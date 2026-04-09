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Se desconoce el paradero del MQ-4C Triton de la Armada tras desaparecer del sistema de seguimiento de vuelos sobre el Golfo Pérsico (EN)
Los datos de seguimiento muestran que el MQ-4C perdió altitud rápidamente tras declarar una emergencia en vuelo sin especificar.
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etiquetas
:
mq-4c
,
triton
,
golfo
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eeuu
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relacionadas
#2
HeilHynkel
Se habrá producido un incendio en la lavandería.
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K
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#5
security_incident
#2
Creo que se debió a un atasco en los baños
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#7
Aokromes
#2
que pensaran los nafos del ejercito mas poderoso del mundo?
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#11
oceanon3d
#2
Llevaba un arma nuclear táctica de 20 kilotones en pruebas ... el código de armado lo tenia grabado en un ala; Irán ya es una potencia nuclear.
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#9
wai
Ese avión tiene capacidades submarinas? No? Pues tengo malas noticias...
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#1
Tkachenko
*
Que le habrá pasado?? 200 millones cuesta el aparatito
600 la versión definitiva
xcancel.com/MenchOsint/status/2042323656454316359
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#13
porquiño
#1
me acabo de quedar a cuadros... A ver si un alma caritativa me lo puede explicar! Como es que un avión-dron militar llámalo como quieras aparece en el flighradar??? El trasponder no está encendido digo yo.
2
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#16
Tkachenko
#13
a mi también me sorprende. En cualquier caso, en la cuenta de Menchosint encontrarás multitud de vuelos de este tipo.
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K
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#20
porquiño
#16
acabo de entrar y si que es cierto que puedo ver algunos aviones militares pero coño... Son aviones de movilidad y cosas así!
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K
10
#21
Razorworks
*
#16
#17
No me cuadra nada. Si es fácil liarsela a los GPS, imagínate lo fácil que es radiar información falsa en 1090 MHz para llenar el ADS-B de mierda con vuelos falsos. Lo vuelvo a decir, es que no me lo creo, directamente.
Sin ir más lejos, hoy ha pasado por mi casa un Chinook escoltado por dos Tiger volando super bajo (posiblemente sean de la Bhela 1) y NO salían en el puto ADS-B, y hasta donde yo sé, no vivo en una zona de guerra. Así que imagínate que necesidad tiene un militar (ninguna) de ir radiando su puta posición si no quiere.
P.D.:
#18
Básicamente...
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7
#33
Priorat
*
#21
Es irrelevante que no nos cuadre a nosotros. Ni tú, no yo somos expertos y además nos falta multitud de información. Así que puede no cuadrarnos algo y ser perfectamente. Asume que no eres experto y que puede haber pasado algo o absolutamente nada. Y que cualquier razonamiento que hagamos tú o yo son una chorrada.
0
K
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#34
Aokromes
#21
es lo mas habitual del mundo ver drones militares en esa web, mas que nada para no colisionar con aviones.
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#19
Paltus
*
#15
¿Puede ser que si sobrevuelan espacio aliado tengan que conectarlo?
#13
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#25
Capitan_Centollo
#19
Si estaba en oriente medio, no tengo claro qué podrían los yankis ahora mismo considerar espacio aliado. Hasta cabe la posibilidad de que lo hayan tumbado los sionistas.
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#24
donsoul
#13
Estaba sobre Arabia Saudí volviendo a su base en Italia. Imagino que una vez terminada su misión es buena idea indicarle a los aviones de pasajeros dónde está el drone.
1
K
28
#26
porquiño
*
#24
es que a esas alturas donde vuelan no llegan los aviones comerciales... Como mucho supongo que algunos jets privados de los pequeños. Son cacharros para ir muy pero muy alto. Peeeeero ni idea, es que me sorprende la facilidad de encontrar información sobre la situación de valores militares desde la habitación de mi cuñado.
0
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#29
Sergio_ftv
*
#24
#26
No, según la captura, iba directo hacia Irán, en medio del Golfo, más cerca de Irán que de Arabia Saudita.
1
K
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#30
donsoul
#29
Iba directo hacia Irán cuando el transpondedor se apagó. Si lees la noticia verás que estaba sobre Arabia de vuelta a su base en Italia cuando perdió altitud e hizo un quiebro en dirección a Irán.
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K
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#36
Aokromes
*
#26
segun la captura de
#29
"solo" estaba a 10750 pies, es decir menos de 3300 metros, y la mayoria de los aviones comerciales van mas altos.
www.aviationgroup.es/actualidad/por-que-aviones-comerciales-vuelan-alt
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K
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#32
Aokromes
#13
los drones usa aparecian sobre ucrania constantemente.
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#12
nosurrender
Ya volverá. Ya escapó otras veces y aparece por la mañana.
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#3
jonolulu
Ha desertado al ver el pirao que tiene de presidente
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53
#4
carakola
Mararilerilerile...
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39
#18
Priorat
Lo más probable es que no haya pasado nada y fuese una maniobra para disimular. Si Irán puede derribarlo, lo más probable es que no lo derriben en el mar. En le mar no lo van a poder recuperar, en tierra pueden obtener mucha información.
Hay que tener en cuenta que en Flightradar solo aparece lo que quiere ser visto. Si alguien no quiere ser visto en Flightradar solo tiene que desconectar el transpondedor, por tanto que desaparezca no significa que le haya pasado algo. Y que haga una maniobra bajando para desaparecer de los radares al adentrarse en Irán tampoco es raro.
Así que no os flipeis todos.
1
K
19
#27
Tkachenko
*
#18
pues todo apunta a que se ha ido a tomar por culo
theaviationist.com/2026/04/09/mq-4-triton-disappears-over-persian-gulf
1
K
37
#35
Priorat
*
#27
No veo ninguna confirmación de que haya pasado algo y que el relato sea distinto a lo que por ejemplo me he imaginado yo.
Por no saber, ni sabemos si ha vuelto a la base de Italia o cualquier otra en el Golfo Pérsico sin el transpondedor activado.
Así que la realidad es que pinta lo que prefiráis imaginaros. Sois víctimas de vuestros sesgos.
Y no digo que no le haya pasado algo. Digo que con esa información no se puede deducir nada.
0
K
12
#14
pitercio
*
Estarán contentos porque no tendrán que ir a por el piloto.
0
K
18
#37
alehopio
*
En lo que va de abril han perdido 8 de estos MQ-9 y en total de la guerra contra Irán llevan perdidos 24.
english.news.cn/20260410/5f12c610c7e54a5aa06d696820a310b9/c.html#:~:te
.
La cifra oficial citada por fuentes del Pentágono ha subido a 24 unidades destruidas desde el inicio de la guerra con Irán. Se han registrado 8 derribos desde el 1 de abril, lo que confirma un aumento drástico en la efectividad de las defensas aéreas iraníes…
» ver todo el comentario
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K
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#6
Zarangollo
Se ha puesto triste
1
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14
#8
bacilo
Que lo busquen en Wallapop, Temu o Aliexpress.
1
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#22
Paltus
Lo que es raro es el quiebro directo hacia Irán. Se lo habrían hackeado?
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K
10
#10
sieteymedio
Vaaaya, hombre, ya me sabe mal...
0
K
10
#28
ViejoInsultaAChemTrail
no quepo en mi del disgusto "hoyga".
0
K
7
#15
Razorworks
*
¿Me puede explicar alguien por qué cojones un dron militar iba transmitiendo su posición por ADS-B? O no iba en misión militar o los americanos son subnormales.
P.D.: O nos están troleando totalmente, ahí lo dejo...
0
K
7
#17
Tkachenko
*
#15
es habitual
x.com/MenchOsint/status/2041908781320171999?s=20
x.com/MenchOsint/status/2034697747870159298?s=20
0
K
20
#23
fliper
El Triton está en mi casa
0
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7
#31
Spirito
#23
¡Lo sabía!
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9
Ver toda la conversación (
37
comentarios)
menéame
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600 la versión definitiva
xcancel.com/MenchOsint/status/2042323656454316359
Sin ir más lejos, hoy ha pasado por mi casa un Chinook escoltado por dos Tiger volando super bajo (posiblemente sean de la Bhela 1) y NO salían en el puto ADS-B, y hasta donde yo sé, no vivo en una zona de guerra. Así que imagínate que necesidad tiene un militar (ninguna) de ir radiando su puta posición si no quiere.
P.D.: #18 Básicamente...
www.aviationgroup.es/actualidad/por-que-aviones-comerciales-vuelan-alt
Hay que tener en cuenta que en Flightradar solo aparece lo que quiere ser visto. Si alguien no quiere ser visto en Flightradar solo tiene que desconectar el transpondedor, por tanto que desaparezca no significa que le haya pasado algo. Y que haga una maniobra bajando para desaparecer de los radares al adentrarse en Irán tampoco es raro.
Así que no os flipeis todos.
theaviationist.com/2026/04/09/mq-4-triton-disappears-over-persian-gulf
Por no saber, ni sabemos si ha vuelto a la base de Italia o cualquier otra en el Golfo Pérsico sin el transpondedor activado.
Así que la realidad es que pinta lo que prefiráis imaginaros. Sois víctimas de vuestros sesgos.
Y no digo que no le haya pasado algo. Digo que con esa información no se puede deducir nada.
english.news.cn/20260410/5f12c610c7e54a5aa06d696820a310b9/c.html#:~:te.
La cifra oficial citada por fuentes del Pentágono ha subido a 24 unidades destruidas desde el inicio de la guerra con Irán. Se han registrado 8 derribos desde el 1 de abril, lo que confirma un aumento drástico en la efectividad de las defensas aéreas iraníes… » ver todo el comentario
P.D.: O nos están troleando totalmente, ahí lo dejo...
x.com/MenchOsint/status/2041908781320171999?s=20
x.com/MenchOsint/status/2034697747870159298?s=20