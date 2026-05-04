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Los precios del petróleo se disparan después de que Irán afirma ataque a un buque de guerra estadounidense

Los precios del petróleo se disparan después de que Irán afirma ataque a un buque de guerra estadounidense

Los precios del petróleo subieron el lunes después de que los medios estatales de Irán informaran que dos misiles iraníes impactaron en un barco de la Marina de EE.UU. cerca del Estrecho de Ormuz, una afirmación que el Comando Central de EE.UU. negó rotundamente. La escalada se produce cuando el ejército de EE.UU. comenzó a ejecutar el "Proyecto Libertad", una operación que el presidente Donald Trump anunció el domingo para restaurar el transporte comercial a través del Estrecho de Ormuz. Para llevar a cabo la misión, CENTCOM dijo desplegar...

| etiquetas: geoestrategia , política , información , guerra , economía , petróleo
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8 comentarios
9 2 2 K 113 actualidad
placeres #3 placeres
--. No hay noticia nuevas, probablemente los bots de compra -venta leyeron el primer rumor y compraron automaticamente, lo que disparó el precio ya esta volviendo a la "normalidad"
3 K 48
cosmonauta #5 cosmonauta
#3 No les rompas la ilusión.

¿Cuando era que empezaban las restricciones? ¿10 de abril?¿10 de mayo?
1 K 27
alehopio #1 alehopio
El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) ha desmentido oficialmente las afirmaciones de los medios estatales iraníes sobre un supuesto ataque con misiles contra un buque de la Armada estadounidense en el estrecho de Ormuz el 4 de mayo de 2026.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, el CENTCOM declaró: "Ningún buque de la Armada estadounidense ha sido atacado". Además, el mando militar subrayó que sus fuerzas continúan apoyando el Proyecto Libertad y haciendo cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes.

www.navaltoday.com/2026/05/04/centcom-no-us-warship-hit-despite-irania
0 K 20
#6 chavi
#1 Realmente lo que dice tu enlace es:

"TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports."

No niegan haber salido por patas después de ser atacados, niegan haber sido alcanzados.
1 K 31
alehopio #7 alehopio *
#6 Los iraníes dicen que sí los alcanzaron, los estadounidenses dicen que no los alcanzaron.


xcancel.com/FarsNews_Agency/status/2051241620872339643

Aquí tienes la traducción al español del comunicado de la agencia semioficial iraní:

"Dos misiles han alcanzado un buque de guerra estadounidense cerca del puerto de Jask, en la entrada sur del estrecho [de Ormuz], después de que este ignorara las advertencias de la Armada del CRGI."…   » ver todo el comentario
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alehopio #8 alehopio
#6 #7 << Presten mucha atención a la redacción antes de sacar conclusiones sobre el ataque iraní a un buque estadounidense reportado hoy… La Armada iraní, no la Guardia Revolucionaria, declaró haber disparado dos tiros de advertencia contra un buque estadounidense y afirmó explícitamente que no podía confirmar si se habían producido daños; nunca alegaron un impacto directo. El CENTCOM negó que el buque hubiera sido alcanzado, lo que técnicamente equivale a negar una afirmación que Irán…   » ver todo el comentario
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Cehona #2 Cehona
Falso, yo he visto drones iraníes, atacar a barcos de guerra usa, pero eran piezas de Lego.
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tusitala #4 tusitala
#2 He visto cosas que no creerían: atacar naves en llamas más allá de Ormuz.
1 K 23

menéame