Lea íntegramente las denuncias a Vito Quiles y Fran Rivera por pedir que Trump capture a Sánchez

Los escritos no prejuzgan el resultado, pero han señalado posibles encajes jurídicos en el Código Penal, entre ellos la provocación, proposición o conspiración para delinquir (arts. 17 y 18), los delitos contra las instituciones del Estado (arts. 493 y ss.), así como amenazas graves indirectas (art. 169). En el caso de Fran Rivera, se ha mencionado también la agravante de publicidad por el uso de redes sociales y su notoriedad pública. Las denuncias han recordado que pedir públicamente un secuestro no sería una mera opinión

etiquetas: denuncias , vito quiles , fran rivera , secuestro , pedro sánchez
6 comentarios
Noeschachi
Fran Rivera columnista de Egin
K 26
tul
#1 el trozo de mierda con patas este no le llega ni a la suela del zapato a los columnistas del injustamente cerrado diario Egin.
K 13
Antipalancas21
#1 No, Gilipollas de ruedo.
K 20
unocualquierax
Rivera se defenderá muy fácilmente, dirá que no ha pedido un secuestro sino una detención, y se quedará tan ancho. Si el argumento le vale al Trump, ¿por qué no le va a valer a él ?.
K 8
Febrero2034
Que digan a fue por el Proces. Así se mes aplica la Amnistía
K 7
PijoProgre
Debe estar partiéndose la raja Vito Quiles. No tienen ningún recorrido
K 7

