“Alianza liderada por Estados Unidos”: La France insoumise establece texto para salir de la OTAN [FR]

La France insoumise presentó una propuesta de resolución para planificar una salida de la OTAN. Una idea defendida durante mucho tiempo por el movimiento de Jean-Luc Mélenchon. Para La France insoumise, la captura de Maduro es la gota que colma el vaso. El jueves 8 de enero, Clémence Guetté, diputada de LFI y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, anunció la presentación de una propuesta de resolución para planificar una salida de la OTAN con una retirada previa del comando integrado.
| etiquetas: lfi , france , insoumise , establece , texto , salir , otan