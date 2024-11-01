·
9050
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
7195
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
7194
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
6228
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5911
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
493
El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables
398
El caso por soborno contra el novio de Ayuso encalla a la espera de un informe pedido a la UCO hace ya medio año
437
Milei ofrece a Trump el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en junta de paz de Gaza
318
Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35
374
Comunicado de Barack Obama: "Una llamada de atención para todos los estadounidenses" [Ing]
«Sigue soñando»: Rutte afirma que Europa no puede defenderse sin Estados Unidos (EN)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó audazmente el lunes que “cualquiera que piense que Europa puede defenderse sin Estados Unidos debería 'seguir soñando'”
|
etiquetas
:
rutte
,
ue
,
europa
,
eeuu
,
otan
K
actualidad
17 comentarios
Comentarios destacados:
#5
pitercio
Pero si de quien hay que defenderse es de Estados Unidos.
17
K
239
#3
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
Rutte tiene la mano de trump tan metida por el culo que cuando se lava los dientes le hace cosquillas en la palma de la mano al naranhitler.
7
K
110
#7
omega7767
¿defenderse de quien? ¿Rusia? ¿China?
¿si rusia es incapaz de invadir Ucrania sin la ayuda de tropas o 100% del dinero de europa, como piensa invadir europa?
¿China va a venir desde la otra parte del mundo para invadirnos?
igual tenemos que armarnos para defendernos de EEUU
3
K
50
#13
Sacapuntas
#7
Precisamente de China nos hacen de cortafuegos EEUU por el oeste y Rusia por el este. De esos nos tenemos que defender.
0
K
11
#14
raids
#7
Efectivamente. Rusia no tiene un poder militar para enfrentarse a la UE, a no ser que vayan a pepinazo nuclear, pero entonces ya daría igual y no lo van a hacer porque con lo que tiene Francia saben que van a perder Moscú y San Petersburgo. China no supone amenaza militar, por mucho que nos lo quieran vender.
Y la.mayor actualmente es USA, pero tampoco se atreven si se les da una respuesta firme, tenemos ejércitos inferiores, pero no iba a se una pelea contra gente en sandalias con Kalahnikovs.
1
K
21
#4
Tiranoc
El problema no es defenderse con o sin EE. UU. el problema es defenderse
de
.
3
K
48
#10
HangTheRich
Un dia mas un titular mas de Mark Rata
2
K
44
#1
Suleiman
Añadió: Y por eso le como el ganchito a mi amo cada vez que lo veo.
2
K
43
#8
omega7767
#1
solo hay que ver la cara alegre en la foto
0
K
11
#2
Tkachenko
Video del lamebotas
xcancel.com/disclosetv/status/2015818843571073457?s=20
1
K
38
#9
Gry
Igual no podemos defendernos pero si que podemos llegar a un acuerdo: "tu no me invades y yo te compro el petroleo a la mitad del precio que pagó a los estadounidenses"
"Ah, y deja de invadir Ucrania y te prometo que ni la meto en la OTAN ni en la UE"
1
K
27
#15
ipanies
#9
Rusia no es una amenaza en una guerra convencional. La amenaza es USA.
0
K
12
#17
Gry
#15
Con los EEUU hay que hacer el paripé de que somos sus aliados hasta que tengamos nukes.
0
K
18
#6
borteixo
Otro hijo de puta.
1
K
21
#11
ipanies
Pues tiene razón en lo que dice, pero de la forma que lo dice dan ganas de romperle los dientes contra la mesa... Pero por frustración más que nada.
Recordemos otra vez más que la UE solo ha sido gobernada desde siempre por la "derecha patriótica"
En las próximas elecciones volverán a ganar, sin ninguna duda.
0
K
12
#16
parladoiro
#11
tiene razón ya que EE. UU. historicamente es el «pacífico», intentando frenar cosas como el blue peacock por parte de Reino Unido o que Francia alcanzara la capacidad de destrucción mutua.
Sencillamente hay una alianza para que países que historicamente se han matado siempre no se maten con armamento nuclear.
¿Qué puede hacer un país europeo fuera de la OTAN para ser «fuerte»? Tener arsenal nuclear. Cualquier otra cosa es para misiones de paz, no para guerra.
0
K
10
#12
j-light
Estómago agradecido, nada más.
0
K
11
