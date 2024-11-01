Adolfo Pérez Esquivel a María Corina Machado: ¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?

El Premio Nobel argentino (1980) Adolfo Pérez Esquivel cuestionó este lunes a la dirigente política opositora venezolana María Corina Machado, que obtuvo la semana pasada la misma condecoración. “Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos y debes saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses. Las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación destruyendo la vida y organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación.”