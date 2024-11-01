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Trabajador consigue 312 días de vacaciones de años anteriores

Hace ya 9 años que en Laboro avisamos de que la justicia europea había resuelto que el derecho a vacaciones no prescribe nunca. Significa que cualquier trabajador de cualquier empresa pública o privada puede reclamar en cualquier momento los días de vacaciones que no haya disfrutado desde el principio de su relación laboral, aunque hayan pasado muchos años. Mientras siga en la empresa o después de finalizada la relación por cualquier causa.

| etiquetas: vacaciones , prescripción
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#5 japereira
La empresa española: claro mi rey, pero te los tienes que coger entre el 1 y el 15 de agosto de cada año, que si no nos descuadra la planilla :troll:
4 K 61
#7 Onaj
#5 Española y no española.
1 K 18
#1 TheGreatDoc
10 años sin vacaciones... Y a mi que el mes al año se me hace corto....
4 K 34
#2 Luiskelele
#1 el de la noticia llevaba años de excedencia y 9 tratando de volver a su puesto… al final lo consiguió y lo primero que hace es pedir las vacaciones de esos 9 años xD

Héroe absoluto. Leyenda. Mastodonte. Tótem.
40 K 345
Ainur #4 Ainur *
#2 hay que matizar que se negaron a readmitirle, y saltándose la ley de excedencias durante 9 años.

Bien jugado.
14 K 132
#6 Onaj *
#4 Les habría salido mucho más barato readmitirle y despedirle con un improcedente.
2 K 25
glynch #8 glynch
#6 procedente?
1 K 18
#18 Onaj *
#8 Se me fue la pinza y edité a tiempo. No lo suficientemente rápido como para que lo leyeras. Puse "precedente" por error y lo cambié.

Perdona.
1 K 17
#13 EISev
#6 si lo hubieran hecho hace 9 años no le hubiera dado tiempo a generar vacaciones
0 K 13
Nylo #10 Nylo *
#2 A mí me parece un caradura y la sentencia no la entiendo: si no fue a trabajar, cómo se puede alegar que no tuvo vacaciones. Distinto sería si cada día hubiese intentado entrar en su puesto de trabajo y se lo hubiesen impedido. Peeeeero, en su defensa, primero hubo otros que fueron unos caraduras con él, así que cierta justificación tiene. Con todo, la venganza no es buena.
2 K 21
Sir #14 Sir
#10 si la empresa es la ilegal, el caradura no puede ser el trabajador por solo reclamar sus derechos...
3 K 31
Nylo #15 Nylo *
#14 sus derechos eran cobrar los 9 años que la empresa no lo readmitió, cosa que ya hizo, pero no además tomarse unas vacaciones pagadas de otro año después por "no haber disfrutado" las de esos 9 años, que es obvio que si no trabajó, las tuvo. Lo de las vacaciones es de guasa. La sentencia no la entiendo más que en el caso ya comentado de que el trabajador hubiese acudido a su puesto de trabajo cada día de esos 9 años y no le hubiesen permitido ejercer. Si no lo hizo, estuvo de vacaciones.
0 K 11
Sir #16 Sir *
#15 No, no es lo que tu dices. Su derecho era la readmisión tras la excedencia. La justicia le dió la razón tras casi 9 años. Cobrar o tener vacaciones son derechos generados por tu trabajo, el cual fue la empresa quién le prohibió, pues siempre le tuvo que haber readmitido.
3 K 31
Nylo #17 Nylo
#16 Lo dejo aquí, esto no tiene más recorrido.
0 K 11
#20 Onaj *
#10 Tienes razón, es muy difícil de entender.

Imaginemos que la empresa cumple con la ley.

- Tras pedir volver de la excedencia no hay puesto para él y no se le contrata.
- Pasan dos años y ahora sí que hay un puesto. Se sigue la ley y él vuelve al trabajo.
- El trabajador demanda a la empresa por esos dos años que estuvo de excedencia.

Lo único que entiendo, y no sé si acierto, es que la ilegalidad de no aceptar al trabajador en su momento hace que legalmente debería estar

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0 K 11
#11 Fayer
#2 Vale, y que era una empresa publica.
0 K 9
Arkhan #19 Arkhan
#2 Es el claro ejemplo de venganza bien jugada.
0 K 12
#3 tropezon
Hay laboro, hay meneo
1 K 28
Bald #12 Bald
9 años para readmitirle, madre mía la velocidad de la justicia.
1 K 20
Janssen #9 Janssen
Reclamar ese derecho debe ser muy difícil.
0 K 13

menéame