La recaudación disparada apunta al primer superávit primario en España en 18 años

España conseguirá en 2025 un hito no visto desde 2007: el superávit primario. Los últimos datos de ejecución presupuestaria anticipan que las Administraciones Públicas van a tener más ingresos que gastos este año, descontando el coste de los intereses de la deuda. El ritmo de crecimiento de la recaudación, sumado al bloqueo de los presupuestos generales del Estado, provocarán un importante ajuste en el saldo de las AAPP.