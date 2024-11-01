edición general
El padre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó por sufrir bullying, pide un protocolo nacional contra el acoso escolar [Hemeroteca]

Noviembre 2022. El padre de Kira López, la joven de 15 años que se suicidó tras sufrir bullying, entregó más de 230.000 firmas en el Congreso para exigir un protocolo nacional contra el acoso escolar. Pide atención psicológica inmediata ante sospechas de abuso y actuación urgente en riesgo de suicidio. Denuncia que el 90% de los casos quedan impunes y que los protocolos actuales fallan. Reclama que el acoso escolar deje de verse como “cosas de críos” y se trate como un grave problema social.

#3 poxemita
Da igual que haya un protocolo nacional, autonómico o local, si los colegios/institutos se lo pasan por el forro para no "crear alarma".
La clave estaría en la responsabilidad penal de la cadena de quien tiene que intervenir, profesores, directores del centro, inspección educativa, etc.
3
WcPC #4 WcPC
#3 Si el "protocolo" implica clases especializadas, profesionales encargados de tratar con los problemas en cada centro y reducción de ratios de alumnos por clase, si que tendría éxito.
Cuando el protocolo consiste en que, el profesor que debe tratar con clases de 25 alumnos ser tutor de un total de 50 alumnos y además dar clase a otros 100 deba realizar unos "protocolos", los protocolos son inútiles, papel mojado.
0
Gry #2 Gry
Que no se olviden de incluir mecanismos para asegurarse de que se cumplen porque creo que todos los colegios tienen que tener ya protocolos anti bullying.
1
escuadron #1 escuadron
A ver si se ponen de una vez las pilas y legislan con la contundencia que se pidió en 2022 con el caso de Kira
0

