Una agencia iraní dice que dos misiles han alcanzado un buque de guerra de EEUU que intentaba cruzar Ormuz

La agencia de noticias iraní Fars asegura, citando fuentes locales, que dos misiles han impactado contra un buque de la Armada de los Estados Unidos cerca de la isla de Jask con la intención de cruzar el estrecho de Ormuz, después de que este ignorara las advertencias de los militares iraníes que se detuviera.
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Se ponen a fumar en el baño y el metano ....
Hundir un bicho de esos es muy complicado, no creo que lo hundan...
youtu.be/nOyJ6lTrjB8?si=7jgGa7YxeiC5dLGE
Aunque siendo Trump, bien podría decir algo como "no nos han agredido y en consecuencia a la agresión pido al congreso que declare la guerra."
"En Estados Unidos, se reportaron 300.000 matrimonios infantiles entre el año 2000 y el 2018, un 86% de ellos comprometieron a niñas de aproximadamente 10 años con hombres mayores."
En España el matrimonio infantil es ilegal, aun con esas, tenemos no pocos casos al año.
www.eldiario.es/catalunya/matrimonio-forzado-lacra-silenciosa-espana-d
www.infolibre.es/igualdad/ninas-13-15-anos-hijos-hombres-adultos-reali
Ok.
¡El conocimiento del mundo nos permite saber cuándo nos referimos al estrecho, a la isla, al asunto diplomático lo que sea!
Y no, el lenguaje no tiene nada que ver con la lógica, ni tiene pretensiones de ser exacto, ni es en absoluto enemigo de las ambigüedades ni los dobles sentidos, ni nada de eso.
La única explicación que le encuentro a que a un periodista no le chirríe un titular que habla de un barco que atraviesa Ormuz, como le chirríaría el de un barco cruzando China (metonimia por el mar de China) es que no tenga ni idea de la existencia de la propia Ormuz.
Isla que, por otra parte, no es precisamente una desconocida de la historia española.
Ormuz es una isla, si la fragata la hubiese intentado cruzar Irán se podría haber ahorrado dos misiles.
Ormuz es una isla, si la fragata la hubiese intentado cruzar Irán se podría haber ahorrado dos misiles.
Sigo sin entender que quieres decir.
Los estrechos no se cruzan, se atraviesan?
¿Tendría sentido que un barco intentase cruzar Corea o Gibraltar? No. ¿El estrecho de Corea o el de Gibraltar? Sí.
Pues es el mismo caso.
¿También te enseñaron en el cole que emplear una metonimia convierte una imprecisión geográfica en un uso correcto?
Multiple sources report Iran fired warning shot at U.S. warship in Strait of Hormuz.
Niña de 9 años... de 9 putos años: www.elmundo.es/internacional/2019/09/04/5d6fad5cfc6c83ef118b4575.html
eldiariofeminista.info/2021/12/06/el-comite-de-mujeres-del-ncr-de-iran
cc #38
www.elmundo.es/cataluna/2024/09/12/66e344ba21efa05c7a8b4586.html
www.infolibre.es/igualdad/ninas-13-15-anos-hijos-hombres-adultos-reali
Lo mas gracioso e ironico, es que la inmensa mayoria de esos matrimonios forzados provienen de cierta cultura que intentais blanquar en este envio.
El que haya matrimonios infantiles (ilegales) en Cataluña o Iran no justifica que los matrimios infantiles legales de EEUU sean eticos como justificas tu.
En USA con menos de 18 años, se necesita obligatoriamente el permiso de un tutor... a no ser que hagas un matrimonio de esos raros de ciertas culturas, como la que gobierna en vuestra amada y querida Iran.
Estoy alucinando al ver a tatos usuarios intentando blanquear a los folalcabras de los ayatolas con ridiculos "y tu mas" basados en bulos y proipaganda... nunca dejais de sorprender por el odio fabnatizado que gastais.
Pero vamos, funcionan así:
Irán, teocracia de follacabras que no nos baila el agua, malos.
Arabia saudita, teocracia de follacabras que nos compra juguetes y nos vende petroleo, los buenos.
Israhell, teocracia de hienas genocidas (perdón a las verdaderas hienas) que controlan el país de los tontos armados hasta los dientes, nos ningunean y nos manejan como les sale de la kipá, los más buenos, la única democracia de oriente próximo, los elegidos de diosTM.
Es eso?
Si fuera al revés el titular sería "Dos misiles de USA han alcanzado un buque de Irán"... ni dice una agencia ni pollas, confirmado.
Hay que ver la doble vara de medir de los medios. Es increíble.