El coste de acoger a los MENAs supera los 4.000 euros al mes: las CCAA rechazan el recorte del Gobierno al 35 % de la financiación

El plan del Gobierno central para la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs) ha desatado una fuerte polémica entre comunidades autónomas de distinto signo político. El Ministerio de Juventud e Infancia ha rebajado la financiación de 145 a 35,75 euros por niño y día, lo que supone un recorte cercano al 80 %.