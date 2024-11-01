Ryanair se va de los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte, y recorta un millón de plazas en España

Ryanair ejecutará un nuevo recorte de plazas en España en medio de su guerra abierta con Aena por la subida de tasas aeroportuarias en un 6,5%. La compañía retirará sus aviones de los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte, y reducirá su oferta en aeropuertos como Santander, Zaragoza, Asturias o Vitoria. La compañía cifra en 600.000 las plazas que retira en los aeropuertos regionales, un 41% del total; y otras 400.000 plazas en las Islas Canarias, el equivalente a 36 las conexiones canceladas entre la península y el archipiélago.
etiquetas: ryanair , aena , aeropuertos , santiago , vigo , tenerife , península , canarias
Bajará la presión turistica en las ciudades.
Ryanair lo sabe y seguramente esos ayuntamientos acabarán cediendo.
Que va a doler el "desenchufado", sí, pero lo malo que tiene el dinero fácil es que lo que fácil se viene fácil se va. Y nunca, nunca se pagan gastos ordinarios con ingresos extraordinarios.
