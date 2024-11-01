El nobel Pérez Esquivel a Corina Machado: "El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sus sombras"

Adolfo Pérez Esquivel, de 94 años, expresó su sorpresa por la designación de Machado. “Me sorprendió tu designación”, afirmó al inicio de su texto. El dirigente de la organización de derechos humanos Paz y Justicia centró sus críticas en la relación de la líder venezolana con Estados Unidos y su postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En uno de los pasajes más directos, según La Nación, Pérez Esquivel escribió: “Me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos: debés saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses”.