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La asesora espiritual de Trump, Paula White, afirma que los cristianos deben enviar el 10 % de sus ingresos brutos a Israel o se arriesgan a desobedecer a Dios [ENG]

La asesora espiritual de Trump, Paula White, afirma que los cristianos deben enviar el 10 % de sus ingresos brutos a Israel o se arriesgan a desobedecer a Dios [ENG]

Paula White-Cain, asesora espiritual personal del presidente Donald Trump y directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, ha instado a sus seguidores a destinar el 10 % de sus ingresos brutos a su ministerio, que financia en parte proyectos humanitarios y de reconstrucción en Israel. White-Cain hizo este llamamiento en un vídeo de YouTube publicado el domingo, en el que presentó esta práctica como un acto de obediencia a Dios más que como un gesto voluntario.

| etiquetas: asesora espiritual , trump , ingresos , israel , cristianos
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77 comentarios
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Comentarios destacados:                  
#1 Por si había alguna duda de que los sionistas controlan la Casa Blanca
lonnegan #1 lonnegan
Por si había alguna duda de que los sionistas controlan la Casa Blanca
69 K 655
humono #11 humono
#1 Comparto contigo esa afirmación y me pregunto ¿cómo?, ¿cómo controlan la Casa Blanca? y la única respuesta que sale con cierta lógica es Epstein. Están cogidos por las partes blandas y no es el único líder tengo la impresión.
9 K 96
BastardWolf #26 BastardWolf
#11 ese control viene muy de antes (que con esto no digo que lo de Epstein no lo haya reforzado mas aun)
8 K 81
#38 Dav3n
#11 #26 Exacto, Epstein es una parte del puzzle, la otra es la financiación directa a través de la AIPAC.

Y seguramente hay muchas más herramientas de control, el caso es que es obvio quien controla a EEUU y no son los votantes usanos.
2 K 33
Lerena #76 Lerena
#26 Es curioso pero en la segunda guerra mundial los aliados no movieron ni un dedo para parar el holocausto judío (y sabían muy bien que estaba pasando). Supongo que por aquel entonces los judíos no estaban tan organizados como ahora.
0 K 10
wata #41 wata
#11 Con la pasta. Los miles y miles de dólares que meten en las campanas y los lobys. Dejando de lado el chantaje.
1 K 18
#51 JanSolo
#11 Con tiempo y dinero. Se compran voluntades y puestos, marketing para comprar votos y luego un poco de espionaje y trapos sucios para hacer un poquito de palanca cuando están en el poder y listo.
1 K 19
neiviMuubs #71 neiviMuubs
#11 es mucho más simple todavía. Financian con muchísima pasta a altos cargos de EEUU, tanto republicanos como demócratas. Luego esos partidos les devuelven la pasta con creces, acordaos de toda la pasta que les han dado en el conflicto de gaza tanto unos como otros al gobierno del netanyahu.

es.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee

Y ciertamente... Epstein (y su pareja Ghislaine, de la que no se habla lo suficiente) era una capa añadida de presión sobre los peces gordos que pudo pescar.
3 K 27
#72 Anais33
#11 que se lo de Trump y acólitos. Ya veréis cuando empiecen a colgar palestinos, como en la edad media o en el Wester americano
0 K 7
ppma #73 ppma
#11 No es solo Epstein. Son la cantidad de familias sionistas que dirigen grandes fondos como Blackrock.
0 K 6
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#1 Y por si había dudas de que son una secta, un régimen teocrático.
Lo de los Nazis se va a aquedar en anécdota con lo de esta gente.
4 K 62
#62 baronluigi
#12 Desde el momento en que en su moneda viene basicamente un eslogan fanático religioso.." in God we trust"...es que se nota de lejos.
1 K 19
Rembrandt #30 Rembrandt *
#1 esta señora es cristiana evangélica. Otra cosa es que todas estas sectas estén intercomunicadas (más que por la religión.... por el dinero)
2 K 32
Bonzaitrax #35 Bonzaitrax
#30 Esta señora es una tarada que se cree estar en la Edad Media.
0 K 10
Rembrandt #43 Rembrandt *
#35 no es excluyente de lo que dije ...

.... pero aún así, no, simplemente viene de la tradición de estas sectas cristianas de robar/engañar al prójimo con trolas de dioses y tal. Esto es anterior a la edad media....
1 K 23
HeilHynkel #53 HeilHynkel
#1

Las dos noticias juntas se explican mejor.

www.meneame.net/story/israel-aprueba-presupuesto-record-maximos-histor

Ya vemos de donde sale la pasta que Israel tenga un presupuesto de defensa que es un 20-25% del de EEUU.
1 K 31
rutas #75 rutas *
#53 No me canso de recordar que Israel tiene el tamaño de la Comunidad Valenciana, y un presupuesto militar más alto que el PIB nacional del 75% de los países del planeta.
0 K 11
#61 lordban
#1 después de décadas de psyops a la población occidental, tomar el control de finanzas, medios de comunicación, redes sociales, academia... infiltrarse en el estado, servicios de inteligencia... era obvio que la casa blanca también caería.
0 K 7
Ripio #9 Ripio
Asesora espiritual personal del presidente Donald Trump y directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca

Y luego decimos que aqui hay chiringuitos.
xD xD xD
41 K 458
Stathamdepueblo #29 Stathamdepueblo
#9 pero las teocracias son otros
10 K 90
Asmode0 #45 Asmode0 *
#9 lo que dice la gente de los países árabes es que son fanáticos religiosos que se guían por lo que les dice su religión o su libro sagrado.

Sin embargo EEUU.....es increíble el poder de la propaganda.
1 K 13
ipanies #4 ipanies
Eso que sentís en la cara, cristianos del mundo, es el orín de los sionistas mojando vuestros rostros!!
25 K 324
Expat_Guinea_Ecuatorial #46 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Seran los evangelicos, 1/5 o asi del total, mas que los cristianos en general
0 K 11
#3 txepel
Matiz: pide que se lo manden a ella, que ella luego ya si eso se lo manda a Israel.
13 K 121
#54 Grahml
#3 Se aprovecha de la estupidez de sus seguidores.

Más de uno cae, eso es más que obvio.
0 K 20
IkkiFenix #16 IkkiFenix *
Paula White-Cain, asesora espiritual personal del presidente Donald Trump y directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca

Estos son los mismos que luego llaman locos o fanáticos a los iraníes.
2 K 46
#6 Barriales
E
De esto hacen una pelicula hace dos años y nos descojonamos de la risa.
Pero es cierto. Esta pasando.
5 K 46
karakol #27 karakol
en el que presentó esta práctica como un acto de obediencia a Dios más que como un gesto voluntario

Que venga Dios y que me lo diga. No hablo con intermediarios.
3 K 40
#5 slimedition
Y si cuela, cuela. ¿A qué número te hago Bizum? :troll:
2 K 36
reivaj01 #17 reivaj01
#5 Bizum sólo funciona en España. Mejor házmelo a mí que ya se lo hago llegar yo. :troll:
7 K 63
#24 slimedition
#17 Chist, calla, que no me da el teléfono ...
0 K 6
Sadalsuud #67 Sadalsuud
#17 ¿Eres tú, pagascal? :tinfoil:
0 K 10
Cantro #18 Cantro
Como cristiano, los diez mandamientos me prohíben ayudar a genocidas
2 K 31
Gry #13 Gry
¿Para montar una Cruzada y expulsar a los infieles de la Tierra Santa? :troll:
1 K 30
Bonzaitrax #44 Bonzaitrax
#13 No hay huevos xD
0 K 10
powernergia #8 powernergia
Desde luego toman por tontos a los asesores de Trump, y seguramente tienen razón en todos.
1 K 22
#10 Leclercia_adecarboxylata *
Una cosa, no digo que sea mentira, pero ibtimes.co.uk es un medio parcialmente sensacionalista.
0 K 20
#7 cybermouse
¿Pero habla de ese dios a cuyo hijo mataron o es a otro?
1 K 18
Bonzaitrax #42 Bonzaitrax
#7 Hablan del mismo diosito, pero el hijo les salió parguela, no quería guerras.
0 K 10
jonolulu #63 jonolulu
Este neofeudalismo se quedaba cojo sin implantar el diezmo
0 K 15
#58 DenisseJoel
Y habéis oído voxetarras y ayusífilos, a soltar la guita, vuestros amos la necesitan!!
0 K 14
#15 bibubibu
Quien iba a decirle a la secta de pederastas que iban a ir de la mano con los judíos, después de lo que le hicieron éstos últimos a su jefe hace más de 2.000 años.
1 K 14
mariettica #22 mariettica
#15 les une mas lo de los niños que lo que paso hace 2mil años....
1 K 13
#39 cajadecartonmojada *
Me parece normal. Si está viendo que todo el entorno de Trump se forra con todos las muertes que están provocando, ella no puede ser menos.
0 K 13
woody_alien #50 woody_alien
Dadme vuestro dinero terrenal en esta vida que Dios ya os lo devolverá con intereses en la otra.
0 K 12
Arzak_ #14 Arzak_
Pringaos iréis al infierno si no financiais a los pedófilos y genocidas.
8-D
0 K 12
jacm #60 jacm
¿Dios no sabe fabricar dinero?
0 K 11
Brill #20 Brill
La zumbada esta que se limite a hablar en lenguas a ritmo de hiphop. Y no es broma, no.
0 K 11
devilinside #48 devilinside
#40 Disculpa, 1,1 cm, que el tamaño importa
0 K 11
devilinside #2 devilinside
Por mi parte, la tarada esa me puede hacer el 10% de una mamada
0 K 11
troll_hdlgp #28 troll_hdlgp
#2 Y ella a cambio te dará el 10% de los virus que tiene en el cuerpo... no gracias.
0 K 10
devilinside #34 devilinside
#28 Un 10% de mamada implica que puede echar una mirada de lejos y de reojo a la polla
0 K 11
troll_hdlgp #40 troll_hdlgp
#34 Eso sería un 1%, un 10% sería mamarte 1 de cada 10cm, que en tu caso sería 1cm :troll: suficiente para infectarte :troll: :troll:
0 K 10
#57 harverto
A ver si se han creído los cristianos que los genocidios se costean solos...
0 K 10
Sabaoth #56 Sabaoth
Buen apellido para esta señora el de Caín!
0 K 10
#66 daniMate
Hay un momento en que aceptar el castigo de Dios es más rentable y más barato que aceptar todas sus peticiones.

Desde luego, a Dios,.como padre, habría que quitarle la custodia de sus hijos porque no hace más que pedirnos cosas y abusar de nosotros.
Puto narcisista egocentrico y ladrón.

El demonio no pide tanto y da más cosas
0 K 10
Fisionboy #70 Fisionboy
La nueva temporada de The Boys empieza con una performance en la casa blanca...
0 K 10
borre #77 borre
...o se arriesgan a desobedecer a Dios. ¿A cuál de ellos? jeje
0 K 10
#19 solojavi
Un 10% al original (judaismo), un 20% al cristianismo original (que se lo repartan sus distintas variantes) y un 30% al cristianismo 2.0 tambien llamado islam. Como salga el islam 2.0 van a tener que entregar el 100% :troll:
0 K 10
poyeur #21 poyeur
Cómo se pasan, a los países de la OTAN sólo les piden un 5% ;)
0 K 10
#23 wendigo
Apellidandose Cain ... no esperaba menos

Saludos
0 K 10
#36 Inno
Dios sabe que soy un tipo comedido y educado...pero esta cosas me están sobrepasando.
Ya me puede ir comiendo el cipote, la white esa...así de explicito.
0 K 9
kavra #32 kavra
Menos mal que soy ateo
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taranganas #37 taranganas
Pero es pecado venial o mortal??
0 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #52 Expat_Guinea_Ecuatorial
#37 Imagino que es evangelica, no aceptan esa diferenciacion entre tipos de pecados. Ellos van al cielo si o si
0 K 11
#59 ezabarte
#37 Esta gente solo sabe blasfemar
0 K 6
#69 jaramero
#37 con esa tipa venéreo :troll:
0 K 7
Treal #25 Treal
Joder con los capillitas de los huevos.
0 K 7
#65 Bravok1 *
En su fe, la pedofilia, violar y asesinar a niños es lo correcto y toda persona de bien debe alabarlo.
0 K 7
#64 Samaritan *
A este paso ... al final habrá que darle la razón a Adolf.
0 K 7
#31 fpove
Asesora espiritual... joder.
0 K 7
Asmode0 #47 Asmode0
#31 y directora de la OFICINA DE LA FE DE LA CASA BLANCA!!

Es que manda cojones, que puto disparate de pais. :palm:
0 K 10
#68 fpove
#47 Oficina de la fe?¿ joder es que ni mi primo que es sacerdote entenderia algo asi.
0 K 7
#33 jengitsme *
Ahí va mi 10% ╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮
0 K 6
#55 Fookinhellboy
Lo que digo siempre: los fachorracos están todos locos
0 K 6
#49 selufetto
Bueno, pues que cuando me muera Dios me lo explique.
0 K 6

menéame