La vicepresidenta del parlamento francés pide la salida de la OTAN

En respuesta a la agresión a Venezuela, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa, directora del programa Francia Insumisa ha anunciado que presentará una resolución para retirarse de la OTAN. “Más que nunca, se plantea la cuestión de la participación de Francia en la OTAN, una alianza militar dirigida y al servicio de Estados Unidos”. “EEUU secuestran a un jefe de Estado en Venezuela. EEUU apoyan y respaldan militarmente un genocidio en Palestina. EEUU amenazan a Groenlandia con una anexión armada” y “bombardean a personas en total vi
el futuro se acerca a que se degradará la OTAN para que eeuu y rusia puedan repartirse el mundo pagando la neutralidad de china
Dentro del tratado económico en la UE existe la defensa mutua del territorio. Esto incluye colonias y territorios fuera de Europa, no como la OTAN aunque no incluye USA, por eso quieren disolver la UE.
Desde entonces hasta ahora ha sido la tienda de las armas made in USA.
Algunos parece que estan abriendo los ojos.
A Rusia ni le interesa para nada Europa, es demasiado grande, solo quiere que Ucrania permanezca fuera de la OTAN.
La guerra de Ucrania es una guerra por delegación.
La gran desgracia es la destrucción de Ucrania y la muerte de tantos Ucranianos.