Cayetano Rivera se habría dado a la fuga tras su accidente y se habría negado a hacerse el test de alcoholemia, según 'AR'

El torero, sin embargo, se dio a la fuga, pero gracias a dos testigos, la Policía Local acudió a la vivienda de Cayetano, donde este se encontraba con varios amigos. Así, ante el testimonio de algunos testigos, que aseguraban que Cayetano había estado toda la tarde bebiendo cerveza en un bar de la zona, los agentes solicitaron que el diestro se hiciera la prueba de alcoholemia, pero este se negó.

Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Se le aplicará el Código Penal Especial para Señoritos porque además es compañero del autoritarimo feudalista que tan bien defiende la derecha en España.
tul #4 tul
#2 este tiene el facha-pass oro en regla
pitercio #3 pitercio *
"Por su parte, Ana Rosa Quintana ha apuntado que en España hay "algunas rotondas" que no están señalizadas correctamente y que, por la falta de iluminación, se producen algunos accidentes".

La culpa es de la rotonda y de la DGT, que se oculta, para molestar a una persona de bien. Este giro dramático no lo vi venir xD
#5 Marisadoro *
#3 y la DGT es del Perro Sanxe, no olvidemos.
Sabbath #14 Sabbath
Es más peligroso un divorciado de 40 que un estudiante borracho.
Torrezzno #9 Torrezzno
Ya está bien de torear a las autoridades
Mountains #1 Mountains
Ana Rosa!!

Algún comentario??
#12 omega7767
es flipante que te puedas negar a hacer un test de alcoholemia. ¿No te pueden obligar a hacerlo?
#13 Cuchifrito
#12 En este caso que no hay víctimas negarse tiene más consecuencias que hacérselo y dar positivo. Si hay víctimas no se cómo será la cosa.
#6 pirat *
Insisten en mentir a lo mazón, con que se lió con el mando, no conducía, no huyó, no se negó a soplar,,,
Otro ejemplo de valentía torera de los patriotas.
Se librará... y eso que negarse a soplar es delito, seis meses de prisión y dos años sin carnet... pero bueno eso es para la plebe.
Otra distinta anterior ya me la tumbaron rápidamente el comando patriota sicarios tapa vergüenzas. A ver lo que tardan con esta.
#8 laruladelnorte
Además, la periodista ha explicado que el torero aseguró, en todo momento, que él no era el conductor del vehículo; pero varios vecinos le vieron abandonar el vehículo estrellado justo después del accidente.

Farruquito ha creado escuela...
Javi_Pina #11 Javi_Pina
Tipico de cayetanos
alcama #10 alcama
He escuchado 10 versiones de esto
SerVicius #15 SerVicius
¿Y el de drogas, que?
