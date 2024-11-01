Trabajador consigue 312 días de vacaciones de años anteriores

Hace ya 9 años que en Laboro avisamos de que la justicia europea había resuelto que el derecho a vacaciones no prescribe nunca. Significa que cualquier trabajador de cualquier empresa pública o privada puede reclamar en cualquier momento los días de vacaciones que no haya disfrutado desde el principio de su relación laboral, aunque hayan pasado muchos años. Mientras siga en la empresa o después de finalizada la relación por cualquier causa.
| etiquetas: vacaciones , prescripción
Héroe absoluto. Leyenda. Mastodonte. Tótem.
Bien jugado.
Perdona.
Tienes razón, es muy difícil de entender.
Imaginemos que la empresa cumple con la ley.
- Tras pedir volver de la excedencia no hay puesto para él y no se le contrata.
- Pasan dos años y ahora sí que hay un puesto. Se sigue la ley y él vuelve al trabajo.
- El trabajador demanda a la empresa por esos dos años que estuvo de excedencia.
Lo único que entiendo, y no sé si acierto, es que la ilegalidad de no aceptar al trabajador en su momento hace que legalmente debería estar
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