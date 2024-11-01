Europa se enfrenta a los primeros fabricantes de coches que no quieren prorrogar los coches de combustión en 2035

Una inesperada resistencia de sus propios actores industriales mientras debate la posibilidad de relajar la prohibición de vender vehículos nuevos de combustión interna más allá de 2035... no son solo los fabricantes tradicionales los que presionan al bloque, sino que han surgido voces que se oponen rotundamente a cualquier prórroga... Volvo y su filial de alto rendimiento eléctrico, Polestar, ambas con fuertes raíces en Suecia y propiedad del gigante chino Geely...