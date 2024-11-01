edición general
El nobel Pérez Esquivel a Corina Machado: "El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sus sombras"

El nobel Pérez Esquivel a Corina Machado: "El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sus sombras"

Adolfo Pérez Esquivel, de 94 años, expresó su sorpresa por la designación de Machado. “Me sorprendió tu designación”, afirmó al inicio de su texto. El dirigente de la organización de derechos humanos Paz y Justicia centró sus críticas en la relación de la líder venezolana con Estados Unidos y su postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En uno de los pasajes más directos, según La Nación, Pérez Esquivel escribió: “Me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos: debés saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses”.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
“Me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos: debés saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses”.
En la UE lo hemos aprendido hace poco xD
K 101
javibaz #2 javibaz
#1 ¿Seguro que lo hemos aprendido?
K 100
makinavaja #6 makinavaja
#2 Me da que todavía no...
K 65
JackNorte #5 JackNorte *
Saltarte la ley y la constitucion solo es aceptable si lo haces desde cierta ideologia, el Argentino sabe de eso. En vez de criticas recibes aplausos. :-) y a la vez decir lo que en otros paises es criticable.
No hay nada como que te financie la campaña otro pais , si llega de ser de otra ideologia seria una injerencia , no te digo si fuera China.
Asi cuando ni aun asi salgas elegido , y hundan el pais poder decir que es porque no te votaron.
K 40
Findeton #3 Findeton
Todavía año y medio después no han publicado las actas.

cne.gob.ve

Todavía la web del CNE sigue "caída" por un "ataque informático".
K 20
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal
#3 El resultado de las elecciones son "las luces". Las actas, "las sombras"... :troll: :troll:
K 27
#4 pozz
Alguien sabe donde estan las actas de las ultimas elecciones? :roll: :troll:

El gobierno venezolano no es ninguna democracia, es una puñetera narcodictadura dirigida por dementes que tienen sumido al pueblo venezolano en la miseria mas absoluta, y eso que es un pais que duplica en tamaño a España y es asquerosamente rico en todo tipo de recursos naturales.
K 16
#9 Somozano
De la teología de la liberación
Bueno, solo hay que esperar que la biología haga su trabajo. Están todos para el homenaje
Democracias, lucha contra dictaduras militares, pacifismo, respeto a la libertades, prensa libre ...
Siempre y cuando enfrente no tengas una dictadura comunista o socialista. Entonces se transforman en palmeros del régimen criticando cualquier tipo de oposición

El cubano o venezolano que termina en Lugo trabajando de camarero en un bar y llegando sin nada es un burgués elitista millonario traidor proyankee
K 16
#8 Somozano
Puf, peronista argentino
Le falta ser judío y ya tendría el completo
K 6

