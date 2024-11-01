edición general
La bajada de impuestos de PP y Vox a los grandes herederos deja un agujero de 290 millones de euros en Baleares

La nueva reforma fiscal ha dejado en el último año un agujero de 460 millones de euros en las arcas públicas. De esa cantidad, 289 millones dejados de pagar corresponden a 15 herederos (el 0,1% de los declarantes). A pesar de que el Ejecutivo autonómico presume, sobre todo, de beneficiar con esta medida a más de 20.000 familias, lo cierto es que son los ultrarricos quienes se han visto favorecidos. Gran parte de la población se ha ahorrado menos de 1.000 euros, mientras los declarantes más ricos han dejado de pagar 4 millones de euros cada uno.

Enésimo_strike
Trabajo tramitando escrituras en Mallorca y, tristemente, veo a muchas familias a las que 2k de entierro y 2k de herencia, muy normalita, les hace un roto importante en la economía familiar. Y eso con ISD a 0€ y plusvalía bonificada.
2
winstonsmithh
#3 ¿Estas pidiendo entocnes fijar precios de los entierros y notarías o directamebte que se nacionalicen?
0
Enésimo_strike
#6 los precios notariales ya están fijados según arancel y los entierros, generalmente, se hacen según precios municipales. Y los notarios ya son funcionarios públicos. Ambas cosas están fijadas ya, no entiendo tu pregunta.
0
winstonsmithh
#8 Ah te malinterpreté entonces, pensaba que querías hablar de otras cosas ajenas a la propia noticia
0
Enésimo_strike
#10 estoy hablando de lo que cuesta heredar en una noticia sobre ISD, no sé dónde ves que hable de cosas ajenas a la noticia.

Que, dicho sea de paso, parte de un titular incorrecto y pretendidamente sensacionalista, la bajada de impuestos no es solo a los grandes herederos, es a todos excepto al grupo “grados más distantes/extraños”.
0
winstonsmithh
#11 Ah vale como hablabas del costo de un entierro y de lo que cuesta un notario no me había fijado que en realidad hablabas de bajadas de impuestos
0
Enésimo_strike
#12 lo dices como si fuesen cosas que nada tienen que ver, como si lo que perfecciona la herencia no fuese su aceptación, que es lo que implica que exista un hecho imponible, el ISD.

Claro que viniendo de alguien que no sabe que los notarios cobran según arancel legal y cree que sus precios no son fijos, tampoco me extraña. Por trabajo también estoy acostumbrado a lidiar con analfabetismo fiscal
0
winstonsmithh
#13 Lo dices como si tu objetivo fuera enmierdar el hilo ahora que no ya no cambias de tema
0
nopolar
#6 Lo que cobran los notarios si que es un chollo inexplicable. Que pongan funcionarios, administrativos, a dar fe y punto. No me explico esa extraña mezcla de función pública y cortijo que hay con las notarías.
1
comadrejo
Hay que apoyar a los mas necesitados. :troll:
1
karaskos
No tiene sentido culpar a estos políticos por hacer estas cosas.

Hay un rebaño que vota a estos depredadores justamente para estas cosas, por indiferencia, por incultura, por estupidez,... así como los que no votan.
1
Antipalancas21
Grandes gestores , pero solo para los ricos.
0
salteado3
La de "agradecimientos" a los gobernantes que pueden hacer esos herederos que se han ahorrado millones...
0
camvalf
Pues tenían que descontarles otro tanto de los fondos estatales ya que pueden prescindir de ese dinero
0

