El susto de una española en Miami: esto es lo que cuesta que te den tres puntos de sutura en Estados Unidos

Una simple visita a urgencias por un corte doméstico con un cuchillo se convierte en una factura de casi 1.000 dólares, evidenciando el alto coste. El desglose de los costes comienza con la consulta médica inicial, valorada en 150 dólares. A esto se suman 60 dólares por la anestesia local para adormecer la zona del corte y 85 dólares por la limpieza de la herida. Solo el material utilizado, un kit de sutura básico, ya supone 150 dólares adicionales en la cuenta, uno de los conceptos más caros de la lista.