La recaudación disparada apunta al primer superávit primario en España en 18 años

España conseguirá en 2025 un hito no visto desde 2007: el superávit primario. Los últimos datos de ejecución presupuestaria anticipan que las Administraciones Públicas van a tener más ingresos que gastos este año, descontando el coste de los intereses de la deuda. El ritmo de crecimiento de la recaudación, sumado al bloqueo de los presupuestos generales del Estado, provocarán un importante ajuste en el saldo de las AAPP.
| etiquetas: españa , recaudación , presupuesto , pib , superávit
La gente en España con un salario normal a penas llegando a fin de més, imposible independizarse
De un imperio a la decadencia absoluta, la peor élite de la historia, el peor downgrade de la historia
Pero luego te van a hablar de un sistema poroso y demás mierdas.
Se están haciendo de oro y ahora están promoviendo a sus guardianes para que gobiernen con mano dura no vaya a ser que encima nos demos cuenta, dejemos de mordernos entre nosotros y les jodamos los recursos... y nosotros como ñus a beber al rio.