29
meneos
105
clics
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
"Los diputados del PP arrancan a aplaudir cuando Feijóo dice que en España "se aplaude al indecente"
feijóo
,
indecente
,
aplausos
#4
mariKarmo
Ni las troleadas le salen bien.
4
K
68
#1
lonnegan
3
K
55
#2
fareway
Son de peluca y trompeta!
1
K
37
#3
Milmariposas
1
K
33
#5
Veo
*
Es que es muuu toooonto.
1
K
28
#6
MiguelDeUnamano
Son unos putos inútiles y lo hacen sin darse cuenta o son unos mezquinos que se la están jugando a Feijóo? Imposible saber cual es cierta porque son tan inútiles como mezquinos.
0
K
16
#7
asgard_gainsborough
Leñe, pensaba que era el Mundo Today, me la han colado...
0
K
10
#8
Ka0
PP = Puta Parodia
0
K
10
