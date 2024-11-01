edición general
“Alianza liderada por Estados Unidos”: La France insoumise establece texto para salir de la OTAN [FR]

La France insoumise presentó una propuesta de resolución para planificar una salida de la OTAN. Una idea defendida durante mucho tiempo por el movimiento de Jean-Luc Mélenchon. Para La France insoumise, la captura de Maduro es la gota que colma el vaso. El jueves 8 de enero, Clémence Guetté, diputada de LFI y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, anunció la presentación de una propuesta de resolución para planificar una salida de la OTAN con una retirada previa del comando integrado.

Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
A lo que EEUU responderá apoyando a grupos políticos de extrema derecha afines y que todo siga igual
#11 Dav3n
#5 Ahora mismo EEUU suministra gran parte de la energía, solo tienen que atacar por ahí, se lo hemos dejado en puta bandeja de plata...
#1 Astur_
ostia como podemos, estos franceses parecen podemitas ja ja
ummon #7 ummon
Recordemos que Francia es el único país de la UE con disuasión nuclear
cocolisto #3 cocolisto
Empieza haber movimientos telúricos.  media
Meneador_Compulsivo #9 Meneador_Compulsivo
La Francia Insumisa apuesta porque Francia se una a la OCI
hazardum #2 hazardum
Que se salga un pais suelto no resuelve mucho, ahi deben hablar todos los paises europeos y salirse en bloque y formar su propia alianza, si no, los van a dejar con el culo al aire.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#2 Eso es, sin un ejército europeo, bien pueden ir merendándose a cada uno por separado.
Ransa #6 Ransa
#4 no hace falta ejército europeo para crear una alianza, la otan no tiene un único ejército.
#10 levante
#4 ¿Quién? ¿USA?
Herumel #12 Herumel
#4 Es el único país de la UE que nadie se atrevería a entrar. ;)
pip #14 pip
Si sale Estados Unidos y nos quedamos los demás en la OTAN también nos vale.
a69 #13 a69
Francia estuvo muchos años fuera de la OTAN. De Gaulle comprendio que no quería estar bajo mando de USA.
#8 VFR
frenxit
