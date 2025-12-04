edición general
La recaudación disparada apunta al primer superávit primario en España en 18 años

La recaudación disparada apunta al primer superávit primario en España en 18 años

España conseguirá en 2025 un hito no visto desde 2007: el superávit primario. Los últimos datos de ejecución presupuestaria anticipan que las Administraciones Públicas van a tener más ingresos que gastos este año, descontando el coste de los intereses de la deuda. El ritmo de crecimiento de la recaudación, sumado al bloqueo de los presupuestos generales del Estado, provocarán un importante ajuste en el saldo de las AAPP.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Pib disparado, recaudación disparada, la bolsa en record

La gente en España con un salario normal a penas llegando a fin de més, imposible independizarse

De un imperio a la decadencia absoluta, la peor élite de la historia, el peor downgrade de la historia
2 K 36
Magog #4 Magog
#2 lo del imperio terminó hace mas de 200 años...
1 K 18
sotillo #12 sotillo
#4 Ya lo verá cuando monte a caballo con Abascal
1 K 17
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#4 Increíble eh, hace 200 años españa era un imperio y ahora es un país de guiris borrachos, camareros, tremenda la élite española como ha destruido españa
0 K 20
#14 muerola
#13 para tremendo ...
0 K 10
sotillo #11 sotillo
#2 Los años de Montoro y su catastrófico saqueo del país no se recupera en una década y mira que lo están haciendo bien
1 K 17
Escafurciao #15 Escafurciao
#2 normal que el PP esté dando todo lo que puede, se estará frotando las manos y salivando.
0 K 8
ochoceros #16 ochoceros
#2 Y los que mas promueven las quejas para el cambio de gobierno todavía más hacia la derecha son quienes más se están beneficiando.
0 K 11
javierchiclana #10 javierchiclana
"Artículo para suscriptores"  media
1 K 27
autonomator #5 autonomator
Pero luego te van a hablar de un sistema poroso y demás mierdas.
Se están haciendo de oro y ahora están promoviendo a sus guardianes para que gobiernen con mano dura no vaya a ser que encima nos demos cuenta, dejemos de mordernos entre nosotros y les jodamos los recursos... y nosotros como ñus a beber al rio.
1 K 26
Fisionboy #1 Fisionboy
Pues nada... para el año que viene, otra subidita de IRPF, que España va como un cohete!
1 K 17
borteixo #3 borteixo
#1 las pensiones es lo que va a subir.
1 K 20
sotillo #9 sotillo
#3 Los sueldos ya están subiendo y las huelgas parece que funcionan
0 K 10
sotillo #7 sotillo
#1 Al año que viene elecciones y otro Montoro, que como todo está tan mal nada mejor que unos buenos recortes y a privatizar la lotería que la última se escapó solo con un atraco
0 K 10
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Ahora que Alemania, Francia y Reino Unido están atravesando sus peores crisis, a España le va mejor.
0 K 11
#6 josejon
Y cuantos deseando ocupar el mando para repartir (sin antes haberlo ganado).
0 K 9

