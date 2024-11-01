edición general
40 meneos
60 clics
La vicepresidenta del parlamento francés pide la salida de la OTAN

La vicepresidenta del parlamento francés pide la salida de la OTAN

En respuesta a la agresión a Venezuela, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa, directora del programa Francia Insumisa ha anunciado que presentará una resolución para retirarse de la OTAN. “Más que nunca, se plantea la cuestión de la participación de Francia en la OTAN, una alianza militar dirigida y al servicio de Estados Unidos”. “EEUU secuestran a un jefe de Estado en Venezuela. EEUU apoyan y respaldan militarmente un genocidio en Palestina. EEUU amenazan a Groenlandia con una anexión armada” y “bombardean a personas en total vi

| etiquetas: otan no
33 7 4 K 281 actualidad
14 comentarios
33 7 4 K 281 actualidad
Comentarios destacados:      
Spirito #1 Spirito *
Lo que habría que hacer es disolver la OTAN y, con lo mismo, salvo EEUU, iniciar una nueva organización de defensa mutua en la UE.
14 K 157
magnifiqus #3 magnifiqus
#1 Apoyo la moción
3 K 43
BlackDog #6 BlackDog
#1 No me parece buena idea dejar la OTAN, la opción que planteas me parece mas realista, ahora mismo la unión hace la fuerza y dejar la OTAN sin tener aliados o apoyo de otros paises es un poco suicida
0 K 7
#7 Bombástico
#1 E imponer sanciones.
1 K 13
#8 Sacapuntas *
#1 Sobre todo cuando su miembro más importante traiciona el tratado desde su Artículo 1.
1 K 14
#9 mariopg *
#1 los países de la UE debería desarrollar armas nucleares, y los países que se opongan se les verá el plumero de verdaderos enemigos
el futuro se acerca a que se degradará la OTAN para que eeuu y rusia puedan repartirse el mundo pagando la neutralidad de china
0 K 8
#12 solojavi
#1 La UE y todo país que lo desee y cumpla unos requisitos mínimos.
0 K 9
#13 Fanpiro
#1 ya existe, lo tienes en el tratado de Lisboa.
0 K 9
#14 xuanra2002
#1 otra organizacion.
Dentro del tratado económico en la UE existe la defensa mutua del territorio. Esto incluye colonias y territorios fuera de Europa, no como la OTAN aunque no incluye USA, por eso quieren disolver la UE.
0 K 6
EldelaPepi #5 EldelaPepi *
La OTAN dejó de tener sentido, si es que lo tuvo alguna vez, en el momento en el que la URSS se desmembró y desapareció.
Desde entonces hasta ahora ha sido la tienda de las armas made in USA.
4 K 55
#4 Horkid
La OTAN no defiende a Europa, todo lo contrario, es una trampa, EEUU nos ha metido en la guerra de Ucrania para su propios fines: conseguir las tierras raras y recursos de Ucrania. Si no estuvieramos en la OTAn podríamos pedir ayuda a Rusia, aChina frente a las amenazas de EEUU. Europa no podría competir con el ejercito americano ni en 100 años, necesitamo pertenecer a la es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_Cooperación_de_Shanghái
2 K 37
Veelicus #11 Veelicus
#4 EFectivamente, mucho se habla de la ocupacion sovietica del este de europa y nada de la ocupacion americana del oeste de la misma donde la OTAN es la herramienta de control militar.
Algunos parece que estan abriendo los ojos.
0 K 14
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
La OTAN es una estafa, el verdadero problema no es Rusia es EE.UU.
A Rusia ni le interesa para nada Europa, es demasiado grande, solo quiere que Ucrania permanezca fuera de la OTAN.
La guerra de Ucrania es una guerra por delegación.
La gran desgracia es la destrucción de Ucrania y la muerte de tantos Ucranianos.
0 K 12

menéame