La bajada de impuestos de PP y Vox a los grandes herederos deja un agujero de 290 millones de euros en Baleares

La nueva reforma fiscal ha dejado en el último año un agujero de 460 millones de euros en las arcas públicas. De esa cantidad, 289 millones dejados de pagar corresponden a 15 herederos (el 0,1% de los declarantes). A pesar de que el Ejecutivo autonómico presume, sobre todo, de beneficiar con esta medida a más de 20.000 familias, lo cierto es que son los ultrarricos quienes se han visto favorecidos. Gran parte de la población se ha ahorrado menos de 1.000 euros, mientras los declarantes más ricos han dejado de pagar 4 millones de euros cada uno.
| etiquetas: españa , islas baleares , impuestos , herencias
Que, dicho sea de paso, parte de un titular incorrecto y pretendidamente sensacionalista, la bajada de impuestos no es solo a los grandes herederos, es a todos excepto al grupo “grados más distantes/extraños”.
Claro que viniendo de alguien que no sabe que los notarios cobran según arancel legal y cree que sus precios no son fijos, tampoco me extraña. Por trabajo también estoy acostumbrado a lidiar con analfabetismo fiscal
Hay un rebaño que vota a estos depredadores justamente para estas cosas, por indiferencia, por incultura, por estupidez,... así como los que no votan.