"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza

Los hechos han tenido lugar en la sesión de este miércoles del Pleno de les Corts Valencianes. En la tribuna de oradores, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, iba a comenzar una intervención. En ese momento, se ha podido escuchar claramente como el diputado del PP Manuel Pérez Fenoll le gritaba al diputado Juan Bordera, de Compromís: "Qué gordito has vuelto de Auschwitz", en referencia a Bordera.
Ni aún siquiera hacen un pequeño esfuerzo para imaginar el horror de Gaza y, por tanto, entender la importancia de los que fueron, como pudieron y dejaron, a socorrer allí en auxilio de miles de personas indefensas, en su mayoría niños, criaturas totalmente inocentes.
Y como son incapaces de empatizar, o no quieren, no pueden entender el clamor mundial contra el genocidio, contra el horror y lo vanalizan o bromean.
Son así de imbéciles.
En vez de hablar de los muertos por la DANA es mejor desviar la atención con estupideces, que además van al son de lo que comenta Federico Losantos.
Quizas un poco de meritocracia en vez de chupapollismo clasista ayudaria, pero tampoco soy muy optimista con el tema.
Vox lo hace con listas cerradas y está subiendo en las encuestas.
Que sencilla es la vida del idiota.
Benidorm: MANUEL PÉREZ FENOLL del 25-3-2006 al 22-9-2009
"Sin duda alguna la muerte de Paquito FUE EL PRIMER ACTO DE EX ALCALDE PÉREZ FENOLL Y DESPUES, PRESUNTAMENTE, TAL VEZ, TUVIERA QUE VER CON EL DE PEREZ DEVESA.
Este individuo fue el peor alcalde de todos los tiempos de Benidorm. Subasto una vivienda a un trabajador, paralizo la obra del Centro Cultural. Ha sido, varias ocasiones, diputado de la comunidad y… » ver todo el comentario