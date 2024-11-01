Amazon espera reemplazar a 600.000 trabajadores estadounidenses con robots, según documentos filtrados [ENG]

Según informes, los documentos muestran que el equipo de robótica de Amazon está trabajando para automatizar el 75 por ciento de todas las operaciones de la compañía y espera eliminar 160.000 puestos de trabajo estadounidenses que de otro modo serían necesarios para 2027. Esto ahorraría alrededor de 30 centavos en cada artículo que Amazon almacena y entrega a los clientes, y se espera que los esfuerzos de automatización le ahorren a la compañía 12.600 millones de dólares entre 2025 y 2027.