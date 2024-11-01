El nobel Pérez Esquivel a Corina Machado: "El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sus sombras"

Adolfo Pérez Esquivel, de 94 años, expresó su sorpresa por la designación de Machado. “Me sorprendió tu designación”, afirmó al inicio de su texto. El dirigente de la organización de derechos humanos Paz y Justicia centró sus críticas en la relación de la líder venezolana con Estados Unidos y su postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En uno de los pasajes más directos, según La Nación, Pérez Esquivel escribió: “Me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos: debés saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses”.
| etiquetas: pérez esquivel , corina machado , trump , venezuela
En la UE lo hemos aprendido hace poco
No hay nada como que te financie la campaña otro pais , si llega de ser de otra ideologia seria una injerencia , no te digo si fuera China.
Asi cuando ni aun asi salgas elegido , y hundan el pais poder decir que es porque no te votaron.
cne.gob.ve
Todavía la web del CNE sigue "caída" por un "ataque informático".
El gobierno venezolano no es ninguna democracia, es una puñetera narcodictadura dirigida por dementes que tienen sumido al pueblo venezolano en la miseria mas absoluta, y eso que es un pais que duplica en tamaño a España y es asquerosamente rico en todo tipo de recursos naturales.
Bueno, solo hay que esperar que la biología haga su trabajo. Están todos para el homenaje
Democracias, lucha contra dictaduras militares, pacifismo, respeto a la libertades, prensa libre ...
Siempre y cuando enfrente no tengas una dictadura comunista o socialista. Entonces se transforman en palmeros del régimen criticando cualquier tipo de oposición
El cubano o venezolano que termina en Lugo trabajando de camarero en un bar y llegando sin nada es un burgués elitista millonario traidor proyankee
Le falta ser judío y ya tendría el completo