La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA

Un niño de 12 años espera a que su madre salga hacia el trabajo. En cuanto escucha el sonido de la puerta, desbloquea su iPad y abre una aplicación que conoce de memoria: el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial integrado en Snapchat. Escribe unas pocas palabras: "hombre viejo, canoso, con barba, descalzo, de pie en la puerta de esta casa". Segundos después, ahí estaba: un desconocido desaliñado mirando directo a la cámara, con una expresión de cansancio que parecía absolutamente humana. El niño hace una captura de pantalla y
| etiquetas: broma , viral , mendigo , preocupa , autoridades , explica , problema , ia
www.youtube.com/shorts/yW2WWdXmzdM