Misterio en Ormuz: EE UU pierde uno de sus drones más caros y nadie explica qué pasó

El MQ-4C Triton, un dron de vigilancia con más envergadura que un Boeing 737 y un coste superior a 400 millones de dólares, emitió una señal de emergencia sobre el estrecho y desapareció del radar...
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Edito, basta una búsqueda sencilla en un buscador. Por ejemplo Google es uno, para saber lo que ha pasado con el dron ese........ o al menos lo que ha dicho EEUU.
Si quereis saber la verdad, que nadie se explica!!! ... preguntadme... o buscad en google
Habrán sido los aliens ancestrales o se les atasco el cagadero
Periodistas, lo listos que son para unas cosas, lo tontos que se hacen para otras.
Los de la Razón ni valoran la vida humana tanto como los estadounidenses.
tass.com/world/2112875
En cuanto al dron probablemente lo derribó Baréin, estaba encima cuando empezó a caer.