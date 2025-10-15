"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza

Los hechos han tenido lugar en la sesión de este miércoles del Pleno de les Corts Valencianes. En la tribuna de oradores, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, iba a comenzar una intervención. En ese momento, se ha podido escuchar claramente como el diputado del PP Manuel Pérez Fenoll le gritaba al diputado Juan Bordera, de Compromís: "Qué gordito has vuelto de Auschwitz", en referencia a Bordera.