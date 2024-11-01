edición general
Sin autobuses pero con peleas. Cientos de personas quedaron atrapadas en la sierra de Madrid por la nieve repitiendo el error de siempre: no sabemos prevenir

El coctél perfecto. Primero la elevada afluencia de visitantes, que superaron los dos centenares y que ya de por sí los autobuses no pueden asumir por aforo. Segundo, que no se informaron debidamente de los pocos horarios de vuelta. Y tercero, para rematarlo, los cortes de carreteras que dificultaron la circulación: por algunas zonas solo se podía circular con cadenas, en nivel rojo los autobuses tienen prohibido circular. Cuando por fin llegó el bus, comenzó el sálvese quien pueda, no cabían todos: empujones, gritos, niños llorando...

comentarios
WcPC
A ver, que los madrileños votan a Ayuso y están encantados de su sanidad...
Obviamente se creen inmortales.
¿Que va a hacerles una nevada?

Acabose
#1 Sobrevivir a la corrupta asesina nos hace casi inmortales.
Los únicos que están encantados con la sanidad madrileña son Quirón, Ribera y sus proveedores externos.

WcPC
#4 Hombre, los que votan al partido de Quirón y Ribera estarán contentos también...
Vamos, digo yo, si no votarían a otro.

Acabose
#5 Recuerda que esos votantes, por lo que sea, jamás dejan de votar al PePé.
Parece que han hecho un pacto con el diablo.

cenutrios_unidos
La mayor prevención es no ser subnormal y subir cuando lo va a hacer todo el mundo. De nada.

Ovlak
Después se nos llama de todo por hacer chistes de coches haciendo los 200m libres desde el peirao.


