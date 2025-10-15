edición general
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza

Los hechos han tenido lugar en la sesión de este miércoles del Pleno de les Corts Valencianes. En la tribuna de oradores, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, iba a comenzar una intervención. En ese momento, se ha podido escuchar claramente como el diputado del PP Manuel Pérez Fenoll le gritaba al diputado Juan Bordera, de Compromís: "Qué gordito has vuelto de Auschwitz", en referencia a Bordera.

fareway #1 fareway
¿Y eso se salda sin una hostia en los hocicos? Vaya puerco... el pepero fachoso.
22
frankiegth #7 frankiegth *
#1. Iría de víctima por todos los platós y juzgados de recibir esa respuesta. Se sienten impunes, pero solo son ignorantes con corbata en manos de las redes clientelares equivocadas. Darian pena sino fuera por el daño que hacen.
5
#20 vGeeSiz
#7 estás hablando de la gente de la flotilla?
0
frankiegth #24 frankiegth
#20. Muchas "corbatas" has visto tú entre la gente de la flotilla...
0
Spirito #9 Spirito *
#1 Algunos son así de imbéciles porque viven en su realidad paralela.

Ni aún siquiera hacen un pequeño esfuerzo para imaginar el horror de Gaza y, por tanto, entender la importancia de los que fueron, como pudieron y dejaron, a socorrer allí en auxilio de miles de personas indefensas, en su mayoría niños, criaturas totalmente inocentes.

Y como son incapaces de empatizar, o no quieren, no pueden entender el clamor mundial contra el genocidio, contra el horror y lo vanalizan o bromean.

Son así de imbéciles.
6
Mikhail #27 Mikhail
#9 Yo creo que no es falta de capacidades intelectuales, es que son malas personas.
0
ronko #18 ronko
#1 Es uno de esos momentos que viene bien recordar a Labordeta: www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk
0
celyo #22 celyo
#1 estrategía Ayuso.

En vez de hablar de los muertos por la DANA es mejor desviar la atención con estupideces, que además van al son de lo que comenta Federico Losantos.
1
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Otra prueba más de que los fondos sionistas pagan a esta gente y por eso no dieron la alerta el 29 de octubre
5
carakola #11 carakola
Oportunidad perdida para contestar: Sin embargo tu mantienes la linea porque comer pollas sionazis no engorda. Sin respeto para los que no respetan.
5
ipanies #14 ipanies
Todos los días empeñados en demostrar que son unos miserables. Lo siento por los que tengan que sufrirlos a diario trabajando con ellos o simplemente coincidiendo en cualquier espacio con un tipo de gente que es capaz de decir estas cosas en alto en una institución pública. Bochornoso se queda muy corto.
3
Veelicus #4 Veelicus
Pena que al volver a casa no se la encuentre como se la encuentran los palestinos en gaza
3
Sandman #10 Sandman
#4 Mira que yo siempre he pecado de buenista y ser de luz, pero de un tiempo a esta parte echo de menos la aparición de algún movimiento de liberación o hacer un mocho para contratar a autónomos de la dark web para trabajos puntuales.
1
#12 soberao
#10 Con que hubiera listas abiertas en las elecciones donde en vez de votar una lista del partido votaras a uno de la lista del partido, aunque fuera el último, acabarías con toda esta chusma, que solo tiene el peloteo para ir primero de la lista y así asegurarase el carguito. Se les iba a acabar el ir de chulos sin consecuencias.
1
johel #15 johel *
#12 Que optimismo desbordante con lo de las listas abiertas. Se llenarian de hijos de puta exactamente igual que ahora, lo unico que tienes que hacer para ver como funciona eso es bajar a una reunion de la comunidad de vecinos.
Quizas un poco de meritocracia en vez de chupapollismo clasista ayudaria, pero tampoco soy muy optimista con el tema.
2
#30 tremolantepenacho
#12 Como ha dicho #15 lo de las listas abiertas no soluciona nada. Si un partido presenta un 100% de hijos de p*ta te crees sus votantes lo abandonarían?

Vox lo hace con listas cerradas y está subiendo en las encuestas.
0
pepel #2 pepel *
Más gordito has venido tú del Parlament. Seguramente te estamos pagando demasiado.
2
#8 laruladelnorte
No dejan pasar un día sin que dejen constancia de lo miserables que son.
3
#19 baronluigi
A ver. Él promueve hacer lo mismo con los de izquierda en España. ¿Acaso pensaís que un franquista puede tener empatía?
2
sivious #13 sivious
Representa perfectamente a sus votantes. No se que esperais.
2
Chinchorro #6 Chinchorro
Ser un cacho de mierda no es delito... :troll:
1
#16 Dedalos
Claramente vosotros los valencianos tenéis bastante culpa de a quienes sentáis en vuestros parlamentos. Hacéroslo ver, por qué dan bastante asco estos personajes que gobiernan vuestra comunidad.
1
alfre2 #29 alfre2
El vocablo era GENTUZA, no?
0
el_Tupac #28 el_Tupac
Dice una gilipollez y, como molesta a mucha gente, se siente importante por ello.

Que sencilla es la vida del idiota.
0
vviccio #5 vviccio
No hace falta hacer y ni decir nada; solo mostrar lo que ha dicho porque sus palabras lo delatan.
0
#31 Leon_Bocanegra
Que no pase un solo día sin que la derecha muestre su miseria moral.
0
hdblue #26 hdblue
Pues lo que dicen de MANUEL PÉREZ FENOLL en su tierra es bonico-del-tó...

Benidorm: MANUEL PÉREZ FENOLL del 25-3-2006 al 22-9-2009
"Sin duda alguna la muerte de Paquito FUE EL PRIMER ACTO DE EX ALCALDE PÉREZ FENOLL Y DESPUES, PRESUNTAMENTE, TAL VEZ, TUVIERA QUE VER CON EL DE PEREZ DEVESA.

Este individuo fue el peor alcalde de todos los tiempos de Benidorm. Subasto una vivienda a un trabajador, paralizo la obra del Centro Cultural. Ha sido, varias ocasiones, diputado de la comunidad y…   » ver todo el comentario
0
#23 benkenube
¿Juan Bordera? ¿Que pesara poco más de 50 kg?
0
#25 benkenube
Lo de hijo de fruta, le viene al pelo, al bobo ese...
0
Paisos_Catalans #17 Paisos_Catalans *
Y hay gente que vota a esos. Para poder votar a un partido, uno debería superar un examen sobre su programa electoral y intervenciones en los parlamentos de sus futuros representantes. No apruebas, no puedes votarles.
0
#21 Tailgunner
Quién es la chica de la foto que está con él? Es curiosidad...
0

menéame