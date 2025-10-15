edición general
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA

Un niño de 12 años espera a que su madre salga hacia el trabajo. En cuanto escucha el sonido de la puerta, desbloquea su iPad y abre una aplicación que conoce de memoria: el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial integrado en Snapchat. Escribe unas pocas palabras: "hombre viejo, canoso, con barba, descalzo, de pie en la puerta de esta casa". Segundos después, ahí estaba: un desconocido desaliñado mirando directo a la cámara, con una expresión de cansancio que parecía absolutamente humana. El niño hace una captura de pantalla y

Magog #1 Magog
A mi me gusta la variante de los que ponen a una sirvienta top model y se lo mandan a la mujer :-D
Jangsun #2 Jangsun
Esto me recuerda el vídeo de IA que rulaba por YouTube, con un gorila de lomo plateado que recoge un bebé que se ha caído dentro de su recinto del zoo y se lo devuelve a la madre. Y lo titulan algo así como "las madres se entienden"...y tiene miles de comentarios de gente diciendo que los animales son mejores que las personas, que tienen sentimientos, etc. Es que es para alucinar con el nivel la peña y lo fácil que va a ser controlarlos con el internet y la IA ...
mono #3 mono *
#2 Mi suegra me mandó una de un águila que se quería llevar a una cría de león, y la leona pegaba un salto de 15 metros y la salvaba

www.youtube.com/shorts/yW2WWdXmzdM
Chinchorro #4 Chinchorro
Normal que las empresas de IA valgan cientos de miles de millones de dólares... son tan útiles... :troll:
