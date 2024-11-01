Amazon espera reemplazar a 600.000 trabajadores estadounidenses con robots, según documentos filtrados [ENG]

Según informes, los documentos muestran que el equipo de robótica de Amazon está trabajando para automatizar el 75 por ciento de todas las operaciones de la compañía y espera eliminar 160.000 puestos de trabajo estadounidenses que de otro modo serían necesarios para 2027. Esto ahorraría alrededor de 30 centavos en cada artículo que Amazon almacena y entrega a los clientes, y se espera que los esfuerzos de automatización le ahorren a la compañía 12.600 millones de dólares entre 2025 y 2027.
En concreto a los chinos que son los que más automatizan.
Es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo.
Veremos los costos reales cuando ocurran problemas en cascada, la cosa va a ser de traca.