edición general
9 meneos
37 clics
Cambios en el Nótame

Cambios en el Nótame

En estos días navideños el Nótame ha vuelto con intensidad a las conversaciones desagradables, ásperas y centradas en ataques personales más que en intercambio de ideas o las relaciones amistosas saludables. Aunque las normas de la comunidad insisten en favorecer la “conversación sana” y el respeto a la diversidad de opiniones, prohibiendo expresamente insultos directos entre usuarios, el clima dominante de algunas intraconversaciones se ha percibido como contrario a ese espíritu y como una espiral de confrontación sin producto comunicativo ...

| etiquetas: notame , penalizaciones , normas
8 1 0 K 113 actualidad
9 comentarios
8 1 0 K 113 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno *
Para mi es sencillo. Cero permisividad con los insultos. Quien insulte a la nevera sea quien sea. Y eso aplica fuera del notame. Hay gente muy propensa al insulto cuando algo no le gusta. Meneame debería ser un espacio diferente del resto de internet, no una extensión de X con viejos.
4 K 70
crycom #8 crycom
#2 Si son incapaces de aplicar normas claras e iguales para todos a la hora de meter strikes por votar o menear, ni interés tienen, como para regular lo que es un insulto, lo harán como todo según la cuerda del que lo haga y a quién lo haga.
0 K 10
woody_alien #4 woody_alien
No entiendo muy bien esto del notame, las normas deberías ser iguales independientemente del lugar donde se cometa la infracción, esto es, da lo mismo si se te va la olla en el nótame, en un envío, en la fisgona o en un sub que te hayas montado para tener tus propio casino, y furcias.
1 K 30
dark_soul #7 dark_soul
Si se puede votar para que te despidan... Tienes mi voto
2 K 28
Vodker #3 Vodker *
"el clima dominante de algunas intraconversaciones se ha percibido como contrario a ese espíritu"
Pues hacéoslo mirar porque mucho de ese clima está provocado por la cúpula de MNM.
1 K 20
Jaime131 #5 Jaime131
"...el respeto a la diversidad de opiniones..." xD Ah, que se refiere a respetar las opiniones que están de acuerdo con la línea de pensamiento de Menéame.
1 K 20
#1 guillersk
Parecéis podemos y sumar
0 K 10
kosako #9 kosako
#0 Añadid un botón también para reportar notas, que puede ayudar.

Ánimo que está guerra de egos va para largo.
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
pues deberias, una cosa que intentemos mantener meneame de una forma dentro de lo posible libre de insultos y este reducto de "hespeciales" acaben contaminando todo, ademas que es una incongruencia para todo, para esas cosas que hagan un grupo de whatasapp
0 K 7

menéame