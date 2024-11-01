La vicepresidenta del parlamento francés pide la salida de la OTAN

En respuesta a la agresión a Venezuela, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa, directora del programa Francia Insumisa ha anunciado que presentará una resolución para retirarse de la OTAN. “Más que nunca, se plantea la cuestión de la participación de Francia en la OTAN, una alianza militar dirigida y al servicio de Estados Unidos”. “EEUU secuestran a un jefe de Estado en Venezuela. EEUU apoyan y respaldan militarmente un genocidio en Palestina. EEUU amenazan a Groenlandia con una anexión armada” y “bombardean a personas en total vi