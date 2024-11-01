edición general
Amazon espera reemplazar a 600.000 trabajadores estadounidenses con robots, según documentos filtrados [ENG]

Según informes, los documentos muestran que el equipo de robótica de Amazon está trabajando para automatizar el 75 por ciento de todas las operaciones de la compañía y espera eliminar 160.000 puestos de trabajo estadounidenses que de otro modo serían necesarios para 2027. Esto ahorraría alrededor de 30 centavos en cada artículo que Amazon almacena y entrega a los clientes, y se espera que los esfuerzos de automatización le ahorren a la compañía 12.600 millones de dólares entre 2025 y 2027.

Sandman #1 Sandman
Tanto señalar a los inmigrantes por "robarles el trabajo", y al final iban a ser las maquinitas.
11 K 159
Rudolf_Rocker #3 Rudolf_Rocker
#1 Le seguirán echando la culpa a los inmigrantes, no te preocupes que eso ya está interiorizado lo suficiente.
1 K 23
Felón_Task #4 Felón_Task
#3 son robots de importación {0x1f601}
0 K 6
anonimo115 #10 anonimo115
#1 este es el gran reemplazo y no el que pregona la derecha xD
1 K 24
#2 Alcalino
Ahora sólo le falta reemplazar a los consumidores por robots
1 K 30
cocolisto #7 cocolisto
#2 No creas que muchos no lo son {0x1f604}
0 K 20
#6 jjmf
Aquí en Meneame se decía no hace mucho que la inteligencia artificial no iba a quitar puestos de trabajo, que los miles de millones que están invirtiendo en inteligencia artificial es por amor al arte.
1 K 23
OCLuis #5 OCLuis *
Joder, yo, como consumidor final, prefiero pagar esos 60 centavos por envío con tal de que no se pierdan todos esos puestos de trabajo. :-/
0 K 14
anonimo115 #11 anonimo115
#5 ¿quien te ha dicho que esos 60 centavos vayan a ser para nosotros?
1 K 23
rojo_separatista #14 rojo_separatista
#11, el capitalismo funciona así, la mejora en la productividad redunda parcialmente en el coste que se paga por el producto. Es como la zanahoria para seguir manteniendo un sistema injusto.
0 K 10
Gry #12 Gry
#5 Amazon no se caracteriza precisamente por tratar bien a sus trabajadores, al reemplazarlos por robots los liberan de realizar trabajos aburridos y mal pagados.
0 K 17
rojo_separatista #13 rojo_separatista
#5, cuando leo estos comentarios me doy cuenta de lo derrotadísima que está la clase trabajadora, que prefiere mantener artificialmente puestos de trabajo a base de limnosnas antes que plantearse que el problema está en las relaciones de producción.

Es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo.
0 K 10
timeout #16 timeout
#5 Si los puesto que se pierden son de usanos pura cepa, pues yo pagaría hasta 1$
0 K 9
WcPC #17 WcPC
Ojalá lo hagan ya...
Veremos los costos reales cuando ocurran problemas en cascada, la cosa va a ser de traca.
0 K 11
rojo_separatista #15 rojo_separatista *
#_9, lo que hay que reemplazar es el capitalismo. Aspirar a mantener lo que hay artificialmente, porque nos da miedo en pensar más allá, es lamentable.
0 K 10
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Ahora ya solo habría que conseguir reemplazar los millones de clientes por millones de robots
0 K 6

