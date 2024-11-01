edición general
29 meneos
105 clics
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir

Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir  

"Los diputados del PP arrancan a aplaudir cuando Feijóo dice que en España "se aplaude al indecente"

| etiquetas: feijóo , indecente , aplausos
24 5 1 K 385 actualidad
8 comentarios
24 5 1 K 385 actualidad
mariKarmo #4 mariKarmo
Ni las troleadas le salen bien.
4 K 68
fareway #2 fareway
Son de peluca y trompeta! xD xD xD xD xD
1 K 37
Veo #5 Veo *
Es que es muuu toooonto.
1 K 28
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Son unos putos inútiles y lo hacen sin darse cuenta o son unos mezquinos que se la están jugando a Feijóo? Imposible saber cual es cierta porque son tan inútiles como mezquinos.
0 K 16
#7 asgard_gainsborough
Leñe, pensaba que era el Mundo Today, me la han colado...
0 K 10
Ka0 #8 Ka0
PP = Puta Parodia xD xD xD xD
0 K 10

menéame