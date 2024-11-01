Israel bombardea la reunión de clérigos que elegían al nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos, el máximo órgano del clero chií que elige al jefe de Estado de Irán desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, está compuesta por 88 miembros, aunque no está claro cuántos de ellos estaban en el edificio en el momento del ataque, según explican fuentes de Defensa al periódico israelí The Times of Israel.