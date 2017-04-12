edición general
¿Y si Jesucristo nunca hubiese existido? Entrevista al hombre que defiende que Jesús es un mito histórico [ENG]

Fitzgerald sostiene la controvertida perspectiva de que la figura de Jesús en el centro del cristianismo es una mitología historicizada, lo que significa que el núcleo original era un conjunto de tropos o mitos religiosos antiguos a los que se les añadieron detalles históricos a medida que eran contados y vueltos a contar por personas que creían que eran reales.

Pertinax #2 Pertinax *
Jesús existió. Jesucristo es un invento mitificador del Siglo I.
#5 vituwaf
#2 No fue considerado un dios hasta el siglo IV, en el concilio de Nicea.

Es todo un invento, como cualquier otra religión.
themarquesito #8 themarquesito
#2 Por eso es importante hablar de Jesús de Nazaret cuando uno se refiere a la figura histórica, mientras que la denominación Jesucristo hay que usarla en su debido contexto teológico
Malinke #1 Malinke
Pues nada.
Pero no sólo si no existió, tampoco si existió y sólo era un predicador de los muchos que había, o bajó de los cielos a contar su historia. ¿Qué cambiaría?, nada.
#4 drstrangelove
¿Entrevista al hombre que defiende que Jesús no existió? Lo dicen como si estuvieran hablando con un loco...

La historicidad de Jesús está en entredicho desde el siglo XVIII como poco. Pues no se han escrito ensayos ni nada al respecto.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
¿Y si? ¿En serio?
#7 BoosterFelix
Jesucristo no puede haber existido, porque si hubiera existido, y si por tanto hubiera creado a seres terrestres humanos tan gilipollas, nunca habría cometido el desliz de decirles que su bienestar dependía no de su inteligencia, sino de su devoción al creador. No sé cómo se lo montaría Yisus con las inteligencias extraterrestres, pero espero que no se lo montase tan torpemente como se lo montó con los seres humanos.
Bhuvaya #6 Bhuvaya
Mahoma por lo menos tiene una tumba que se puede visitar... Ya tiene más posibilidades que el nazareno.
