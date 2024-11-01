La asesora espiritual de Trump, Paula White, afirma que los cristianos deben enviar el 10 % de sus ingresos brutos a Israel o se arriesgan a desobedecer a Dios [ENG]

Paula White-Cain, asesora espiritual personal del presidente Donald Trump y directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, ha instado a sus seguidores a destinar el 10 % de sus ingresos brutos a su ministerio, que financia en parte proyectos humanitarios y de reconstrucción en Israel. White-Cain hizo este llamamiento en un vídeo de YouTube publicado el domingo, en el que presentó esta práctica como un acto de obediencia a Dios más que como un gesto voluntario.
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Y seguramente hay muchas más herramientas de control, el caso es que es obvio quien controla a EEUU y no son los votantes usanos.
es.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee
Y ciertamente... Epstein (y su pareja Ghislaine, de la que no se habla lo suficiente) era una capa añadida de presión sobre los peces gordos que pudo pescar.
Lo de los Nazis se va a aquedar en anécdota con lo de esta gente.
.... pero aún así, no, simplemente viene de la tradición de estas sectas cristianas de robar/engañar al prójimo con trolas de dioses y tal. Esto es anterior a la edad media....
Las dos noticias juntas se explican mejor.
www.meneame.net/story/israel-aprueba-presupuesto-record-maximos-histor
Ya vemos de donde sale la pasta que Israel tenga un presupuesto de defensa que es un 20-25% del de EEUU.
Y luego decimos que aqui hay chiringuitos.
Sin embargo EEUU.....es increíble el poder de la propaganda.
Más de uno cae, eso es más que obvio.
Estos son los mismos que luego llaman locos o fanáticos a los iraníes.
De esto hacen una pelicula hace dos años y nos descojonamos de la risa.
Pero es cierto. Esta pasando.
Que venga Dios y que me lo diga. No hablo con intermediarios.
Desde luego, a Dios,.como padre, habría que quitarle la custodia de sus hijos porque no hace más que pedirnos cosas y abusar de nosotros.
Puto narcisista egocentrico y ladrón.
El demonio no pide tanto y da más cosas
Saludos
Ya me puede ir comiendo el cipote, la white esa...así de explicito.
Es que manda cojones, que puto disparate de pais.