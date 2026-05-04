Los precios del petróleo se disparan después de que Irán afirma ataque a un buque de guerra estadounidense

Los precios del petróleo subieron el lunes después de que los medios estatales de Irán informaran que dos misiles iraníes impactaron en un barco de la Marina de EE.UU. cerca del Estrecho de Ormuz, una afirmación que el Comando Central de EE.UU. negó rotundamente. La escalada se produce cuando el ejército de EE.UU. comenzó a ejecutar el "Proyecto Libertad", una operación que el presidente Donald Trump anunció el domingo para restaurar el transporte comercial a través del Estrecho de Ormuz. Para llevar a cabo la misión, CENTCOM dijo desplegar...
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¿Cuando era que empezaban las restricciones? ¿10 de abril?¿10 de mayo?
A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, el CENTCOM declaró: "Ningún buque de la Armada estadounidense ha sido atacado". Además, el mando militar subrayó que sus fuerzas continúan apoyando el Proyecto Libertad y haciendo cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes.
www.navaltoday.com/2026/05/04/centcom-no-us-warship-hit-despite-irania
"TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports."
No niegan haber salido por patas después de ser atacados, niegan haber sido alcanzados.
xcancel.com/FarsNews_Agency/status/2051241620872339643
Aquí tienes la traducción al español del comunicado de la agencia semioficial iraní:
"Dos misiles han alcanzado un buque de guerra estadounidense cerca del puerto de Jask, en la entrada sur del estrecho [de Ormuz], después de que este ignorara las advertencias de la Armada del CRGI."… » ver todo el comentario