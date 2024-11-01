edición general
16 meneos
47 clics
Israel bombardea la reunión de clérigos que elegían al nuevo líder supremo de Irán

Israel bombardea la reunión de clérigos que elegían al nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos, el máximo órgano del clero chií que elige al jefe de Estado de Irán desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, está compuesta por 88 miembros, aunque no está claro cuántos de ellos estaban en el edificio en el momento del ataque, según explican fuentes de Defensa al periódico israelí The Times of Israel.

| etiquetas: irán , sionismo , israel eeuu , clérigos , asamblea de expertos
14 2 0 K 294 actualidad
15 comentarios
14 2 0 K 294 actualidad
Comentarios destacados:    
shake-it #1 shake-it *
Parece que los clérigos, como buenos hombres de religión que son, no tienen muchas luces. Si sabes que tienes al puto Mossad encima, coño, un poquito de cuidado. Ponédselo difícil por lo menos.
4 K 54
#3 guuilesmiz
#1 esto y el asesinato de Jomeini no lo estoy entendiendo
1 K 13
obmultimedia #10 obmultimedia
#3 Estan evangelizando a Iran.
1 K 29
Spirito #11 Spirito
#3 Provocar más guerra.
1 K 27
#5 concentrado
#1 Con lo fácil que es tener la reunión online :troll:
0 K 19
Spirito #13 Spirito
#5 Con una tapita de jamón.
0 K 9
skaworld #7 skaworld *
#1 Análisis táctico desde "Bodgón Casa Matías":

-En Venezuela entraron quirúrgicamente presupongo que sobornando a la Daisy dandole la presidencia, esta acepto, dijo donde se escondia Maduro, que seguridad llevaba, soboronó a algun que otro puesto intermedio y los yankees entraron como pedro por su casa, expropiarion al capitán bigotes y como media Venezuela estaba ya bastante a favor del tema pos se puso Daisy a mandar y todos contentos

Intuyo q con Irán habia una jugada parecida,…   » ver todo el comentario
2 K 49
shake-it #9 shake-it
#7 Eso venía a decir en #2, aunque con mucha menos gracia
1 K 31
javibaz #12 javibaz
#1 según Irán en Twitter, el edificio estaba vacío y la reunión era telemática.
2 K 49
cocolisto #14 cocolisto
#1 El edificio estaba vacío.
1 K 37
Spirito #6 Spirito *
Bueno, a ver... ¿Eso que ha sido, fumata blanca o negra?

¿Habemus Ayatolá o no? :hug:

Ya, yaaaaa... ya cierro la puerta si eso. :troll:
1 K 19
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Fácil...el que hayga sobrevivido es el elegido.

Sucra mis habibis
1 K 17
shake-it #4 shake-it
#2 No te extrañe que el que sobreviva sea el que está pasando toda la info a los sionistas
1 K 22
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#2 #4 el que no fue a la reunión es el líder xD
0 K 20
#8 j-light
Ver clérigos será en un régimen teocrático.
0 K 10

menéame