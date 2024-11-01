La asesora espiritual de Trump, Paula White, afirma que los cristianos deben enviar el 10 % de sus ingresos brutos a Israel o se arriesgan a desobedecer a Dios [ENG]

Paula White-Cain, asesora espiritual personal del presidente Donald Trump y directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, ha instado a sus seguidores a destinar el 10 % de sus ingresos brutos a su ministerio, que financia en parte proyectos humanitarios y de reconstrucción en Israel. White-Cain hizo este llamamiento en un vídeo de YouTube publicado el domingo, en el que presentó esta práctica como un acto de obediencia a Dios más que como un gesto voluntario.