Sánchez y Yolanda Díaz exploran ir juntos en mas de 30 provincias sin escaños de Sumar y Podemos

El diseño de esta operación afectaría de manera mayoritaria a las provincias del centro de España. Quedarían al margen Madrid, para mantener la presencia de Más Madrid, pero también Valencia, con Compromís y Cataluña con los Comunes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ve con simpatía la operación. En Moncloa manejan la hipótesis de que esta jugada alimentaría a Podemos, a los que se invitaría a integrarse, pero se prevé que rechazarían la oferta. Por ahora no se les ha comunicado.

Harkon #1 Harkon *
Me parece bien la unidad entre las opciones politicas que son idénticas, la marca orginal junto a su marca blanca.

PD: La noticia se puede leer en modo lectura y si no la dejo aquí debajo



Hay una treintena de provincias españolas en las que Sumar se quedó sin representación electoral en las últimas elecciones generales. Son circunscripciones donde están en juego entre tres y cinco diputados, y en las cuales por norma general gana el PP mientras que el PSOE queda como segunda fuerza. Para…
6 K 100
yoma #6 yoma *
#2 Y si a esto añadimos que no se puede leer sin suscripción...
#1 yo ni en modo lectura lo he conseguido. Además ya lo avisé que para mí cualquier noticia que no tenga acceso libre la votaría como muro de pago. Y sí, ya se lo que se votó sobre los muros porosos en el consejo consultivo.
0 K 12
Doisneau #9 Doisneau
#6 Bueno, le sirve para hablar de lo suyo y desfogarse. Al menos me he reido un poco, que entre el antisumar y Delay el turras (asumiendo que no sean la misma persona) vaya meneame se nos esta quedando
3 K 42
Harkon #10 Harkon
#6 #9 votadla como os plazca, eso no va a cambiar la realidad de la vida xD
1 K 37
oceanon3d #18 oceanon3d *
#1 Espero que Podemos no la cague otra vez ... pero no tengo esperanza; empiezo a pensar que desean un gobierno PP/VOX como plataforma de refundación. Lo mismo que Junts.

Quien lo diaria; se están convirtiendo en un lastre. Y aun sigo como afiliado.
5 K 70
Harkon #20 Harkon
#18 Ahora mismo quien la está cagando es quien gobierna, por matizar.

Y los que parece que desean un gobierno de ultraderecha son quienes hacen políticas que podría hacer el propio PP.

Pero eh, la duda y la lupa sobre Podemos que ni gobierna ni decide ni tiene el BOE.

La culpa de que no salgan políticas sobre vivienda o sobre la cesta de la compra de 4 diputados que no legislan, no?
3 K 43
#25 VFR
#20 Precisamente lo que hacen esos 4 diputados es legislar y decidir.
0 K 6
nemesisreptante #35 nemesisreptante *
#18 #1 el problema es que podemos va a hacer aguas porque mucho voto de izquierdas no les traga, y por ahí se nos van las elecciones
0 K 10
Ratoncolorao #34 Ratoncolorao
#1 Que si, que sois la BERDADERA HIZQUIERDA.
Y ahora, por favor, deja de soltar la paliza todos los putos días y acuérdate de meterte de vez en cuando con VOX, eh? Que al final parece que son tus amiguitos
0 K 19
Harkon #14 Harkon *
#12 Podemos te ha decepcionado en qué? adelante expón y compara de paso con sus alternativas.

Que te decepcionó en subir el SMI un 47%, en no darte 3 meses más de baja de paternidad, en no vincularte las pensiones al IPC? Sigo?

De nada
5 K 59
Ratoncolorao #36 Ratoncolorao *
#14 ¿Los sillones de los que no mueven el culo, sobre todo Montero, porque ya se comportan como una monarquía personalista? El Sahara de lo que no dijeron ni mu? Que pierden más el tiempo en joder una alianza de izquierdas que darle caña a la derecha? Que no se permite ni una crítica a Dios Iglesias sin que te salten a la yugular? Que todos los más inteligentes se han ido y solo quedan los pelotas? Que se cargaron las asambleas y los círculos para que nadie pudiera debatir las decisiones del sumo pontífice Iglesias? Que vayan pidiendo dinero para los negocietes de Iglesias? Que Montero/Iglesias lleven a sus hijos a la privada?
¿SIGO?
0 K 19
Doisneau #2 Doisneau *
Harkon intentando fusilar la noticia en el primer comentario enn3...2...

Edit uy por unos segundos :troll:
5 K 35
KoLoRo #3 KoLoRo *
#2 Justo estaba poniendo eso xD xD xD xD

Bah, casi xD
1 K 17
Doisneau #4 Doisneau *
#3 Es demasiado rapido :-(

PD:  media
0 K 11
#5 Leon_Bocanegra *
#3 se está acuñando un término para eso. "Boosterfelixear"
0 K 9
KoLoRo #7 KoLoRo
#5 Es que es leer Yolanda o Más Madrid y saber quien la ha subido al 99% xD y esperar el comentario azulito al 100%
3 K 34
Harkon #8 Harkon *
#2 Encima que os hago el resumen :troll:

Me ha faltado el "os lo dije" o el "alguna duda de qué Yolanda acaba metida en el PSOE como llevo advirtiendo dos años"? xD
2 K 39
Doisneau #12 Doisneau
#8 No te voy a engañar, se veia de venir. Creo que confundes lo mucho que me ha decepcionado Podemos con una simpatia con sumar que nunca ha estado ahi.

Que vaya, puestos a hablar de tu libro podrias escribie un articulo . Es un espacio de debate mejor que ir subiendo cosas de tu cuerda para proceder a fusilarlas en el primer comentario

Un saludo
0 K 11
Kmisetas #11 Kmisetas
La jugada es de manual: venden unidad porque no les quedan votantes lúcidos que convencer por separado. Sánchez y Yolanda saben que su electorado es tan dócil que pueden cambiarle el logo y ni se entera. Hoy “Sumar”, mañana “Reunir”, pasado “Fusionar por el cambio climático y la justicia emocional”. Lo importante es mantener la nómina y el relato de “la ultraderecha viene”, mientras el país se hunde en paro juvenil, deuda y alquileres imposibles.
Vamos, que ni campaña electoral: basta con un PowerPoint y un par de aplausos en TikTok.
3 K 21
#22 entidaDesconocida
#11 ¿Paro y alquileres imposibles? Pero no decías el otro día que fuera de Menéame cualquiera de más de 30 años tenía un mínimo de 100k en el banco y culpabas a la gente que, por las circunstancias que sea, no tiene capacidad de ahorro:

«En meneame es complicado, pero fuera de esta cámara de eco la gente normal que pasa de los 30 tiene 100k ahorrados fácilmente. Si no es asi algo estás haciendo muy mal en la vida». www.meneame.net/story/notarios-presentan-portal-vivienda-precios-reale

¿En qué quedamos? ¿Sigues pensando que alguien en paro o que no pueda permitirse la mierda de precios de alquiler que tenemos es porque «está haciendo algo mal»? :palm:
4 K 49
Kmisetas #24 Kmisetas
#22 Ni idea de lo que decía el otro dia, no llevo un cuaderno de bitácora de Menéame, deje de perseguirme, señora.
1 K 5
#27 entidaDesconocida
#24 No sorprende que no te acuerdes ni de lo que dijiste ayer, visto el nivel, por eso te lo dejo mascadito con enlace y todo.

Si quieres entorpecer (que no evitar) que te saque las vergüenzas, siempre puedes usar el ignore o volver a crearte una nueva cuenta, que esta ya está un poco quemada (huele a racista incluso antes de leerte nada).
1 K 15
Apotropeo #23 Apotropeo
soy votante de IU, entendí cuando se juntaron en Podemos, entendí cuando fueron en Sumar ; no entendería que fueran con PSOE.
2 K 19
Shuquel #32 Shuquel
#23 Ellos no quieren que lo entiendas, quieren que les votes
0 K 10
Capaza #17 Capaza
Ir juntos es como decir que Yolanda Diaz se une al PSOE y la gente que votase a Sumar lo hara a Podemos, porque quien vota a la izquierda es porque no quiere votar al PSOE. Entiendo que hay una fuga de votos en muchas provincias porque el PSOE no llega a un determinado numero de diputados por unos cuantos votos que tiene Sumar, pero seria mas natural que se volviesen a sentar Sumar y Podemos y aparten sus diferencias para que haya un bloque firme de izquierda.
1 K 18
JackNorte #29 JackNorte *
#17 Sentarse con sumar sabiendo que es parte del psoe y es incapaz de presionarlo , y a la minima van a vetar candidatos como en el pasado?
Cada cual escoge sus compañias y sus formas si quieren votar a sumar para hacer las mismas politicas del psoe perfecto cons sus pros y sus contras .
Hacedlo engañando a la gente creyendo que son otra cosa. No gracias. Menos aun sabiendo que nadie se arrienpte de lo que hicieron en el pasado.
Lo justifican lo defienden y lo repetirian. El que no sepa como acaba esto lo siento pero spoileo el que no es original desaparece diluido en el psoe , y no es malo si se dice claramente, el problema esta cuando se miente. Y marca blanca del psoe cuando fingen cuando no y votan con la derecha ni fingir.
2 K 29
este_no_es_eltraba #30 este_no_es_eltraba
Si la gente de izquierdas veis bien que haya una unidad entre todos los partidos con el PSOE, dejarme deciros que no sois de izquierdas.

Ya ya, que viene el coco... A votar como niños pequeños.
0 K 8
#15 Borgiano
¿Se sabe qué van a hacer con Izquierda Unida?
0 K 8
#26 Somozano
#15 el PCE está integrado dentro de IU integrada dentro de Sumar e integrada dentro de PSOEAR
Y todo para acabar segundos
1 K 14
#28 alhambre
#26 con tanto fachapobre es dificil que salga un gobierno de izquierdas, la verdad.
0 K 7
Shuquel #31 Shuquel
#26 Acabaron segundos pero gobiernan España desde hace más de 7 años
0 K 10
#33 Borgiano
#26 Si Anguita levantara la cabeza...
0 K 8
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado *
#_9 de algo tiene que vivir.
0 K 7
#21 Ricochet
xD la versión española de la película de Jim Carrey y Jeff Daniels.
0 K 6
#13 Juanjolo *
Pues no lo entiendo, si el CIS da casi mayoría absoluta a Sánchez, ¿para que quieren hacer con Sumar un pacto de perdedores? Que ridículo.
0 K 5
#16 poxemita
#13 quiere mayoría reforzada para poder cambiar lo más espinoso de la constitución.
0 K 13

