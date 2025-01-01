Investigan al gerente de un parque recreativo de la Cerdanya por haber rechazado la entrada de 150 jóvenes israelíes. CAT

Las autoridades francesas creen que puede haber incurrido en un delito de discriminación basada en la religión, que puede castigarse hasta con tres años de cárcel. Un gerente de un parque de actividades lúdicas en Portè (Alta Cerdanya) ha sido puesto bajo custodia policial investigado por discriminación religiosa después de haber rechazado la entrada en las instalaciones de un grupo de ciento cincuenta jóvenes israelíes, a pesar de tener una reserva hecha de hacía meses. La fiscalía de Perpiñán ha puesto en marcha la investigación.
| etiquetas: antisemitismo
Así que se vuelvan del agujero del que salieron o que el conductor tire el autobús por el barranco y le haga un favor a la humanidad.
Encima hay que protegerlos, cuando lo que habría que hacer es prohibir su entrada en europa.
Los boicots son una forma de protesta la mar de extendida y aceptada. El motivo es legítimo (la guerra en Palestina), solo que esta vez es a clientes y no a productos. Un Buen abogado lo podría pelear (y seguramente perder), pero eso es solo viable si entendemos que el problema de este señor no es con la religión, sino con la política de un país. Y es por estos detalles, que hay que dar las noticias correctamente.
Es increíble que haya que explicar esto.. En España también hay grupos /etnias, etc que te gustaría vetar su entrada por los potenciales porblemas que te va a ocasionar y no puedes hacerlo ya que es un local de acceso PÚBLICO.
Según la fiscalía, el gerente del centro de ocio Tyrovol adujo razones personales para impedir el… » ver todo el comentario
Venga, y ahora a ver quien es el primero que me dice que estoy a favor del genocidio y del asesinato de niños en Gaza.
Hace mucho que no hay en la UE sucesos de antisemitismo. El rechazo actual viene directamente por el genocidio de Gaza y de la infracción de los gobiernos para sancionar y castigar al de Israel por sus crímenes.
No te diré que estás a favor, pero si que no parece importarte mucho.
Si es que no falla...
Eso sí, aprovecharán los órganos para traficar y no se pierdan, mas si son de niños...
Y el COVID iba a hacernos mejores ...
El descontento con Netanyahu eclosiona en un movimiento masivo de protesta en Israel… » ver todo el comentario
