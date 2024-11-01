Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada

En unos días empieza el nuevo curso universitario en Andalucía. Pero este año, si quieres estudiar dos de las carreras con más futuro —Ingeniería Biomédica o Inteligencia Artificial—, tendrás que pagar como si fuera un coche de lujo. Moreno Bonilla ha vetado que estas titulaciones se impartan en las universidades públicas y las ha concedido en exclusiva a las privadas. Resultado: estudiar Ingeniería Biomédica costará 38.080 euros y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, 46.000 euros.