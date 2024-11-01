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Misterio en Ormuz: EE UU pierde uno de sus drones más caros y nadie explica qué pasó

Misterio en Ormuz: EE UU pierde uno de sus drones más caros y nadie explica qué pasó

El MQ-4C Triton, un dron de vigilancia con más envergadura que un Boeing 737 y un coste superior a 400 millones de dólares, emitió una señal de emergencia sobre el estrecho y desapareció del radar...

| etiquetas: dron , tritón , eeuu , ormuz , irán , mq-4c
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42 comentarios
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Comentarios destacados:            
maldia #8 maldia
El triangulo de los barbudos.
31 K 290
#2 mstk
se le jodieron los amortiguadores del tambor.
8 K 103
Sinyu #14 Sinyu
#2 Lo mâs probable es un fuego fortuito en la lavandería.
7 K 77
#33 cnr
#2 Espera a ver si se acordaron de cambiarle las pilas.
0 K 6
PasaPollo #34 PasaPollo
#2 Eso es la junta de la trócola.
1 K 19
salteado3 #39 salteado3
#2 ...y por eso está pasando la ITV en un laboratorio de ingeniería inversa en China :->
0 K 14
Beltenebros #1 Beltenebros
Eso es mucho dinero.
9 K 101
Rembrandt #36 Rembrandt *
#1 no vale eso... pero si mandas "La Razón" ya sabes que la mitad es trola y la otra mitad inventado. No habrá medios ni nada..................

Edito, basta una búsqueda sencilla en un buscador. Por ejemplo Google es uno, para saber lo que ha pasado con el dron ese........ o al menos lo que ha dicho EEUU.

Si quereis saber la verdad, que nadie se explica!!! ... preguntadme... o buscad en google :-)
1 K 19
#40 hokkien
#1 MQ-4C down. Try again.
0 K 10
skaworld #6 skaworld
Es normal, todo el mundo sabe que se le ha incendiado la lavadora, pero nadie sabe exactamente por que llevaba lavadora el dron
8 K 94
tul #9 tul
#6 para centrifugar las señales hombre xD
3 K 45
skaworld #19 skaworld
#9 Son cosas de las tomas de especificaciones de diseño, que estas liado con los protocolos de comunicaciones seguras, el armamento, la telemetría... y se te cuela "programas de aclarado rápido de prendas delicadas y de color"
2 K 33
tul #25 tul
#19 el aclarado rapido es imprescindible para mostrar un baja firma radar xD
1 K 24
#3 txepel
Tanta envergadura que los ingenieros no se resistieron a meterle una lavandería.
7 K 91
#4 HangTheRich *
Me pregunto que habrá pasado. Hay dos países en guerra tirándose misiles pero no sabemos que le ha pasado al dron.

Habrán sido los aliens ancestrales o se les atasco el cagadero
7 K 82
Poplíteo #16 Poplíteo
#4 Dice Donald que el dron le sigue llamando todos los días. Y que le llama gracias a él.
2 K 41
Paltus #18 Paltus
#4 Para mí fue un secuestro del dron por parte de Iran y posterior derribo por parte de los americanos.
0 K 10
javibaz #20 javibaz
#4 y el dron estaba a más de 9000 km de su casa.
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tusitala #35 tusitala
#4 A quien no se le ha perdido algo, son cosas que pasan.
0 K 10
#7 JanSolo
Yo creo que le entro humedad en la tapa del delco.
4 K 47
Graffin #32 Graffin
Ya no es un dron, es un dron't.
3 K 29
#41 Curruncho
#32 jajajajaj
0 K 6
#12 sliana
No lo saben, pero si lo saben.
Periodistas, lo listos que son para unas cosas, lo tontos que se hacen para otras.
1 K 27
Gry #23 Gry
La noticia está equivocada, es más barato un dron de 400 millones que un piloto cuando te acabas de gastar al menos 500 en rescatar a un piloto.

Los de la Razón ni valoran la vida humana tanto como los estadounidenses. :-P

tass.com/world/2112875

En cuanto al dron probablemente lo derribó Baréin, estaba encima cuando empezó a caer.  media
1 K 22
ur_quan_master #13 ur_quan_master
Los planos están ya a la venta en AliExpress.
1 K 21
Lerena #21 Lerena
Irán está lleno de chinos disfrazados de islamistas para rapiñar toda la tecnología que cae al suelo por esa zona.
1 K 20
Imag0 #31 Imag0
Ha desertado, ni los putos drones usanos quieren la guerra con Irán.
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c0re #38 c0re
El bloste. Posiblemente.
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Cehona #11 Cehona
Lo han asado al chili dron.
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tricionide #10 tricionide
creo que paso ya hace unos dias
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#28 Troglobyte
El filange
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#27 diosmioporque
Son tantas cosas...
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Gandark_S1rk #5 Gandark_S1rk
eso es de la correa
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Poplíteo #17 Poplíteo
#5 Pues les va a salir por un pico.
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#29 topecb
#5 o de la junta de la trócola :troll:
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Spirito #42 Spirito
Ha sido el malvado Putin. (/Mode yanquinejos off)
0 K 9
#24 Almirantecaraculo
La junta la trocola, o el wáter de comer tanto cus cus
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Nokith #22 Nokith
Nadie sabe dronde está.
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#37 z1018
No me lo digan, un misil no, los restos de un misil porque todos los misiles y drones son interceptados
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#26 Emotivo
Lógico, paso por un estrecho y no cogia.
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#15 Walquitolki
Le han dado comía!
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menéame