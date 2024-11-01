El padre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó por sufrir bullying, pide un protocolo nacional contra el acoso escolar [Hemeroteca]

Noviembre 2022. El padre de Kira López, la joven de 15 años que se suicidó tras sufrir bullying, entregó más de 230.000 firmas en el Congreso para exigir un protocolo nacional contra el acoso escolar. Pide atención psicológica inmediata ante sospechas de abuso y actuación urgente en riesgo de suicidio. Denuncia que el 90% de los casos quedan impunes y que los protocolos actuales fallan. Reclama que el acoso escolar deje de verse como “cosas de críos” y se trate como un grave problema social.