido voces que se oponen rotundamente a cualquier prórroga... Volvo y su filial de alto rendimiento eléctrico, Polestar, ambas con fuertes raíces en Suecia y propiedad del gigante chino Geely...

los que han hecho sus deberes (inversión) y tienen (o van a tener pronto) coches eléctricos decentes no quieren que ahora los que no lo han hecho salgan ganando con más plazo, normal

Lo mismo con el verifactu, a los que se adelantaron para cumplir, se han comido las licencias del software todo un año, los que lo dejaron para el ultimo momento, se lo han ahorrado.

la seguridad regulatoria es muy importante para que no haya ineficiencias y reticencias a la inversión...
#2 La cuestión es que los únicos que quieren mantener la medida son compañías Chinas, el chiste se cuenta solo
#7 pues eso, los que han hecho los deberes xD
#9 no han hecho los deberes para Europa, los traían hechos de casa.

Pasa un poco como en los 90 con el Diesel, que las marcas americanas no tenían motor adaptado y tenían que llegar a acuerdos, Jeep con VM, General Motors Opel con Isuzu etc para poder vender algo en Europa
#7 Porque no pueden competir contra la calidad/precio de los coches de combustión.
#6 el problema no creo que sea el stock, si no las amortizaciones de los desarrollos

El precio de un motor no es su fabricación, la mayor parte es el intangible del gasto de ingeniería y validación para las mil normas de los diferente países
#15 Disculpa pero no, el precio o es de un motor, sino de un producto final, y si eso se te apalanca en los almacenes lo que pasa es que su precio se reduce, y por tanto el beneficio calculado al final de la venta.
Es una mala gestión, por haber dejado en manos de malandrines con traje e ínfulas de intelectuales. lo que son asuntos técnicos. no le des mas vueltas, que de esto entiendo un poquillo y no es por tirarme flores, son datos.
Por un lado hay gente que ha hecho cosas y otros no…

Pues los que no, que se jodan y bailen
#3 Más les valdría intentar agotar el stock mediante ofertas y reducción de beneficios,(que la mayor parte de esos beneficios van a los bolsillos de gente que está en su mansión cobrando un pastizal por no hacer nada...... ), y ponerse las pilas para la que se les viene.
Edito: Tb pueden crear un mercado de obsolescencia, es decir, lo que ya saben que no van a vender, ponerlo a precio de chollo, es de primero de logística, sacar los obsoletos.
Lo que tienen que hacer es seguir con sus planes, aunque puedan ralentizar el lanzamiento de nuevos modelos y centrarse en mejorar cada 2-3 años sus modelos actuales para tenerlos actualizados en baterías, velocidad de carga,.. En unos años las empresas "que han hecho los deberes" sobrevivirán y las otras desaparecerán o serán compradas por algún competidor.
En verdad Volvo es el muñeco y China su ventrílocuo.
Es habitual cuando se cambian las reglas de juego en mitad de la partida.
Los coches ya son lo suficientemente caros como para que además nos obliguen a comprar coches eléctricos.

La UE es la única que está bajando emisiones mientras el resto del planeta lo jode sin miramientos. Jodernos la vida para mejorar algo la huella de carbono cuando el 80% de la población mundial le suda las pelotas no parece tener mucho sentido.

Coche eléctrico sí, cuando la tecnología permita que se puedan fabricar coches al mismo coste que los coches de combustión. Mientras tantos bien…   » ver todo el comentario
#8 Los coches eléctricos en china ya son más baratos que los de combustión e incluso de los camiones nuevos el 50% ya son eléctricos.
#11 Hay que conseguirlo en europa teniendo las mismas subvenciones que los térmicos.
#8 los chinos hace ya tiempo que no cobran cuatro perras.
#19 No conozco la web, no sé cómo calculan los salarios, pero en España no coinciden con las cifras oficiales.
#8 Los coches de combustión por ahora son más económicos al usar tecnología amortizada, sin apenas cambios desde hace décadas. Los coches eléctricos tienen tecnología en desarrollo, con mejoras cada poco tiempo, lo que encarece la producción, pero aún así las mejoras permiten la bajada de precios poco a poco. Posiblemente, en 2030 (puede que antes) los modelos eléctricos costarán menos que uno de combustión, sean fabricados en China o no. No hay más que esperar otra bajada en el precio de las baterías, que es el elemento que más afecta al precio.
#18 Deberían seguir bajando, es lo normal y lógico.
