Sánchez y Yolanda Díaz exploran ir juntos en mas de 30 provincias sin escaños de Sumar y Podemos

El diseño de esta operación afectaría de manera mayoritaria a las provincias del centro de España. Quedarían al margen Madrid, para mantener la presencia de Más Madrid, pero también Valencia, con Compromís y Cataluña con los Comunes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ve con simpatía la operación. En Moncloa manejan la hipótesis de que esta jugada alimentaría a Podemos, a los que se invitaría a integrarse, pero se prevé que rechazarían la oferta. Por ahora no se les ha comunicado.
La noticia se puede leer en modo lectura
Hay una treintena de provincias españolas en las que Sumar se quedó sin representación electoral en las últimas elecciones generales. Son circunscripciones donde están en juego entre tres y cinco diputados, y en las cuales por norma general gana el PP mientras que el PSOE queda como segunda fuerza. Para… » ver todo el comentario
#1 yo ni en modo lectura lo he conseguido. Además ya lo avisé que para mí cualquier noticia que no tenga acceso libre la votaría como muro de pago. Y sí, ya se lo que se votó sobre los muros porosos en el consejo consultivo.
Quien lo diaria; se están convirtiendo en un lastre. Y aun sigo como afiliado.
Y los que parece que desean un gobierno de ultraderecha son quienes hacen políticas que podría hacer el propio PP.
Pero eh, la duda y la lupa sobre Podemos que ni gobierna ni decide ni tiene el BOE.
La culpa de que no salgan políticas sobre vivienda o sobre la cesta de la compra de 4 diputados que no legislan, no?
Y ahora, por favor, deja de soltar la paliza todos los putos días y acuérdate de meterte de vez en cuando con VOX, eh? Que al final parece que son tus amiguitos
Que te decepcionó en subir el SMI un 47%, en no darte 3 meses más de baja de paternidad, en no vincularte las pensiones al IPC? Sigo?
De nada
¿SIGO?
Me ha faltado el "os lo dije" o el "alguna duda de qué Yolanda acaba metida en el PSOE como llevo advirtiendo dos años"?
Que vaya, puestos a hablar de tu libro podrias escribie un articulo . Es un espacio de debate mejor que ir subiendo cosas de tu cuerda para proceder a fusilarlas en el primer comentario
Vamos, que ni campaña electoral: basta con un PowerPoint y un par de aplausos en TikTok.
«En meneame es complicado, pero fuera de esta cámara de eco la gente normal que pasa de los 30 tiene 100k ahorrados fácilmente. Si no es asi algo estás haciendo muy mal en la vida». www.meneame.net/story/notarios-presentan-portal-vivienda-precios-reale
¿En qué quedamos? ¿Sigues pensando que alguien en paro o que no pueda permitirse la mierda de precios de alquiler que tenemos es porque «está haciendo algo mal»?
Si quieres entorpecer (que no evitar) que te saque las vergüenzas, siempre puedes usar el ignore o volver a crearte una nueva cuenta, que esta ya está un poco quemada (huele a racista incluso antes de leerte nada).
Cada cual escoge sus compañias y sus formas si quieren votar a sumar para hacer las mismas politicas del psoe perfecto cons sus pros y sus contras .
Hacedlo engañando a la gente creyendo que son otra cosa. No gracias. Menos aun sabiendo que nadie se arrienpte de lo que hicieron en el pasado.
Lo justifican lo defienden y lo repetirian. El que no sepa como acaba esto lo siento pero spoileo el que no es original desaparece diluido en el psoe , y no es malo si se dice claramente, el problema esta cuando se miente. Y marca blanca del psoe cuando fingen cuando no y votan con la derecha ni fingir.
Ya ya, que viene el coco... A votar como niños pequeños.
Y todo para acabar segundos