Cambios en el Nótame

En estos días navideños el Nótame ha vuelto con intensidad a las conversaciones desagradables, ásperas y centradas en ataques personales más que en intercambio de ideas o las relaciones amistosas saludables. Aunque las normas de la comunidad insisten en favorecer la “conversación sana” y el respeto a la diversidad de opiniones, prohibiendo expresamente insultos directos entre usuarios, el clima dominante de algunas intraconversaciones se ha percibido como contrario a ese espíritu y como una espiral de confrontación sin producto comunicativo ...