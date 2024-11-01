edición general
Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada

En unos días empieza el nuevo curso universitario en Andalucía. Pero este año, si quieres estudiar dos de las carreras con más futuro —Ingeniería Biomédica o Inteligencia Artificial—, tendrás que pagar como si fuera un coche de lujo. Moreno Bonilla ha vetado que estas titulaciones se impartan en las universidades públicas y las ha concedido en exclusiva a las privadas. Resultado: estudiar Ingeniería Biomédica costará 38.080 euros y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, 46.000 euros.

soberao
Y esto lo hace JuanMa que no fue capaz de terminar ninguna carrera de las que empezó, ni siquiera Magisterio que se aprueba asistiendo a clase porque lo fuerte son aprobar las oposiciones.
Poniendo trabas para que solo tengan carreras quien pueda pagarlas en las privadas.
El sueño neoliberal de una clase obrera analfabeta y sin posibilidades de ascenso social.
Suleiman
#3 Ya se está viendo, hay un nivelon actual entre los chavales...
Dragstat
Lo raro sería lo contrario, hay que recordar que son de derechas, no engañan a nadie con esto.
To_lo_loco
Estos si saben proteger bien sus derechos.
yemeth #4 yemeth *
Al margen de la noticia del señorito y su cortijo, el grado de inteligencia artificial de la uc3m (por echar un vistazo en algún lugar) parece una ingeniería informática cogiéndote todas las optativas con IA. Que está bien, pero me suena muy marketing todo esto.

www.uc3m.es/grado/inteligencia-artificial#programa
Antipalancas21
Que buen gestor en Bonilla, como todos los del PP.
vicus.
Para que cada uno esté en su sitio, los fachapobres con curros de mierda y los facha ricos con curros bien de gente bien. Seguid votando al PP, merluzos..
