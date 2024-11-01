Trabajador consigue 312 días de vacaciones de años anteriores

Hace ya 9 años que en Laboro avisamos de que la justicia europea había resuelto que el derecho a vacaciones no prescribe nunca. Significa que cualquier trabajador de cualquier empresa pública o privada puede reclamar en cualquier momento los días de vacaciones que no haya disfrutado desde el principio de su relación laboral, aunque hayan pasado muchos años. Mientras siga en la empresa o después de finalizada la relación por cualquier causa.