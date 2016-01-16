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Una agencia iraní dice que dos misiles han alcanzado un buque de guerra de EEUU que intentaba cruzar Ormuz

Una agencia iraní dice que dos misiles han alcanzado un buque de guerra de EEUU que intentaba cruzar Ormuz

La agencia de noticias iraní Fars asegura, citando fuentes locales, que dos misiles han impactado contra un buque de la Armada de los Estados Unidos cerca de la isla de Jask con la intención de cruzar el estrecho de Ormuz, después de que este ignorara las advertencias de los militares iraníes que se detuviera.

| etiquetas: trump , usa , eeuu , guerra , irán , estrecho ormuz , bloqueo
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84 comentarios
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Comentarios destacados:                    
#2 En breve, el USS Mehandao se retira por daños accidentales en la lavandería que se incendió espontaneamente. :roll:
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
En breve, el USS Mehandao se retira por daños accidentales en la lavandería que se incendió espontaneamente. :roll:
36 K 324
josde #25 josde
#2 Fallaron las tazas del wc y por eso se van
2 K 30
HeilHynkel #29 HeilHynkel
#25

Se ponen a fumar en el baño y el metano .... :roll:
1 K 24
josde #31 josde
#29 Seguramente el humo de los porros que fuman la marinería de USA.
4 K 50
#83 zancudo
#2 poca broma, que estalla una olla express y es un problema en la cocina
0 K 9
Thornton #1 Thornton
La imagen de dos misiles impactando sobre barcos de guerra yanquis va a hace much pupa a Trump.
13 K 117
fisicorr #19 fisicorr
#1 Hay fotos???
5 K 54
WcPC #40 WcPC
#19 No creo que tengamos imágenes del impacto, pero del barco cuando llegue a puerto o navegando hasta llegar a puerto si.
Hundir un bicho de esos es muy complicado, no creo que lo hundan...
1 K 32
#74 deepdoop
#1 la pena es que esas imagenes no saldran, almenos en medios importantes, al igual que los ataques satisfactorios a israel. Iran no ha hecho pupa a nadie, son solo unos tios muy malos, pero no han conseguido tocar a los buenos!
0 K 6
pepel #3 pepel
Es lo que el loco necesita para decir que les han agredido. Nueva guerra.
7 K 82
Graffin #5 Graffin
#3 Juraría que ya están en guerra...
11 K 111
Javi_Pina #12 Javi_Pina
#5 No oficialmente, para eso necesita la aprobación del congreso.
3 K 34
Graffin #22 Graffin
#12 Ya, pero me refiero a que ya tenía excusa cuando han atacado sus bases en la región. No necesitan que les tiren 4 petardos a un barco para eso.
4 K 35
#43 fliper
#22 Cuando se declaró la tregua, concluyó la "operación especial", y dejó de contar el tiempo. Ahora pueden alegar que existe una amenaza inminente contra sus fuerzas armadas, y disponer de otros 60 dias
0 K 7
BiRDo #50 BiRDo
#43 Eso dicen los portavoces del gobierno y el secretario de guerra. Prevaricación lo llaman otros a eso de interpretar mal una ley a sabiendas. En realidad son 60 días naturales desde que empezara importando tres pepinos las treguas que se pacten, ya que eso no se contempla en la ley.
0 K 10
#61 fliper
#50 Tienes todas la razón. Simplemente me he metido en la cabeza de Trump por un segundo. Ahora si me disculpas, voy a ducharme para intentar quitarme este olor a mierda :troll:
0 K 7
josde #27 josde
#12 Ha querido saltárselo y me parece que le ha salido rana.
1 K 23
Eibi6 #9 Eibi6
#3 la misma*
0 K 9
josde #26 josde
#3 Pero había terminado la que empezaron el y Israel ?.
2 K 36
#33 cosko
#3 A parte de lo que ya dicen los comentarios sobre que ya es una guerra, de momento EEUU está negando esta noticia por lo que no parece una buena coartada.

Aunque siendo Trump, bien podría decir algo como "no nos han agredido y en consecuencia a la agresión pido al congreso que declare la guerra."
5 K 48
#45 mstk
#39 En el país de la libertad hay estados sin edad mínima para el matrimonio.

"En Estados Unidos, se reportaron 300.000 matrimonios infantiles entre el año 2000 y el 2018, un 86% de ellos comprometieron a niñas de aproximadamente 10 años con hombres mayores."
5 K 56
#60 pozz *
#45 intentas hacer de la excepcionalidad, una generalidad, en EEUU la edad legal minima para el matrimonio son 18 años, para casos de 16 y 17 años se necesita que un juez lo autorice. Lo vuestro a la hora de manipular nunca deja de soprender, siempre intentando blanquear a los follacabras.

En España el matrimonio infantil es ilegal, aun con esas, tenemos no pocos casos al año.
www.eldiario.es/catalunya/matrimonio-forzado-lacra-silenciosa-espana-d
www.infolibre.es/igualdad/ninas-13-15-anos-hijos-hombres-adultos-reali
0 K 7
Lupus #66 Lupus
#60 300.000 casos es una excepcionalidad??
Ok.
3 K 39
#67 disecain
#60 ¡Ostras con la excepcionalidad de 86% de 300.000! ... de un país supuestamente democrático y avanzado en derechos.
1 K 20
#71 pozz
#67 Puestos a inventar, podrias añadir varios ceros, asi quedas mas guay.
0 K 7
#11 gauargi
La tripulación de esos barcos, es la representación de carne pa la picadora. Saben que van de carne de cañón.
2 K 37
Guanarteme #69 Guanarteme
#37 El tema es que no hace falta ningún colegio para saber que los barcos no "atraviesan" islas, sino que embarrancan, encallan, atracan... En ellas

¡El conocimiento del mundo nos permite saber cuándo nos referimos al estrecho, a la isla, al asunto diplomático lo que sea! :hug:

Y no, el lenguaje no tiene nada que ver con la lógica, ni tiene pretensiones de ser exacto, ni es en absoluto enemigo de las ambigüedades ni los dobles sentidos, ni nada de eso.
2 K 34
Cuñado #77 Cuñado
#69 Un diario no es la barra de un bar, ni una charla entre colegas y se le debe exigir un lenguaje correcto y preciso.

La única explicación que le encuentro a que a un periodista no le chirríe un titular que habla de un barco que atraviesa Ormuz, como le chirríaría el de un barco cruzando China (metonimia por el mar de China) es que no tenga ni idea de la existencia de la propia Ormuz.

Isla que, por otra parte, no es precisamente una desconocida de la historia española.
0 K 9
Cuñado #4 Cuñado *
Intentaría cruzar el estrecho de Ormuz...

Ormuz es una isla, si la fragata la hubiese intentado cruzar Irán se podría haber ahorrado dos misiles.
2 K 27
wata #7 wata
#4 Me resulta incomprensible tu comentario.
0 K 12
Cuñado #8 Cuñado
#7 Léelo después del titular.
1 K 19
wata #15 wata *
#8 Una agencia iraní dice que dos misiles han alcanzado un buque de guerra de EEUU que intentaba cruzar Ormuz.
Ormuz es una isla, si la fragata la hubiese intentado cruzar Irán se podría haber ahorrado dos misiles.

Sigo sin entender que quieres decir.
Los estrechos no se cruzan, se atraviesan?
3 K 44
Cuñado #18 Cuñado *
#15 Que "Ormuz" a secas, es el nombre de una isla. Isla que da nombre al "estrecho de Ormuz".

¿Tendría sentido que un barco intentase cruzar Corea o Gibraltar? No. ¿El estrecho de Corea o el de Gibraltar? Sí.

Pues es el mismo caso.
9 K 104
avalancha971 #34 avalancha971
#15 Se refiere a que es como decir "atravesar Gibraltar" en lugar de decir "atravesar el estrecho de Gibraltar".
0 K 10
Powertrip #76 Powertrip
#15 eres cortito
2 K -10
Eibi6 #10 Eibi6
#7 yo creo que el amigo debería mirar un mapa{troll}
0 K 9
Cuñado #14 Cuñado
#10 ¿Te vale éste?

 media
0 K 9
Eibi6 #24 Eibi6
#14 ah vale que pretendías hacer un chiste de señor literal :wall: lee lo que pone un centímetro más abajo, vamos lo que todo el mundo occidental conoce por Ormuz
0 K 9
Cuñado #30 Cuñado
#24 Ya, claro, te confundió tanta literalidad en tu el amigo [que ha dicho "Ormuz es una isla"] debería mirar un mapa :tinfoil:
0 K 9
Guanarteme #21 Guanarteme
#4 Se llama "metonimia", aludir a un concepto por el nombre de otro debido a su proximidad, Sheldon.

:troll: :troll: :troll:
9 K 116
Cuñado #37 Cuñado
#21 Muy bien, Penny, y Ormuz es un "topónimo", que es el nombre propio de un lugar :hug:

¿También te enseñaron en el cole que emplear una metonimia convierte una imprecisión geográfica en un uso correcto?
1 K 19
Relator #42 Relator *
#21 Tengo a uno de estos en el trabajo, lo que me funciona es decirle, "tienes razón" y a otra cosa.
2 K 28
Pacman #49 Pacman
#42 tienes razón :troll:
2 K 28
Cuñado #55 Cuñado
#49 Mierda. Llegué tarde. Pero eso no le quita que tenga toda la razón.
1 K 20
Cuñado #53 Cuñado
#42 Tienes razón.
1 K 17
#20 tierramar
Cuantos marines intentaran desertar o suicidarse despues de este susto: www.meneame.net/m/actualidad/deserciones-marina-ee-uu-han-duplicado-cr
1 K 22
#28 tierramar
#20 No es sólo el impacto en el barco sino también en la tripulación: tanto fisica como moralmente
0 K 13
#62 AMartian
Manda un barco solito a que se lo hundan, está buscando apoyo de su pais y su congreso para seguir la guerra
1 K 21
#41 bibubibu
Noticia de escozor para la otanejada.
2 K 20
#13 guillersk
Pues ale, ya hay excusa
1 K 18
Dene #84 Dene
#13 hacía falta?
0 K 12
Mltfrtk #17 Mltfrtk
Les han hecho dar la vuelta, un plan sin fisuras el de Trump xD xD xD
0 K 17
pitercio #70 pitercio *
Los iranises dicen que han disparado como advertencia al USS Gamberra, que iba a nosequé y no atendía llamadas. Trump y sus colegas lo niegan, pero dicen que ahora van a disparar a todo lo que se mueva. Veremos si el barco feo de morro fino se acerca al Índico a revisar escoceduras o algo.
0 K 15
tricionide #56 tricionide
disparos de advertencia por lo visto
Multiple sources report Iran fired warning shot at U.S. warship in Strait of Hormuz.
0 K 13
#32 pozz
Me hace gracia ver a medios occidentales repitiendo como loros lo que dice la propaganda de una teocracia medieval de follacabras... y todo sin una misera prueba de absolutamente nada de nada. :roll: :roll:
6 K 13
#35 capa5
#32 Según tu planteamiento veo una disyuntiva: "Propaganda de una teocracia medieval follacabras" vs "Propaganda de una teocracia medieval follaniños".

:wall:
7 K 82
#39 pozz *
#35 es lo mismo, en Iran el matrimonio infantil es legal... incluso el de preadolescentes, se han visto casos de niñas de 9 años casadas a la fuerza con viejales.

Niña de 9 años... de 9 putos años: www.elmundo.es/internacional/2019/09/04/5d6fad5cfc6c83ef118b4575.html
eldiariofeminista.info/2021/12/06/el-comite-de-mujeres-del-ncr-de-iran

cc #38
2 K 20
#46 chochis
#39 busca sobre matrimonio infantil en EEUU. :-D
1 K 20
#47 pozz
#46 busco, y es ilegal, a no ser que un juez lo autorice, algo que se hace de forma excepcional para "chavales" de 16 o 17 años maximo, nunca menos.... en vuestra amada Iran, es totalmente legal a partir de los 14 años, incluso para preadolescentes de 9 años o menos con el permiso del tutor.
1 K 17
#54 pasapues
#39 En EEUU el matrimoio infantil es legal a los 10 años: www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160108_eeuu_matrimonio_infantil_mat
0 K 9
#65 pozz
#54 bulazo como una catedral de grande que te tragas por el odio fanatizado que gastas... en esa noticia no habla de ninguna legalidad, habla de casos... y en España tambien tenemos casos de matrimonio infantil
www.elmundo.es/cataluna/2024/09/12/66e344ba21efa05c7a8b4586.html
www.infolibre.es/igualdad/ninas-13-15-anos-hijos-hombres-adultos-reali

Lo mas gracioso e ironico, es que la inmensa mayoria de esos matrimonios forzados provienen de cierta cultura que intentais blanquar en este envio.
0 K 7
#82 pasapues *
#65 Yo nunca he intentado blanquear la cultura terrorista y supremacista de EEUU como haces tu.
El que haya matrimonios infantiles (ilegales) en Cataluña o Iran no justifica que los matrimios infantiles legales de EEUU sean eticos como justificas tu.
0 K 9
rafaLin #63 rafaLin
#39 En Irán son 13 años para las niñas y 15 para los niños. En España eran 14 años hasta 2015, ahora son 16. En USA depende de cada estado, lo normal es que sea entre 14 y 16, pero hay estados sin edad mínima y otros que exigen 18 años.
0 K 10
#68 pozz
#63 En Iran, la edad legal para el matrimonio son 14 años, con menos de 14 años únicamente se necesita el permiso del tutor, y nada mas.
En USA con menos de 18 años, se necesita obligatoriamente el permiso de un tutor... a no ser que hagas un matrimonio de esos raros de ciertas culturas, como la que gobierna en vuestra amada y querida Iran.
Estoy alucinando al ver a tatos usuarios intentando blanquear a los folalcabras de los ayatolas con ridiculos "y tu mas" basados en bulos y proipaganda... nunca dejais de sorprender por el odio fabnatizado que gastais.
0 K 7
Expat_Guinea_Ecuatorial #59 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#35 la follacabras tambien es follaniños, la sharia lo avala
1 K 17
#75 capa5
#59 #35 ¿Y también se los comen? En serio, no estamos en situación de compararnos con nadie.
0 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #80 Expat_Guinea_Ecuatorial
#75 No, el canibalismo no esta permitido por la sharia
0 K 10
#38 inovercy
#32 Mientras las cabras consientan y sean mayores de edad, bien. Trump le tiraba a menores.
2 K 29
#44 pascuaI
#32 Sin embargo te tragas y repites lo que dice la propaganda del gobierno del ayatolá Zelensky, que es tan cuestionable como esta. Para esa a ti no te hace falta una mísera prueba de absolutamente nada de nada :roll: :roll:
1 K 11
Sadalsuud #81 Sadalsuud
#44 Pero es que esos son los buenos, te podría decir.
Pero vamos, funcionan así:

Irán, teocracia de follacabras que no nos baila el agua, malos.

Arabia saudita, teocracia de follacabras que nos compra juguetes y nos vende petroleo, los buenos.

Israhell, teocracia de hienas genocidas (perdón a las verdaderas hienas) que controlan el país de los tontos armados hasta los dientes, nos ningunean y nos manejan como les sale de la kipá, los más buenos, la única democracia de oriente próximo, los elegidos de diosTM.
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rafaLin #52 rafaLin
#32 En lo que va de guerra no he visto a Irán decir ninguna mentira, y tampoco he visto al pederasta decir una sola verdad. A falta de pruebas, está claro quién es más creíble.
2 K 25
#51 sliana
En el barco estarán preguntándose por que les han disparado, si ellos solo están navegando pacíficamente sin hacer daño a nadie. Pobres victimitas, allá donde van los montan una guerra. Se puede tener más mala suerte?
1 K 11
kukusu #6 kukusu
estarían probando las capacidades de Irán. ahora ya lo saben.
0 K 10
#48 tpm1
Hoy en el Nodo iraní.... A portada
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dilsexico #79 dilsexico
A ti eso no te gusta porque con esa edad debería estar en un colegio siendo bombardeada por los EEUU e Israel.
Es eso?
0 K 10
Doctorow #57 Doctorow
#31La mandanga que han pillado en las maniobras de Marruecos.
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#36 ZamoraBigote
Bueeeno, una buena noticia para el luuuunes.
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#64 arreglenenlacemagico
lo que digan y lo que pasa son dos cosas realmente distantes con el gobierno irani me acuerdo de las fotos de los B33 derribados gigantes eran como las naves espaciales de independence day
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#73 dosreales
"Una agencia iraní dice..."

Si fuera al revés el titular sería "Dos misiles de USA han alcanzado un buque de Irán"... ni dice una agencia ni pollas, confirmado.

Hay que ver la doble vara de medir de los medios. Es increíble.
0 K 6
#78 chavi
#73 Lo que no niegan es que han dado media vuelta y escapado a toda máquina
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menéame