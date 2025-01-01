edición general
Investigan al gerente de un parque recreativo de la Cerdanya por haber rechazado la entrada de 150 jóvenes israelíes. CAT

Investigan al gerente de un parque recreativo de la Cerdanya por haber rechazado la entrada de 150 jóvenes israelíes. CAT

Las autoridades francesas creen que puede haber incurrido en un delito de discriminación basada en la religión, que puede castigarse hasta con tres años de cárcel. Un gerente de un parque de actividades lúdicas en Portè (Alta Cerdanya) ha sido puesto bajo custodia policial investigado por discriminación religiosa después de haber rechazado la entrada en las instalaciones de un grupo de ciento cincuenta jóvenes israelíes, a pesar de tener una reserva hecha de hacía meses. La fiscalía de Perpiñán ha puesto en marcha la investigación.

XtrMnIO
Son precauciones por seguridad, el parque está lleno de niños.
Gry
Se puede discriminar por nacionalidad. Mira que no le hemos puesto sanciones a los rusos por ser rusos. :-P
#13 eipoc
#8 es muy fácil. Si van enseñando orgullosos su bandera es que son sionistas y son sionistas se les cierra la puerta y que se marchen. En otra situación te diría que se fuesen a su puta casa, pero da la casualidad de que no es su casa y que se la están robando a sus legítimos dueños. Son unos colonos y genocidas hijos de puta.

Así que se vuelvan del agujero del que salieron o que el conductor tire el autobús por el barranco y le haga un favor a la humanidad.
javibaz
La fiscalía ha explicado a la agencia AFP que el grupo de turistas israelíes había modificado su programa y se había dirigido, a bordo de tres autobuses, hacia otro sitio, cuya seguridad había sido ampliada por la gendarmería, y que no había habido ningún incidente.
Encima hay que protegerlos, cuando lo que habría que hacer es prohibir su entrada en europa.
otama
Imagina 150 insufribles de estos, metidos en tu camping... Bien por el dueño!
#22 luckyy
Es lamentable que un particular tenga que hacer el trabajo que no hacen los políticos europeos porque tenga más dignidad y menos intereses que estos.
asola33
#22 Y perjudicando su negocio y asumiendo riesgos incalculables. Es un valiente.
#9 Visca
Si les ha rechazado por ser israelís la discriminación es por lugar de origen, no religión. Que le cae la misma condena, pero no cuesta nada no desinformar.

Los boicots son una forma de protesta la mar de extendida y aceptada. El motivo es legítimo (la guerra en Palestina), solo que esta vez es a clientes y no a productos. Un Buen abogado lo podría pelear (y seguramente perder), pero eso es solo viable si entendemos que el problema de este señor no es con la religión, sino con la política de un país. Y es por estos detalles, que hay que dar las noticias correctamente.
Pataperro
#9 si el motivo es legitimo, igual para otros es legitimo la caza del moro en Torre Pacheco... Ya ya, que no es comparable un genocidio con abrirle la cabeza a un anciano, pero como no sabía que se podían hacer boicots a personas parece que al menos podría plantearse su legitimidad.
ur_quan_master
#12 aquí no se ha agredido a nadie. A diferencia de en Gaza a cualquier hora del día.
Pataperro
#24 no me digas!
vicvic
#9 En un local público no puedes rechazar a gente por prejuicios (fundados o no) contra su país de procedencia, su religión o cualquier otra categoría. Si se portan mal y la lian bien echados están, pero de entrada, no.

Es increíble que haya que explicar esto.. En España también hay grupos /etnias, etc que te gustaría vetar su entrada por los potenciales porblemas que te va a ocasionar y no puedes hacerlo ya que es un local de acceso PÚBLICO.
redscare
#15 El problema es que como echas a 150 personas cuando te la empiezan a liar, es mucho más sencillo denegarles la enrtada. Y supongo que todos tenemos claro a estas alturas que los israelis la van liando allá por donde pasan. Pero si, con la ley en la mano tendrían que haber esperado a que empezasen a liarla y llamar a la policía para echarlos.
asola33
traducción automática;
Un gerente de un parque de actividades lúdicas en Portè (Alta Cerdanya) ha sido puesto bajo custodia policial investigado por discriminación religiosa después de haber rechazado la entrada en las instalaciones de un grupo de ciento cincuenta jóvenes israelíes, a pesar de tener una reserva hecha de hacía meses. La fiscalía de Perpiñán ha puesto en marcha la investigación.

Según la fiscalía, el gerente del centro de ocio Tyrovol adujo razones personales para impedir el…   » ver todo el comentario
Pataperro
No se sabe si fueron expulsados merecidamente por mal comportamiento como en el caso del avión o por antisemitismo, pero estoy seguro que muchos adalides del antirracismo y tal van a aplaudir con las orejas.

Venga, y ahora a ver quien es el primero que me dice que estoy a favor del genocidio y del asesinato de niños en Gaza.
ur_quan_master
#11 Como mucho fueron expulsados por antisionismo.
Hace mucho que no hay en la UE sucesos de antisemitismo. El rechazo actual viene directamente por el genocidio de Gaza y de la infracción de los gobiernos para sancionar y castigar al de Israel por sus crímenes.

No te diré que estás a favor, pero si que no parece importarte mucho.
Tkachenko
#20 ¬¬  media
Pataperro
#23 utilizaré el meme para usarlo con algunos cambiando antisemitic por antiracist.
Pataperro
#23 al contrario también pasa. Todo lo que no sea odiar a un israelí te convierte en prosionista condescendiente con el genocidio y el asesinato de niños en Gaza.
Pataperro
#20 No te diré que estás a favor, pero si que no parece importarte mucho.

Si es que no falla...
Tkachenko
#29 multicuentas, ésta no la conocía!

P.d: 400 comentarios en 15 años. Si es que cantas la Traviata xD
wata
Están reconociendo que Israel es un estado teocrático?
Moixa
El problema es que es la unión europea la que falla no tomando medidas contra Israel
#5 pirat
Ojito con estos que en cuanto les lleves un poco la contra al no dejarte expulsar, te exterminan.
Eso sí, aprovecharán los órganos para traficar y no se pierdan, mas si son de niños...
#10 pirat
Tampoco es tan difícil, yo no voy a "tu" territorio por genocida y tu no vienes al mío por denunciarlo.
Uda
Esto me recuerda los años de acoso que sufrimos los que teníamos coches con matricula de Bilbao, Vitoria o San Sebastián al salir fuera ( Burgos, Madrid,Sevilla...etc). Coches apedreados,retrovisores rotos,ruedas pinchadas, nos insultaban al vernos, nos trataban mal o no nos trataban en gasolineras, bares,áreas de servicio, etc Porque al ser vascos TODOS éramos terroristas.
Y el COVID iba a hacernos mejores ...
redscare
#16 Si de verdad eres vasco debería darte vergüenza compararte con la chusma genocida.
Uda
#18 yo no me comparó. Hablo de la estupidez de meter a todo el mundo en el mismo saco. No pareces haber entendido nada
Un_señor_de_Cuenca
#16 Ese caso no tiene nada que ver. Por cierto, como anécdota te diré que era un mal extendido. Los coches de Madrid eran vandalizados en San Sebastián y Barcelona, los de Barcelona en Madrid, los de Sevilla en Cádiz, etc, etc.
strike5000
A todos los que les parece bien esto por ser israelíes entiendo que les parecerían justificados los atentados del 11-M porque TODOS los españoles apoyábamos la Guerra del Golfo, ¿verdad? Al fin y al cabo Aznar contaba con el apoyo incondicional y sin fisuras del 100 % de los españoles y éramos responsables solidarios de sus políticas.

El descontento con Netanyahu eclosiona en un movimiento masivo de protesta en Israel…   » ver todo el comentario
#31 diablos_maiq
#14 claro, claro, no permitir la entrada en un parque recreativo es igual que poner bombas en unos trenes llenos de gente :palm: .

Háztelo mirar.
