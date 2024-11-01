Lea íntegramente las denuncias a Vito Quiles y Fran Rivera por pedir que Trump capture a Sánchez

Los escritos no prejuzgan el resultado, pero han señalado posibles encajes jurídicos en el Código Penal, entre ellos la provocación, proposición o conspiración para delinquir (arts. 17 y 18), los delitos contra las instituciones del Estado (arts. 493 y ss.), así como amenazas graves indirectas (art. 169). En el caso de Fran Rivera, se ha mencionado también la agravante de publicidad por el uso de redes sociales y su notoriedad pública. Las denuncias han recordado que pedir públicamente un secuestro no sería una mera opinión