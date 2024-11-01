Cayetano Rivera se habría dado a la fuga tras su accidente y se habría negado a hacerse el test de alcoholemia, según 'AR'

El torero, sin embargo, se dio a la fuga, pero gracias a dos testigos, la Policía Local acudió a la vivienda de Cayetano, donde este se encontraba con varios amigos. Así, ante el testimonio de algunos testigos, que aseguraban que Cayetano había estado toda la tarde bebiendo cerveza en un bar de la zona, los agentes solicitaron que el diestro se hiciera la prueba de alcoholemia, pero este se negó.
| etiquetas: torero , valiente , alcoholemia
La culpa es de la rotonda y de la DGT, que se oculta, para molestar a una persona de bien. Este giro dramático no lo vi venir
Algún comentario??
Otro ejemplo de valentía torera de los patriotas.
Se librará... y eso que negarse a soplar es delito, seis meses de prisión y dos años sin carnet... pero bueno eso es para la plebe.
Otra distinta anterior ya me la tumbaron rápidamente el comando patriota sicarios tapa vergüenzas. A ver lo que tardan con esta.
Farruquito ha creado escuela...