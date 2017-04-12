¿Y si Jesucristo nunca hubiese existido? Entrevista al hombre que defiende que Jesús es un mito histórico [ENG]

Fitzgerald sostiene la controvertida perspectiva de que la figura de Jesús en el centro del cristianismo es una mitología historicizada, lo que significa que el núcleo original era un conjunto de tropos o mitos religiosos antiguos a los que se les añadieron detalles históricos a medida que eran contados y vueltos a contar por personas que creían que eran reales.
Es todo un invento, como cualquier otra religión.
Pero no sólo si no existió, tampoco si existió y sólo era un predicador de los muchos que había, o bajó de los cielos a contar su historia. ¿Qué cambiaría?, nada.
La historicidad de Jesús está en entredicho desde el siglo XVIII como poco. Pues no se han escrito ensayos ni nada al respecto.