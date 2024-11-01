edición general
Ryanair se va de los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte, y recorta un millón de plazas en España

Ryanair ejecutará un nuevo recorte de plazas en España en medio de su guerra abierta con Aena por la subida de tasas aeroportuarias en un 6,5%. La compañía retirará sus aviones de los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte, y reducirá su oferta en aeropuertos como Santander, Zaragoza, Asturias o Vitoria. La compañía cifra en 600.000 las plazas que retira en los aeropuertos regionales, un 41% del total; y otras 400.000 plazas en las Islas Canarias, el equivalente a 36 las conexiones canceladas entre la península y el archipiélago.

YoSoyTuPadre
Puente de plata
8
Hoppe_Reiter
#2 bien resumido
Bajará la presión turistica en las ciudades.
3
Connect
#2 #3 Lamentablemente esas ciudades ya cuentan con esos ingresos por turismo. Es dinero rápido, seguro y fácil para los ayuntamientos. Y aunque es relativamente impopular, tampoco les va a restar votos.

Ryanair lo sabe y seguramente esos ayuntamientos acabarán cediendo.
0
Hynkel
#5 O no. Se está gastando menos en turismo porque los precios son de locura.

Que va a doler el "desenchufado", sí, pero lo malo que tiene el dinero fácil es que lo que fácil se viene fácil se va. Y nunca, nunca se pagan gastos ordinarios con ingresos extraordinarios.
2
Graffin
#2 ...el que tengo entre las patas.
"Meneame con la cultura y comentarios de calidad."
0
Pitchford
Si eran vuelos subvencionados me alegro especialmente. La aviación, ese medio de transporte que apenas tiene impuestos sobre el combustible que utiliza y encima subvencionado en muchos casos.
6
makinavaja
Presionando para que le vuelvan a aumentar las subvenciones, como siempre.... qué morro!!!!!
1
Sacapuntas
Buena noticia. Espero que mejoren esos autobuses con alas para que no nos traten como al ganado (creo que con aplicar la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales en su art. 59 sería suficiente). No caigamos en el "otro vendrá que bueno te hará".
1
SeñorPresunciones
Les doy una idea gratis: Aeropuerto-Bingo Jesús Gil.
1
tromperri
Que capitalismos más raro que no funciona sin paguitas a las empresas.
1
autonomator
Ea, feliz viaje.
0
Sir
Los aviones de RyanAir los cambian a Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría. Me parece bien, que los disfruten, no queremos empresas chantajistas y con actitudes ilegales con sus clientes.
0
CharlesBrowson
poco me parece
0

