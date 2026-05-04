Los precios del petróleo se disparan después de que Irán afirma ataque a un buque de guerra estadounidense

Los precios del petróleo subieron el lunes después de que los medios estatales de Irán informaran que dos misiles iraníes impactaron en un barco de la Marina de EE.UU. cerca del Estrecho de Ormuz, una afirmación que el Comando Central de EE.UU. negó rotundamente. La escalada se produce cuando el ejército de EE.UU. comenzó a ejecutar el "Proyecto Libertad", una operación que el presidente Donald Trump anunció el domingo para restaurar el transporte comercial a través del Estrecho de Ormuz. Para llevar a cabo la misión, CENTCOM dijo desplegar...