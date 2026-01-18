·
32
meneos
41
clics
«Que solo se permita comprar casas para vivir es legal, está sobre la mesa»
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
- Nos hemos puesto en contacto con usted, porque plantea que es legal prohibir la compra de viviendas que no vayan a destinarse a un uso residencial...
vivienda
especulación
actualidad
32 comentarios
#2
Sinfonico
Prohibir la especulación con los bienes de primera necesidad nos dejaría un mundo mucho mejor, desgraciadamente, esto no va a pasar.
#6
tronxy_x5s
*
#2
especular es comprar una casa hoy, no hacer nada y venderla mañana por mas, o vender una casa por un 20% de más poque el del atico la vendió por 75.000 mas el año pasado. Coger una casa no habitable y convertila en habitable para que alguien pueda comprar con solo pedir la hipoteca no creo que sea especulación, es aportar valor y mover la economia, a ver si te piensas que las casas se rehabilitan solas...
#16
domadordeboquerones
#6
A veces pienso en que se les pasa por la cabeza a estos que dicen que tener viviendas y colocarlas en el mercado ya sea venta o alquiler es especular, quien creen que debe tener esas viviendas, el estado?
#27
tronxy_x5s
#16
la mayoría no tiene ni puta idea, yo creo que o son unos "tiesos" o viven en casa de papá y mamá y después de su iphone, i iwatch sus icascos de 700e y su vieje a japón de 10.000e se quejan que no se pueden comprar un piso donde viven sus padres... cuando la realidad es que solo se podrian comprar un piso donde el 40% que compra es inmigrante y en una casa destrozada...
#32
celyo
#16
#6
pues quiera una casa para vivir lo rehbilitará igual que una empresa, ya que al final esas empresas o contratan a otras o las tienem en plantilla.
Eso de endiosar a las empresas cuando ahora mismo todo es externalización.
#17
magnifiqus
#7
Si se castigase fiscalmente poseer más de dos viviendas, a nadie le interesaría comprar para alquilar, no sería un negocio rentable, o no sería tan rentable como otros negocios. Así no haría falta prohibir nada. El que quiera especular con su dinero que se busque otra actividad.
#21
tronxy_x5s
*
#17
ya lo hacen, pero no va a llegar ni a ti ni a tu hijo, pq hay gente más pobre que acaba de llegar...
#22
tronxy_x5s
#17
podemos hacer lo mismo con el que tenga más de 1 supermercado o coche, ya se pasó suprimimos toda propiedad privada y que sea el estado que te proporcione trabajo, hogar y todas las cosas, en la unión soviética, cuba y Venezuela fué de lujo...
#26
magnifiqus
*
#22
Hablamos de bienes básicos: alimentos, medicinas/sanidad, educación y vivienda. Con estos evitar la especulación. Es por el bien de toda la población.
Es más, si algún multipropietraio pone sus viviendas en alquiler asequible, le quitaría los recargos fiscales. Es decir, se permite tener varias propiedades pero siempre que no sea con fines especulativos.
#30
tronxy_x5s
*
#26
estaría bien, si te compras un piso de 200.000, especular es cobrarte 20.000 de impuestos (10%) y 400 al año del IBI en base al valor, y si progresas, necesitas más espacio, porqué ahora sois más en casa, también te cobren pq tu casa ahora vale más y otro 10% de le nueva vivienda? Eso creo que es más especulador, ya que no aporta ningun valor.
#31
magnifiqus
#30
Te quejas de los impuestos, pero el mayor problema es que tienes que pagar 200.000 € por un piso que en realidad no vale ni la mitad. Cortar la especulación inmobiliaria sería una bendición para este país. Muchísimos jóvenes podrían emanciparse, formar familias, mucha gente llegaría holgada a fin de mes, por lo que se multiplicaría el ocio y el consumo, etc.
#28
ehizabai
#22
Y ¿por qué no volvemos a permitir, en la misma lógica, que se puedan poseer personas? Que manía con suprimir la propiedad privada...
#25
tronxy_x5s
#17
y si empezamos a castigar quien promete algo como no se cuánta VPO y que en 7 años no ha construido ni el 10%?
#29
magnifiqus
#25
Para eso ya tienes las urnas
#13
NPCMeneaMePersigue
*
#10
Artículo 47 "Los poderes públicos regularán el suelo para IMPEDIR la especulación" en un artículo que habla del derecho a la vivienda.
Luego puedes leer el post, claro que se puede evitar la especulacion señor especulador
#15
angelitoMagno
#13
Mi comentario:
La Constitución no prohíbe
lucrarse
con la vivienda.
lucrase != especulacion
Sigues manipulando mis palabras, para variar.
#24
YSiguesLeyendo
*
también es cierto que el mercado lo único que está haciendo es montar un negocio con una función social, como es la de la vivienda, de la que el Estado se ha desentendido totalmente durante las últimas décadas. cuando el Estado no satisface las necesidades, el mercado siempre acaba atendiendo esas necesidades convirtiéndolas en negocio. si el Estado hubiese estado cumpliendo su papel y garantizando el acceso a la vivienda, el sector privado no vería negocio en ello. es decir, tengo poco nivel…
» ver todo el comentario
#20
YSiguesLeyendo
*
los "castigos fiscales" no funcionan. simplemente el coste en impuestos se repercute con creces en el precio final de venta o de alquiler, y los fondos buitres o grandes fortunas extranjeras pasan a apropiarse de ese bien de interés general. por más que subas los impuestos, siempre habrá alguien con más pasta que sí podrá comprar o alquilar ese inmueble a precios desorbitados, por mucho impuesto que tenga que pagar. es decir, tu negociazo de comprar para poner en alquiler sigue siendo…
» ver todo el comentario
#11
YSiguesLeyendo
*
Artículo 128 de la Constitución Española de 1978
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
TODA TODA Y TODA, la propiedad privada de un inmueble, también. es el mismo principio y artículo que se invoca para las expropiaciones forzosas, con indemnización más o menos justa, de terreno privado para que por ahí pase una vía del tren o una carretera, por ejemplo. si se puede expropiar un bien privado para un bien…
» ver todo el comentario
#1
YSiguesLeyendo
- ... "el derecho a la propiedad no te da derecho a obtener el máximo beneficio por ella, sino que solo te da derecho a tener un beneficio, y que es el interés general el que decide en cada momento cuál es el beneficio máximo..."
#18
angelitoMagno
Los poderes públicos regularán
el suelo
para IMPEDIR la especulación
Esto implica que los poderes públicos regulan los usos del suelo (PGOU) para impedir la especulación. Pero asumir que ese artículo implica la prohibición de comprar vivienda para ponerla en alquiler, es asumir muchas cosas.
Pero vamos, quien así lo crea, que denuncia a su casero ante el Constitucional. SI lo tiene tan claro ..
#12
mcfgdbbn3
Yo no prohibiría... pero si te lucras con la vivienda, paga impuestos, que luego mantener la calle donde está tu casa para que no viva nadie en ella cuesta dinero.
#19
starwars_attacks
Es lógico.
#4
HAL9K
A mí si hicieran algo tan básico como prohibir el uso comercial de suelo residencial ya me parecería un avance.
#23
tronxy_x5s
#7
y cuando pq cobras 2000 más brutos más te digan que no eres apto? Porque siempre habrá alguien más pobre que tú, con más hijos, con más barreras, que con tu sueldo de 1200e eres rico... Pero no puedes ni pagarte un café....
#5
tronxy_x5s
*
¿Pero entonces donde van a vivir los que no pueden o no quieren comprarse una casa?
¿Y los que no se puedan permitir pagar 40.000 de una reforma? después de pagar el 20% de entrada el 10% de impuestos y el 2% de gastos, poqué la casa que se pueden permitir, no es habitable.
#7
Waves
#5
¿Alquiler de vivienda pública social con el ayuntamiento competente?
Debería estar prohibido comprar vivienda con el único objetivo de ponerla en alquiler. Eso sólo deberían poder hacerlo las entidades públicas elegidas democráticamente.
#14
Ezkerro80
*
Este tipo de leyes ya están aplicadas en Francia, y por lo que me consta funciona.
En algunas zonas donde aplica la vivienda no ha aumentado el precio en los últimos 3 años.
Cada vez me gustan más los Franceses.
#3
NPCMeneaMePersigue
Un saludo a
@angelitoMagno
que cuando lee el articulo 47 de la constitucion nos pretende mentir y decir que la regulación del suelo para impedir la especulación es solo del suelo y no afecta a la vivienda en un artículo que habla del derecho a la vivienda
Como se nota que es un especulador
#8
angelitoMagno
#3
Pregúntale a chatgpt
#9
NPCMeneaMePersigue
#8
lee el meneo
#10
angelitoMagno
*
#9
La constitución no prohíbe que tu puedas obtener beneficio de un inmueble en propiedad. Del envió:
«EL TC sentenció que derecho a la propiedad no implica derecho a obtener el máximo beneficio con ella. Da derecho a tener un beneficio, pero es el interés general el que decide cuál es en cada momento»
Que es lo que yo dije:
www.meneame.net/story/fondo-cerberus-pone-venta-mas-500-pisos-alquiler
La Constitución no prohíbe lucrarse con la vivienda. Si fuera así, no se podría vender vivienda en España, lo cual no ocurre.
Y si me vuelves a insultar, llamar mentiroso o asumir cosas que no soy (especulador), pues te vuelvo a poner en el ignore del que no debí sacarte.
