edición general
11 meneos
15 clics
El coste de acoger a los MENAs supera los 4.000 euros al mes: las CCAA rechazan el recorte del Gobierno al 35 % de la financiación

El coste de acoger a los MENAs supera los 4.000 euros al mes: las CCAA rechazan el recorte del Gobierno al 35 % de la financiación

El plan del Gobierno central para la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs) ha desatado una fuerte polémica entre comunidades autónomas de distinto signo político. El Ministerio de Juventud e Infancia ha rebajado la financiación de 145 a 35,75 euros por niño y día, lo que supone un recorte cercano al 80 %.

| etiquetas: menas , coste
9 2 0 K 101 politica
13 comentarios
9 2 0 K 101 politica
Comentarios destacados:    
#3 poxemita
Si los datos son ciertos son 53000€/año•niño. No sé que incluye esa cantidad, pero no parece poco dinero.
3 K 41
#4 guuilesmiz
#3 incluye corrupción, porque vaya tela con las cifras
5 K 63
#6 poxemita
#4 yo iba más por educación y sanidad, no se en cuanto lo estimarán. Al final hay que escolarizados y una plaza tiene un coste (aunque no lo conozcamos), y lo mismo con el pediatra.
0 K 12
#8 guuilesmiz *
#6 tu hijo (o el de cualquier ciudadano de España) te cuesta de sacar adelante 53000€/año? Imposible que cueste eso siendo el salario medio español es de 25000€/año.
No me cuadran las cuentas
1 K 16
#11 poxemita
#8 a mi también me parece una cifra muy alta, y como dices es bastante más que el salario medio o el mediano. Pero una plaza de colegio en la publica cuesta unos 6000€, que pagamos entre todos y ahí iba mi duda, supongo que las comunidades dirán que eso o los 1000 o 2000€ de media de la asistencia sanitaria también se la paguen.
0 K 12
frg #10 frg *
#3 #4 Como preguntes a algún trabajador de un centro de acogida se desternilla de la risa, y luego llora, porque andan con salarios de miseria y recursos menguantes. Ya podían ser viertas esas cifras, pero casi todo el montante se lo llevan intermediarios que hacen poco y mal.
0 K 11
Narmer #9 Narmer
#3 Piensa cuánto pagas de impuestos al año y mira a ver cuántas nóminas necesitas para cubrir esa cantidad. Es una buena manera de contextualizar lo que se paga y ver si es algo racional y ajustado a la realidad económica de nuestro país.
1 K 17
Pertinax #1 Pertinax *
Si es que es normal que haya familias viviendo en países de miseria que cedan la patria potestad de sus hijos al Estado Español. Yo haría lo mismo. Es más que comprensible.
1 K 26
Dragstat #5 Dragstat
#1 ya, pero hay muchas familias dispuestas a hacerlo ya con los hijos ya crecidos y formados; listos para trabajar, pagar impuestos y consumir. No se quiere niños nacionales por no pagar hasta que puedan contribuir, se va a hacer con extranjeros, y encima con responsabilidades.
0 K 20
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Va a ser un pingpongueo de gente... "ahítelocomastú".
0 K 8
#7 miraqueereslinda *
Para autopistas y hospitales, nos decían.

Pero en realidad qué mejor inversión se puede hacer que en "jóvenes que vienen a aportar su talento para hacer brillar esta sociedad".

www.youtube.com/shorts/uBd2kcrpwcQ
0 K 7
#12 pedromoralesnn_62a8fccf7
Hay que ser gilipollas para dejarte tomar el.pelo.como los españoles nos dejamos engañar ,por un sistema que da más ayuda a inmigrantes que a locales que necesitan esa ayuda y mas
0 K 6
Febrero2034 #13 Febrero2034
Tengo 2 hijos y tenemos una deduccion de 100e al mes los primeros 3 años... Solo a la madre.

Y a un Mena se necesita ese pastizal. Ninguna familia gasta eso en sus hijos, ni incluyendo la casa..
0 K 6

menéame